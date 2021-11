Izjava Alemke Markotić u emisiji na Laudato TV-u o cijepljenju djece, danas je izazvala velik odjek u javnosti. Iz konteksta emisije netko na YouTubeu izdvojio vrlo kratki isječak u kojem Markotić govori o (ne)sigurnosti cijepljenja djece i testiranju cjepiva na sirotinjskoj djeci Afrike i Azije.

No, govoreći o sigurnosti cijepljenja djece i testiranju cjepiva na sirotinjskoj djeci Afrike i Azije, Markotić je zapravo kazala kako je COVID u tome doveo do uvođenja ravnopravnosti na svjetskoj razini, te su cjepiva testirana i na zapadu. Izjavu su za Slobodnu Dalmaciju komentirali Zlatko Trobonjača i Gordan Lauc.

Trobonjača je kratko odgovorio da mu je teško to komentirati jer nije "dobro upoznat s ispitnim skupinama u kliničkom testiranju cjepiva na djeci. No, bez obzira na to, u ovoj izjavi prof. Markotić ne vidim ništa sporno", rekao je.

"Protokoli po kojima se provode klinička ispitivanja su uvijek dobro i detaljno definirani, a da bismo znali kakva je učinkovitost i postoje li određene nuspojave kod djece, ispitivanja se moraju provesti i na djeci. Tu nije ništa sporno", rekao je Lauc.

Fokus na starije i rizične

Lauc je mišljenja da je sporno da se provode masovna cijepljenja djece za bolest koja je za djecu u ogromnom postotku vrlo blaga.

"Neko vrijeme se to opravdavalo time što djeca mogu zaraziti starije, no od kada znamo da je ovo cjepivo vrlo slabo učinkovito u sprječavanju širenja zaraze te da i cijepljeni u značajnoj mjeri šire virus, cijepljenje djece i zdravih mladih ljudi naprosto nema nikakve medicinske logike.

Štoviše, prisila na cijepljenje djece i mladih predstavlja dugoročni rizik za produljenje pandemije, budući da će se neminovno pojaviti sojevi koji će uspješno izbjegavati imunitet stečen ovim jednim cjepivom koje se sada masovno koristi", smatra Lauc.

"U tom kontekstu puno je bolje da se cijepljenje fokusira na starije i rizične, a da oni kojima prijeti blagi rizik bolesti prebole COVID-19 i tako razviju puno širi imunitet koji će biti značajna prepreka širenju te buduće varijante otporne na ovo cjepivo. To naravno nosi određeni rizik za razvoj teškog oblika bolesti i kod mladih te to svakako mora biti osobna odluka, a svim mladima, pa čak i djeci koja to žele treba omogućiti cijepljenje", zaključuje Lauc.