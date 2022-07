Dodatni udar na džepove građana mnogima već stiže u vidu većih rata kredita. Prvi je to potez bankara kojim se nastoji obuzdati inflacija, koja zasad nezaustavljivo divlja.

Korisnici kredita pred velikom dilemom. Trebaju li, nakon što je Europska središnja banka podigla referentne kamatne stope, fiksirati promjenjivu kamatu na svojim kreditima?

''Meni je relativno mali iznos kredita. Ako i poraste to će biti 100, 200 kuna tako da mi neće previše igrat. Relativno je mala rata. Neću prebaciti na fiksnu'', rekao je Stojan Pašalić iz Zagreba.

Zbunjujuće izjave

''Fiksna kamatna stopa je bila. Da. Zbog svih nestabilnosti koje jesu u vezi s poslom, koronom'', kazao je Marin Begić iz Zagreba.

Iz Vlade i HNB-a dolaze zbunjujuće izjave. Dok ministar savjetuje oprez. "'Nekakav savjet bi bio i gospodarstvenicima i stanovništvu da pokušaju fiksirati te stope jer nas očekuje jedno neizvjesno razdoblje'', izjavio je Marko Primorac, ministar financija.

Guverner Hrvatske narodne banke kaže razloga za paniku nema. ''Ne očekujemo nikakav značajni šok za one koji su dužnici, bilo da imaju gotovinske ili stambene kredite'', izjavio je Boris Vujčić, guverner HNB-a.

Gotovinskih je, prema podacima HNB-a, 986 tisuća, a stambenih - 206 tisuća. Od toga je, prema statistici udruge banaka, 61 posto kredita ugovoreno uz fiksnu, a 39 posto promjenjivu kamatu.

Savjet stručnjaka

''U ovakvim nekakvim turbulentnim vremenima kad dolazi do pojave inflacije, odnosno malo veće dinamike ekonomskih tokova, uvijek je kvalitetnija varijanta napraviti kredit s fiksnom kamatnom stopom'', rekao je Hrvoje Japunčić, ekonomski stručnjak.

Jer oni s varijabilnom kamatom plaćat će više. Iz HNB-a su izjavili kako pri porastu referentne kamatne stope za pola postotna boda - građane bi otplata gotovinskih kredita u prosjeku koštala 200 kuna više na godinu, a stambenih oko 900 kuna.

Pa je savjet stručnjaka - fiksirajte kamate.

''Onaj tko ima varijabilnu kamatnu stopu može u bilo kojem trenutku doći u banku i reći čujte ja bih želio zamijeniti iz varijabilne u fiksnu kamatnu stopu. To nije velika procedura i to bankari ako misle da u odnosu na klijenta to mogu i žele napraviti, to je procedura koja se može u nekoliko dana odraditi'', rekao je Japunčić.

Jer daljnje povećanje kamata najavljuje se za jesen, a u vrijeme silnih poskupljenja - svaka kuna je bitna.