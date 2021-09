Nakon što se jučer ispred Osnovne škole u Krapinskim Toplicama okupilo desetak građana u znak potpore roditelju koji ne želi da mu dijete u školi nosi zaštitnu masku, čini se da roditelji ustraju u svojoj namjeri.

Jutros u školu nije pušten učenik čiji roditelji ne žele da nosi masku u zajedničkim prostorijama unutar škole.

"Trebali bi početi ozbiljno shvaćati sindikate, mi prenosimo ono što struka misli na terenu. Ovo je doista veliki problem koji možemo promatrati iz više aspekata - pitanja kršenja zakona, pitanja prava djeteta, aspekta zaštite svih zaposlenika u školi. Kad su se uvodile mjere mi se govorili da će biti problema s maskama. U nekim županijama su uveli obvezno nošenje maski za sve učenike i zaposlenike, dok su druge ukinule maske", rekla je Ana Tuškan, iz Sindikata hrvatskih učitelja za HRT.

Škola treba biti mjesto nulte tolerancije

Napominje kako svako dijete ima pravo na obrazovanje. "Svi trebaju sjesti za stol, vidjeti kako će problem biti riješen. Mi smo im postavili pitanje tko će provoditi mjere i što će se dogoditi ako ne budu ispoštovane, koje su sankcije? Oni su samo odgovorili - institucije. To je dovelo sada do ovoga. Imamo jednu zajedničku početnu točku, svatko želi najbolje svom djetetu. Razlika je kako ćemo to postići. Ovo nije bio ni način, ni vrijeme niti mjesto."

Tuškan je otkrila da se zaposlenici škole osjećaju ogorčeno i revoltirano. Smatraju da škola treba biti mjesto nulte tolerancije na nasilje. Podsjetila je da Zakon o javnim okupljanjima jasno kaže da se ne smije prosvjedovati dok su učenici u obrazovnim ustanovama.

"Nama se javlja jako puno zaposlenika u školama i roditelja, zabrinuti su za sigurnost zato što djeca trebaju bez straha ići u školu, nastavnici žele raditi svoj posao. Mislim da je podjela bilo previše, moramo sjesti i razgovarati. Ne može se jedna strana nazivati antivakserima, a drugi poslušnicima. To nije dobar način", zaključila je.

COVID potvrde u školama

Tuškan je rekla da je protiv podjela odnosno za kritičko razmišljanje i informiranje donošenje odluka.

"Ne, nismo za COVID potvrde. Prvi smo se usprotivili za to da ravnatelj može tražiti COVID potvrdu od roditelja na roditeljskom sastanku uživo, što je spuštanje odgovornosti na ustanove. Tko će pomoći toj ustanovi kad dođe do izgreda?"