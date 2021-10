U Hrvatskoj je u utorak zabilježen 1741 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva ukupno 9894. Među njima je 947 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 128 pacijenata. Preminula je 21 osoba.

U odnosu na prošli utorak kada je zabilježeno 1007 novozaraženih, ali i utorak prije 14 dana kada je zabilježeno 1074 novih slučajeva, danas je zabilježeno 73 posto više zaraženih, piše Jutarnji list, što je jedan od najvećih porasta zabilježen od samog početka pandemije. Stoga se otvara pitanje dolazi li do novog velikog proboja virusa u populaciji te što nas očekuje u narednom razdoblju.

"S obzirom na to da je najmanje oboljelih među starijima od 50 godina, među kojima ima najviše cijepljenih, jasna je poruka da je ovo rezultat stanja cijepljenosti i utjecaja iznimno virulentnog delta soja", kazao je imunolog Zlatko Trobonjača s Medicinskog fakulteta u Rijeci.

"Porast na jesen bio je očekivan: tu je brzošireći delta-soj praćen povratkom djece u školske klupe i odraslih u radne kolektive. Također, dolazak hladnijih dana i boravak u zatvorenom čini idealnu kombinaciju za širenje virusa", dodao je Trobonjača.

Djeca i mladi najzaraženiji

Upravo djeca i mladi sve češće ulaze u statistike novooboljelih od koronavirusa, a ujedno čine najveću skupinu među onima kojima je danas potvrđena zaraza. Najviše pozitivnih, njih 315, je bilo u skupini od 10 do 19 godina, potom slijedi skupina od 40 do 49 godina, njih 302; od 30 do 39 godina zaraženih je bilo 278, od 20 do 29 pozitivnih je bilo 209, a među najmlađima od rođenja do devet godina pozitivno je bilo 138 djece.

Uspoređujući brojke, vidljivo je da polako padaju novooboljeli od 50 godina nadalje - u dobi od 50 do 59 bilo je 211 pozitivnih, od 60 do 69 njih 153, u dobi od 70 do 79 njih 78, dok je od 80 do 89 bilo 49 pozitivnih. Najstarija skupina od 90 do 99 brojala je 11 pozitivnih.

Više obolijevaju žene

Osim toga, sve je veći broj oboljelih ženskog spola. Usprkos porastu brojeva, Trobonjača smatra da ovaj val neće predugo trajati, a kao razlog navodi činjenicu da je ipak cijepljeno pola stanovništva.

"Što se tiče spolne raspodjele, u prvim valovima bilo je više zaraženih muškaraca. Na tu temu je bilo više zaključaka, a nekako prevladava stav da su se oni više družili. Sada više obolijevaju žene, naprosto je među njima ostalo više prostora, pogotovo kod necijepljenih", rekao je Trobonjača, zaključivši da je svojevrstan problem i zaraznost dijela cijepljenih, koji u najvećem postotku nemaju simptome, a mogu prenijeti virus.

'Kad bi se svi pridržavali mjera...'

Voditelj epidemiološke službe HZJZ-a, Bernard Kaić, kazao je da smo još uvijek u četvrtom valu te da za donošenje zaključka o razlozima velikog porasta treba još pričekati. "Ne može se na temelju jednog dana donositi zaključak, trebamo pratiti situaciju još neko vrijeme da možemo dati konkretan odgovor. Naravno, postoji mogućnost da još uvijek nismo dosegnuli vrhunac ovog vala", poručio je Kaić.

"Ako usred epidemije idete u zatvorene prostore gdje se okuplja veći broj ljudi, jasno je da riskirate zarazu. Kada bi se svi pridržavali mjera koje su trenutno na snazi, a nisu oštre, brojevi bi sigurno bili povoljniji", zaključio je.

No, prijete li nam nove restrikcije? Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak istaknuo je da će sve ovisiti o brojkama, odnosno da će se mjere donositi sukladno sa situacijom. "U prethodna tri tjedna imali stagnaciju rasta i rano je govoriti o tome imamo li ozbiljan rast koji bi zahtijevao dodatne mjere. Kad vidimo situaciju vidjet ćemo jesu li potrebne nove mjere", poručio je Capak.