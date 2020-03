TOMISLAV STOJAK (HNS) TVRDI: Pravi razlog smjene Bore Nogala je nabava skupe opreme

Stojak je poručio da neće dopustiti da ta tema padne u zaborav i da to ‘prođe ispod radara’

Gradski zastupnik HNS-a Tomislav Stojak ustvrdio je u utorak da je pravi razlog smjene ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak Bore Nogala nabava vrlo skupe opreme za Centar za translacijsku medicinu i želja Grada i Upravnog vijeća da kontroliraju proces te nabave vrijedne više od 130 milijuna kuna.

“Ta nabave će krenuti vjerojatno vrlo skoro i pitanje je zašto se javnost lagala o razlozima smjene dotadašnjeg ravnatelja. U međuvremenu je raspisan i natječaj za novog ravnatelja i nitko nije izabran. Prema neslužbenim informacijama koje imam natječaj je poništen i do daljnjega se neće birati novi ravnatelj ili ravnateljica bolnice”, rekao je Stojak na konferenciji za novinare u Gradskoj skupštini koja će na idućoj sjednici 19. ožujka raspravljati o stanju u Dječjoj bolnici Srebrnjak. “Očito je Srebrnjak ‘zlatna koka’ nekome, pa ćemo vidjeti do kraja što će se dešavati”, rekao je Stojak poručivši da neće dopustiti da ta tema padne u zaborav i da to “prođe ispod radara”.

TAJNI PLAN ZBOG KOJEG JE SMIJENJEN DR. NOGALO: Grad želi nove sadržaje na prostoru pod upravom bolnice; ‘Ravnatelj je napravio tri grijeha’

‘Nogalu nisu dokazali afere koje su pustili u javnost’

Podsjetio je kako je 4. prosinca prošle godine donesena odluka o smjeni Nogala s mjesta ravnatelja Srebrnjaka, te da je tog dana Upravno vijeće koje ga je smijenilo donijelo i odluku o planu nabave za 2020. opreme za Centar za translacijsku medicinu, EU projekt za koji je ta bolnica pod vodstvom Nogala dobila 60 milijuna eura bespovratnih EU sredstava.

Stojak je rekao da je Upravno vijeće tu odluku moralo dostaviti gradonačelniku Milanu Bandiću na usvajanje, a on je tek 12. veljače ove godine donio zaključak kojim usvaja plan nabave bolnice Srebrnjak. Podsjetio je i kako je dan nakon smjene Nogala, u javnost puštena ta afera s tri razloga njegove smjene – nezakonito zapošljavanje, financijske dubioze bolnice i onaj najgori, nadrilječništvo.

Stojak kaže da ništa od toga nije dokazano te da su svi nalazi opovrgnuli te navode Grada Zagreba i Upravnoga vijeća. Podsjetio je i kako su dvije druge gradske bolnice – Sveti Duh i Rockefellerova klinika za plućne bolesti imale akumulirani dug u posljednjih nekoliko godina 113 milijuna kuna i da je Gradska skupština u nekoliko navrata donosila odluke o podmirenju dijela tog dugovanja, te da Srebrnjak ne posluje ništa lošije od tih bolnica.

DR. BORO NOGALO NIJE SMIO BITI SMIJENJEN? Pravnici: Upravno vijeće nije formirano po novom zakonu i nema pravni legitimitet

‘Kako je bolnica dobila europski projekt?’

Stojak je upozorio i na nelogičnost da je u srpnju prošle godine u Vladi u nazočnosti premijera i ministara bolnica Srebrnjak svečano potpisala 60 milijuna eura vrijedan EU projekt te se zapitao kako je onda do tada ta bolnica bila uspješna i dobra.

“Vidi čuda, nekoliko dana poslije potpisa u Vladi za europski projekt, gradski kontrolni ured je ušao u bolnicu kontrolirati na zahtjev gradonačelnika poslovanje bolnice”, kaže Stojak te pita što se do tada radilo i kako je bolnica mogla dobiti europski projekt. Pita se i gdje je tu odgovornost Upravnog vijeća bolnice jer su isti ljudi sedam godina na njegovom čelu.

BORO NOGALO O IZBORU RAVNATELJA SREBRNJAKA: ‘Farsa se nastavlja, forsira se doktor Korolija, koji nije prošao na glasovanju’