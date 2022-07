Jučer je svečano otvoren Pelješki most pa je tako tri desetljeća od neovisnosti Hrvatska povezana.

Ubrzo nakon otvorenja lokacija je postala vidljiva i na Google Mapsu, pa smo provjerili koliko je procijenjeno vrijeme vožnje automobilom od Zagreba do Dubrovnika preko dvije rute - preko Neuma, kao što se išlo dosad i preko Pelješkog mosta.

Kako najbrže do Dubrovnika?

Već sada Google Maps nudi put preko Pelješkog mosta kao predloženu rutu za Dubrovnik, bez prelaska granice s BiH i putom kroz Neum.

No, zanimljivo je da je ruta preko Pelješkog mosta prema Google Mapsu duža. Tako Google procjenjuje da ćete iz Zagreba do Dubrovnika doći za 6 sati i 16 minuta ako idete preko Neuma, dok ćete ako se odlučite putovati preko Pelješkog mosta putovati 13 minuta duže, odnosno ukupno šest sati i 28 minuta. Mi smo Google Maps konzultirali nešto prije 11 sati.

Također, Google Maps pokazuje kako je put preko Pelješkog mosta sedam kilometara dulji.

U čemu je tajna?

No, nekoliko je bitnih faktora koje treba uzeti u obzir. Google Maps procjenjuje i gužvu na cesti, potencijalne prometne nesreće i ostale faktore, pa je za pretpostaviti kako je to razlog dulje procjene putovanja preko Pelješkog mosta. Procijenjeno vrijeme putovanja tako se mijenja iz minute u minutu ovisno o stvarnom stanju na cestama.

Također, dio pristupnih cesta nije izgrađen do kraja, a popularni servis za putovanja ne uzima u obzir čekanje na granici s BiH. Kako bilo, Pelješki most trebao bi skratiti i pojednostaviti putovanje do samog juga zemlje.