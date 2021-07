Zagrebački se gradonačelnik Tomislav Tomašević osvrnuo na to što je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo predmet protiv njega. On je za N1 poručio kako bi jednako postupio u izboru uprave Zagrebačkog holdinga.

“Imenovao bih dva člana Uprave, djelomični sastav uprave, Nadzornog odbor. Podsjetit ću da je tjedan dana nakon toga u Holding upao USKOK. Napravio bih potpuno istu stvar”, rekao je gradonačelnik i dodao da je "imao neke indicije" o zbivanjima u Holdingu.

“Svi smo imali praksu koja je do tada bila, prošlog Povjerenstva, i smatrali smo da je to ingerencija gradonačelnika, a ne Skupštine. To su smatrali i u tadašnjoj vladajućoj većini, a to posebno ide na zastupnike HDZ-a čiji je tadašnji i sadašnji zastupnik u Nadzornom odboru Holdinga”, kazao je Tomašević.

Naglasio je da bi Povjerenstvo i Sabor trebali riješiti to pitanje. “Povjerenstvo je zauzelo stav da se taj članak 15. treba brisati, uputili su to u Sabor i očekujem da Sabor to riješi, jer su gradonačelnici u Hrvatskoj zbunjeni. Oni su u neobranom grožđu i ne znaju što da rade. Mnogi lokalni čelnici su me zvali, koji su bili potpuno iznenađeni, jer do sada nije takva praksa bila. Ali, ne može biti sukob između dva zakona”, istaknuo je Tomašević.

Diskvalifikacija donatora

Osvrnuo se i na drugi predmet Povjerenstva protiv sebe, a u kojemu istražuju imenovanje Tomislava Lauca u Upravno vijeće Dječje bolnice Srebrnjak. Lauc je bio jedan od donatora Tomaševićeve kampanje s 10.000 kuna.

“Imamo situaciju da su tri stranke imale nula donatora ukupno, Domovinski pokret, Most i Milan Bandić 365. Mi smo imali preko 1500 donatora, više od 1500 građana je doniralo jer su željeli promjenu vlasti. Znači li to da automatski da nitko od tih 1500 ljudi ne može biti imenovan u nijedno Upravno vijeće od 340 ustanova u Zagrebu? Provjerio sam i ispada da Ivana Novoselec koju sam imenovao u upravno vijeće Dječje bolnice Srebrnjak isto tako donator, jedan od tih 1500. Treća osoba nije donator, ni četvrta. Meni to nisu bili kriteriji za kvalifikaciju ili diskvalifikaciju”, ustvrdio je Tomašević.

Dodao je da je Novoselec donirala 1000 kuna, ali da u trenutku njenog imenovanja to nije znao, već je gledao njenu stručnost. “Meni je ključno da su to stručnjaci i da imam u njih povjerenja. Bit će javni natječaj za uprave gradskih poduzeća. Dva člana sam izravno imenovao, a za tri smo raspisali natječaj, došlo je nešto manje od 60 prijava. Što se tiče uprava ustanova, nikad nismo govorili da će to ići na javni natječaj. Grad mora funkcionirati, ja moram donositi odluke brzo”, rekao je Tomašević.

Istaknuo je da se boji da će ovakvi predmeti odagnati građane od doniranja strankama. "Zašto je zakonom definirana maksimalna donacija? Naše donacije nisu ni blizu tih limita. Tim limitom se pokušava spriječiti da se obavlja neki politički utjecaj, da se trguje", pojasnio je i dodao da se sada diskvalificira 1500 osoba koje su ih donirale u kampanji. Ipak, istaknuo je da bi ovlasti i sankcije Povjerenstva trebale biti veće.

Kresanje plaća

Osvrnuo se i na to što je plaća Pavle Kalinića kao pročelnika gradskog ureda 31.000 kuna. Rekao je da po GDPR-u to ne smije komentirati, ali je potvrdio da postoji pročelnik s tolikom plaćom. Objasnio je i što će učiniti s plaćama u Gradskoj upravi.

"Hoćemo staviti stvari u normalnu hijerarhiju gdje će pročelničke plaće biti u razini zamjenika gradonačelnika, a ispod toga zamjenici, pomoćnici itd”, rekao je i dodao da pokušavaju smanjiti troškove na sve moguće načine. Dodao je da u Gradskoj upravi radi 3200 ljudi te da je vrijeme za preustroj.

“Preustroj će stupiti na snagu 31.10., potrebno je prilagoditi softver na nove urede usred proračunske godine, ali za nekih pet ureda koji će ostati u kontinuitetu i gdje smo uspjeli uvjeriti pročelnike da se maknu, ćemo napraviti javni natječaj. Ti natječaji će biti krajem kolovoza”, otkrio je novi gradonačelnik.

Rekao je i da očekuje nova uhićenja povezana s gradskom upravom i Holdingom. “Jako je puno krakova i trebat će neko vrijeme da se to procesuira i obradi. Mi smo otvoreni za suradnju i to jako dobro znaju u PNUSKOK-u”, kazao je Tomašević.