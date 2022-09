U Hrvatsku je stiglo novo Pfizerovo adaptirano cjepivo prilagođeno podvarijantama omikrona koje trenutno dominiraju našim prostorima i ostatkom Europe, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) u kojemu najavljuju skori početak docjepljivanja tim novim cjepivom.

Pandemija nije gotova, najugroženiji stariji

"Došlo je 247.680 doza novog Pfizerova varijantnog cjepiva. Trenutno je u karanteni i čeka se suglasnost Hrvatske agencije za lijekove (HALMED) da možemo početi cijepiti", rekli su Hini u HZJZ-u.

Riječ je o bivalentnom Pfizerovom Corminarty cjepivu koje štiti od izvornog soja virusa i trenutno dominantnih podvarijanti BA.4 i BA.5. Europska komisija odobrila ga je 12. rujna, a namijenjeno je docjepljivanju starijih od 12 godina. Naime, varijantno cjepivo kojim se sada docjepljuje u Hrvatskoj cilja izvorni wuhanski soj i varijantu BA.1 omikrona koja više nije dominantna.

U HZJZ- poručuju da pandemija covida-19 još nije gotova i teško je prognozirati njezini daljnji razvoj, jer ovisi o eventualnoj pojavi novih sojeva virusa, njihovoj zaraznosti i osobinama. No, trenutno je situacija u Europi povoljnija nego prošle godine. Podvarijante BA.4 i BA.5, zarazne su, ali ne izazivaju tako teške oblike bolesti kao prijašnje varijante.

Najugroženije su starije osobe a obolijevaju i djeca, iako rijetko imaju teške oblike bolesti. U HZJZ-u kažu kako je ovog mjeseca krenula kampanja cijepljenja i docjepljivanja, ponovno su otvoreni i cijepni punktovi, no prema zadnjim podacima, dnevno se u cijeloj Hrvatskoj cijepi oko 2500 osoba. Trenutno je za docjepljivanje dostupno adaptirano Pfizerovo i Modernino cjepivo (za originalni wuhanski soj i podvarijantu BA.1 omikrona). Do sada je u Hrvatsku stiglo 559.530 doza varijantnog cjepiva, a do kraja godine se očekuje još oko milijun i pol.

Varijantno cjepivo primilo je 9415 osoba

"Nismo zadovoljni odazivom na cijepljenje, osobito starijih osoba. Do sada je 9415 osoba primilo varijantno cjepivo. Najveći je udio cijepljenih u Gradu Zagrebu, Istarskoj i Ličko-senjskoj, a najmanji je odaziv u Splitsko-dalmatinskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Zagrebačkoj županiji", kažu u HZJZ-u.

"Kada nekome dospije vrijeme za docjepljivane, neka se cijepi cjepivom koje je u tom trenutku dostupno, preporuka je HZJZ-a. Kažu kako je preveliki broj osoba s povećanim rizikom za razvoj teških oblika bolesti koje nisu niti primarno cijepljene te ih pozivaju da se cijepe.

U centralnom skladištu trenutno je milijun doza Pfizerova cjepiva, 200.000 Modernina cjepiva i 39.000 doza Jansenova cjepiva. Dijelu tog cjepiva će isteći rok trajanja unutar mjesec-dva, ali koliko će od toga propasti, teško je reći jer to ovisi realizirati donacije cjepiva drugim zemljama, koje su u planu i na čemu se intenzivno radi, kažu u HZJZ-u.

Do sada je s centralnog skladišta donirano 934.400 doza, a putem Covax mehanizma (bez isporuke u Hrvatsku) donirano je 1.533.400 doza. U pripremi za donaciju drugim zemljama trenutno je 1.828.110 doza, kažu u HZJZ-u.