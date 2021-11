Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević od 11 sati održao je redovnu konferenciju za medije utorkom na kojoj je govorio o proračunu.

Proračun Grada Zagreba za 2022. godinu iznosit će 15,2 milijarde kuna. Rashodi za iduću godinu će iznositi 10 milijardi i 190 milijuna kuna, dok su 2019. iznosili devet milijardi i 490 milijuna kuna, kazao je Tomašević najavljujući tako najveći zagrebački proračun dosad.

"Prethodna vlast je akumulirala gubitak, a na nama je da akumuliramo suvišak. S ovom planiranim suficitom počinjemo otplaćivati nagomilani gradski dug od 1,3 milijarde kuna prema dobavljačima", rekao je Tomašević.

"Što se tiče rashoda u 2022. godini, za suficita u ovoj godini je rezervirano 300 milijuna kuna, tu je i 965 milijuna kuna za plaćanje dugova, zatim 280 milijuna kuna Fond solidarnosti te 160 milijuna kuna obnova privatnih zgrada odnosno sufinanciranje. U ovoj godini je bilo 82 milijuna kuna za tu stavku, ali nije potrošeno baš puno", kazao je Tomašević. Redovni proračun za 2022. godinu je osam milijardi i 485 milijuna kuna, dok je za ovu devet milijardi i 94 milijuna kuna.

Tomašević je kazao da je ogromna stavka koja se povećava otplata duga državi i bankama u iznosu od 965 milijuna kuna. "Otplaćujemo dug za iznos koji je oko 700 milijuna kuna veći u odnosu na ovu godinu".

“Što se tiče prihoda, povećavaju se na tri stavke. To je Fond solidarnosti gdje se planira 525 milijuna kuna, zatim prihod od prodaje imovine koji je znatno veći, jer idemo u prodaju manjih zemljišta, poslovnih prostora i udjela u tvrtkama poput APIS-a. Povećavaju se i prihodi od poreza, koji su planirani da se uvećaju za 400 milijuna kuna”, rekao je.

Što se tiče razvojnih troškova, Tomašević je istaknuo poslijepotresnu konstrukcijsku obnovu škola, izgradnju i otvaranje dječjih vrtića isključivo iz proračuna Grada.

Proračun ima tri cilja

Gradonačelnik je kazao da proračun ima tri cilja: "da stabilizira financije grada sljedeće godine, intenzivira poslijepotresnu obnovu javnih zgrada i sufinancira obnovu privatnih zgrada, a i transformira grad prema zelenijem Zagrebu”, dodao je Tomašević.

Osvrnuo se potom na uvođenje covid-potvrda u državnim i javnim službama. "Mislim da su tri zaposlenika bila pozitivna, nemam podatak koliko je ukupno ljudi testirano. Moram reći da je logistički bilo vrlo izazovno da se za ovako velik broj ljudi organizira testiranje”, rekao je.

Na pitanje zašto ZET-ovi vozači ne trebaju potvrde, rekao je da je tako došlo objašnjenje iz Nacionalnog stožera jer se ne testiraju putnici pa ne trebaju ni vozači dok se nalaze u vozilima, ali kad ulaze u zgrade, onda moraju biti testirani.

"Proces javnog savjetovanja je u tijeku i otvoren je do 3. prosinca. Pokazali smo inicijativu pozvavši udruge korisnika jer nam je u interesu obrazložiti stav Grada. Htjeli bismo da ono što ćemo planirati kao aktivnosti u to uključimo korisnike. Ostajemo pri toj odluci", kazala je dogradonačelnica Dolenec komentirajući prosvjede majki odgajateljica.

Covid-potvrde u javnim i državnim službama: 'Nije bilo incidenata'

Ponovno su govorili o covid-potvrdama. "Neki dio ljudi ima problema s testiranja. Međutim, nije bilo nikakvih incidenata. Mi sukladno odluci Nacionalnog stožera smo dužni tražiti covid-potvrde od zaposlenika, svih korisnika ili dokaz o testiranju. Ti troškovi padaju na gradsku upravu, poduzeća... U tom smislu, ne znam koliko ćemo to moći financirati jer te troškove nismo predvidjeli. Bilo je onih koji su odbili testiranje, ali nije bilo incidenata", kazao je Tomašević.

Na pitanje što će biti s onima koji će nastaviti odbijati testove, rekao je da bi pričekao da vidi kako će država reagirati i riješiti tu pravnu situaciju.

Komentirao je i jutrošnja uhićenja. "Što reći? Mogu zamisliti građanina koji se pita kako je moguće da nekoga iz državnog tužiteljstva se uhićuje zapravo od strane državnog odvjetništva. Takve situacije sigurno bacaju ljagu, stvaraju sliku o korumpiranom pravosuđu kada upravo oni koji bi se trebali baviti otkrivanjem i suzbijanjem korupcije na kraju neki od njih budu uhićeni upravo pod takvim optužbama", poručio je.

Na kraju govorio o troškovima testiranja. "Procijenjeni su, ako gledamo gradsku Upravu, poduzeća, na nekoliko milijuna kuna mjesečno. To je novac koji nigdje nije bio predviđen, nadam se da neće dugo trajati. Cijene variraju, mislim da će ovih dana doći do standardizacija cijene u Zagrebu cijene što se tiče testiranja u iznosu od 50 kuna s obzirom da je to uputa Ministarstva zdravstva", kazao je.