Rat u Ukrajini aktualizirao je pitanje treba li u Hrvatsku vratiti služenje obveznog vojnog roka, piše u utorak Jutarnji list, navodeći da Ministarstvo obrane to nema u planu.

Vraćanje služenja obveznog vojnog roka tema je koja je otprilike svakih šest do 12 mjeseci aktualizira u Hrvatskoj. Ovog puta je razlog rat u Ukrajini zbog kojeg ponovno dio oporbenih političara traži obvezni vojni rok. Kao argument se naglašava potreba da mladi ljudi nauče rukovati oružjem i da usvoje ratne vještine. Nadalje, tvrdi se kako Hrvatska nema dovoljno ljudstva za popunjavanje svojih pričuvnih snaga te da je profesionalna vojska nedovoljna za obranu zemlje.

Promjena Ustava kako bi i žene mogle služiti vojsku

No, s druge strane stoje vrlo čvrsti argumenti za neuvođenje obveznog vojnog roka. On je suspendiran 2007. godine jer se više od 50 posto mladih koji su trebali ići služiti vojni rok pozivalo na prigovor savjesti te su odlazili na civilno služenje. Situacija ni danas nije ništa bolja i sva relevantna istraživanja pokazuju da su mladi nezainteresirani za njega. Oni koji to žele mogu dragovoljno služiti vojni rok. Nadalje, procjene su kako bi za ponovno uvođenje vojnog roka trebalo godišnje izdvajati oko 500 milijuna kuna što je za ovaj preopterećeni proračun previše.

Također bi se moralo zaposliti oko dodatnih 2000 ljudi koji bi radili s novacima i najvjerojatnije promijeniti Ustav kako bi i žene mogle služiti vojsku. Upitno je i stanje vojnih objekata u kojima bi mladi ročnici bili smješteni.

Banožić zadnji put spominjao tu mogućnost

"Na sastancima koalicije o uvođenju vojnog roka uopće nije bilo nikakve rasprave. Nismo još o tome razgovarali. Stav naše stranke o obaveznom uvođenju vojnog roka je negativan. Hrvatskoj ne treba obavezni vojni rok, ali važno je osigurati potrebnu edukaciju u ukupnoj populaciji. Hrvatskoj treba kvalitetna profesionalna vojska i opće znanje na osnovama teritorijalne obrane", izjavio je za Jutarnji list Radimir Čačić, iz Narodne stranke - Reformisti.

Kako dnevnik neslužbeno saznaje, u Ministarstvu obrane u ovom se trenutku o uvođenju obveznog roka uopće ne razmišlja. Posljednji put tu mogućnost spomenuo je ministar obrane Mario Banožić u svibnju prošle godine, ali je nakon toga premijer Plenković jasno rekao kako od toga nema ništa, pišu novinari Jutarnjeg lista Krešimir Žabec i Željka Godeč.

