Ovih dana u novoizgrađeni MORH-ov neboder 'Vukovar' na Hrvatskom vojnom učilištu 'Dr. Franjo Tuđman' u zagrebačkoj Ilici doprema se skupocjeni dizajnerski namještaj. Kako piše Index, dostavljaju se fotelje tvrtke Prostoria u vrijednosti do 25.000 kuna i njihovi jastuci od 4500 kuna, stolne lampe od 3000 kuna i držači za sapune od 250 kuna. Sve to namijenjeno za tamošnji budući MORH-ov hotel za vojnike i časnike.

Dosad su od luksuzne opreme za taj hotel spominjane jedino hidromasažne kade s mogućnošću aromaterapije. Bilo je predviđeno da se za opremanje hotela utroši 47 milijuna kuna, ali taj je iznos, uz razne anekse, na koncu narastao na 61 milijun kuna.

Jacuzzi, ležaljke, skupi jastuci...

Kada se u javnosti počela spominjati nabava jacuzzija, ministar obrane Mario Banožić tvrdio je da on nema ništa s tim, ali je na koncu kazao da će se odustati od nabavke hidromasažnih kadi. No, kako piše Index, izgleda da se nije odustalo od dizajnerskih ležaljki naručenih da idu uz jacuzzije, i to po cijenama od 11.500 do 25.000 kuna, s jastucima koji se dodatno plaćaju od 3800 do 4300 kuna

U natječajnoj dokumentaciji među ostalim stoji: "U stavkama u kojima se navodi određeni artikl s proizvođačkim nazivom isti navod je u cilju definiranja elemenata kvalitete, funkcionalnosti i ergonomskih uvjeta, a ne obveza nuđenja proizvoda točno određenih proizvođača."

Banožić potpisao odluku o odabiru

Proizvođači koji su na koncu odabrani na natječaju su Prostoria i Ancona Grupa iz Đakova, a odluku o odabiru potpisao je sam Banožić, piše Index.

"Hrvatska vojska je skromna vojska, naši vojnici su ponosni i skromni. Skromnim nacionalnim sredstvima bavimo se modernizacijom i opremanjem te podizanjem standarda života i rada pripadnika Hrvatske vojske i od toga nikada nećemo odustati. Zbog svega toga, nije mi drago čuti i vidjeti kada se pobjednička Hrvatska vojska i ono što za nju radimo i stvaramo prikazuje kao neka vrsta luksuza. Vjerujem kako cijela modernizacija i opremanje moraju biti vođeni postojećim standardima te kako neke stvari naši vojnici uistinu zaslužuju", pojasnio je ministar Banožić.