Desetero austrijskih gostiju ostalo je u čudu kada su izašli iz vile Jasmin u Ružićima pored Matulja. Umjesto da se zapute kući jer im je godišnji odmor završio, oni su praktički zarobljeni. Naime, tvrtka Autoglobal je nasred pristupne ceste svojim kamionom zapriječila izlaz. Vlasnik vile, Davor Calek, nazvao je policiju i komunalnu službu. Iz policije su rekli da nisu nadležni za taj problem, a komunalna služba ih je odbila rekavši da nemaju svoju šlep službu.

Događalo se i ranije da kamioni stoje nasred trideset metara duge i četiri metra široke uličice kojom se dolazi do vile Jasmin. Naime, na puteljak se kao vlasnik upisao Boško Županović, odnosno njegova tvrtka Autoglobal.

Goloruki turisti micali kamione

"Županović je vozilom svoje tvrtke parkirao na toj cestici i zatvorio mogućnost prometovanja koja spaja moju parcelu s glavnom prometnicom. Onemogućio nam je time pristup objektu, ali i gostima izlazak iz njega. Na prijavu MUP-u PU Opatija, policajci izlaze na teren i ostavljaju kaznu na vozilu i objašnjavaju da nisu nadležni za uklanjanje vozila argumentom da u njihovoj nadležnosti nisu lokalne ceste te nas upućuju na komunalnog redara Općine Matulji.

Ni komunalni redar ne uklanja vozilo jer oni kao nadležna služba za te situacije ne posjeduju odgovarajuće vozilo za tu namjenu niti imaju ugovor sa specijaliziranom tvrtkom za te operacije. Taj dan, koliko mi je poznato, vozilo je maknuo Županović na nagovor načelnika Matulja. Međutim, već sutradan Županović je ponovo istim vozilom na cesti blokirao pristup objektu, a zbog čega smo imali neugodnu situaciju s gostima. Nervozne goste smirili smo na način da smo ih u obližnjem restoranu počastili ručkom. Jedan od gostiju, nakon tog ručka, predložio je da zajedničkim snagama podignemo zadnji kraj kamiona kako bi mogli izaći", objašnjava Calek za Novi list.

Gubi 2000 eura dnevno

Nakon tog incidenta, Calek je otkazao sve rezervacije koje je zaprimio. Dnevni najam vile s bazenom, fitnessom, saunom i teniskim terenom košta 2000 eura na dan, pa je jasno kako je zbog poteza svog susjeda u velikim gubicima. Županović im je nakon toga i treći put blokirao cestu, a sada ondje stoji znak s natpisom "Privatni posjed". Ističe da je građevinska dozvola za vilu izdana još 1996. te da je u građevinskoj dozvoli vidljivo da je sporna čestica označena kao pristupni put i spoj za glavnu cestu.

"Po toj dozvoli tadašnji vlasnik-investitor je tražio da parcela na kojoj je trebala biti izgrađena kuća pristup na glavnu cesticu dobije preko ove sada sporne čestice (cestice), što je i omogućeno. Kuća i cesta izgrađene su 1999. godine i od tada objekt ima posjed (22 godine) i pravo služnosti na cesti izgrađenoj na spornoj čestici. Godine 2008. izgrađeni objekt i cestica dobili su uporabnu dozvolu nakon čega je Općina Matulji trebala u svoje vlasništvo preuzeti izgrađenu cestu kao nerazvrstanu cestu i upisati je kao svoje vlasništvo, ali to nisu napravili do današnjeg dana. Godine 2003. moja tvrtka postaje vlasnik objekta i parcele, a čestica (koja je u naravi cestica-pristupni put) postaje vlasništvo Valtera Širole. Prošle godine ta cestica postaje knjižno vlasništvo Boška Županovića", objasnio je Calek zemljišno-knjižnu zavrzlamu.

Kupio cestu na dražbi

Županović, pak, tvrdi da je sporni prilaz kupio na držabi te ju upisao kao svoje vlasništvo. Objašnjava i da se obratio Caleku za dogovor.

"Ja sam se u datom momentu obratio gospodinu Caleku, tražio da mi preda tu nekretninu u posjed. Ujedno sam mu ponudio varijantu da ako ima interesa za kupnju da istakne svoju ponudu, na što sam dobio odgovor od njegovog odvjetnika da prema tada zatečenom knjižnom stanju oni ne znaju o čemu ja pričam, iako je u stvarnom stanju ovršnog predmeta bilo razvidno da smo mi te nekretnine stekli", govori Županović.

Zanimljivo, ta parcela ne graniči niti s jednim posjedom koje ima u svojem vlasništvu. Naime, njegova tvrtka se, između ostalog, bavi i otkupljivanjem potraživanja te spornih imovinsko-pravnih situacija.

"Meni je u interesu navedenu česticu koristiti u gospodarskom smislu za potrebe moje tvrtke ili je prodati. S obzirom na to da se bavimo i građevinom i investicijama u nekretnine, manjka nam skladišnog prostora pa meni taj asfaltirani prostor super dođe za odlaganje skele. Međutim, ne radi se o cesti, radi se o vrtu, kako je zapisano u zemljišno-knjižnom stanju. To je vrt, koji doista sada čini asfaltirani pristup do te kuće za odmor. Niti Općina Matulji ni itko drugi nije pokrenuo nikakav postupak za evidenciju te ceste kao nerazvrstane ceste. Takav postupak nije nikada pokrenut, ali ne bi ni mogao biti zato što bi za izvlaštenje nekog privatnog vlasnika nužno bilo da ta površina služi za pristup do tri čestice, što u njegovom slučaju nije slučaj", tvrdi i dodaje da se vili Jasmin može pristupiti i neasfaltiranom cestom kroz naselje Poljane.

Komplicirana nerazvrstanost

Calek tvrdi da su ga u Općini Matulji pokušavali uvjeriti da oni nisu vlasnici te ceste i da nisu pogriješili, iako smatra da su se nakon pravomoćnosti uporabne dozvole trebali upisati na cestu i klasificirati je kao nerazvrstanu cestu. Trenutnu općinski službenici utvrđuju je li zaista riječ o nerazvrstanoj cesti ili privatnom terenu. Tvrde da po Zakonu o cestama nešto što je javno ne mora biti nužno i upisano, što dodatno komplicira ovu situaciju.