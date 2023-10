Nakon razdoblja babljeg ljeta koje se produžilo gotovo do polovice listopada, u nedjelju je stiglo najavljeno zahladnjenje i pravo jesensko vrijeme. No, ni ono neće duže potrajati. Do srijede će u većini krajeva biti razmjerno svježe, a onda opet slijedi promjena vremena.

Danas će, pak, kako javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) biti pretežno sunčano, a na Jadranu i područjima uz njega sa zapada će postupno rasti naoblaka.

Na Jadranu jaka bura s olujnim udarima

Nakon mjestimice maglovitog jutra u unutrašnjosti, vjetar će na kopnu biti većinom slab, a u gorju do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati jaka bura s olujnim udarima koja će od sredine dana postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od 10 do 15, a na Jadranu između 17 i 22 stupnja Celzija.

DHMZ je za danas izdao i upozorenja zbog olujne bure pa je za dio obale objavljen narančasti meteoalarm, a u Velebitskom kanalu crveni. Prijepodne se ondje očekuje vrlo jaka, mjestimice olujna bura, a poslijepodne pojačana, mjestimice jaka bura.

U upozorenju DHMZ-a stoji: "Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da se izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu."

Od četvrtka južina i rast temperature

Što se tiče dana koji slijede, u prognozi RTL-a kaže se da će u utorak u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, ponegdje uz promjenjivu naoblaku, ali suho. Od srijede ponovno nestabilnije i oblačnije uz povremenu kišu ili pljuskove. Još u početku ujutro magla, a uz nisku jutarnju temperaturu će lokalno biti i slabog mraza. A od četvrtka uz južinu temperatura raste, ali uz češću povremenu kišu, posebice na Jadranu i u priobalju.

Na Jadranu će u utorak biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, ali većinom suho. Od srijede i ondje valja očekivati porast naoblake uz kišu i pljuskove, lokalno i izraženije. Jugo će u drugom dijelu tjedna jačati, a s njim će i temperatura rasti, rečeno je u vremenskoj prognozi RTL-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Očekuje nas hladnije vrijeme na kopnu, na moru oblačno i kišno, pred kraj tjedna očekujemo zatopljenje