"U petak je gradski odbor SDP-a izglasao odluku o prekidu sporazuma s našim partnerima. O tome nismo imali nikakvu informaciju prije gradskog odbora, a o svemu smo saznali iz medija. I ne samo to, štoviše, tek dva dana nakon te odluke me nazvao predsjednik gradskog odbora da bi mi priopćio razloge odluke koju smo vidjeli iz medija. To nije ni partnerski ni korektno ponašanje", rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

"Mi smo javno rekli da smo spremni razgovarati s SDP-om o promjeni sporazuma. Do tih razgovora nije došlo jer ih SDP nije inicirao i mi ne možemo biti odgovorni zašto je došlo do revizije", rekao je Tomašević te istaknuo da nisu točni navodi da se SDP nije informiralo o potezima. Kažu da su razvrgnuli suradnju i zbog odluka kao što je zaduženje za koje gradska skupština treba izglasati suglasnost, koja je došla 9 minuta prije početka Gradske skupštine.

"Želim pitati predsjednika gradske organizacije, zašto je on glasao da se to uvrsti u dnevni red? Glasao je zato što smo se tako dogovorili", rekao je Tomašević.

Dodao je da SDP-ovi zastupnici nisu mogli dobiti materijale prije drugih, jer po zakonu svi moraju dobiti materijale u isto vrijeme. "Zato je danas prvi put otkako sam ja gradonačelnik sjednica Gradske skupštine trajala dva dana, a traje dva dana, jer smo se tako dogovorili da bi se o tome moglo u miru razgovarati", rekao je.

Neću dozvoliti da me se uvlači u unutarstranačke obračune

"U četvrtak je nakon što je ta točka uvrštena Odbor za financije imao sjednice, predsjednica mu je iz SDP-a, na Odboru za financije je taj kredit jednoglasno usvojen. To da se plasira ta teza da taj prijedlog nije usvojen nije točno. Baš ništa nije točno. Ja neću dozvoliti kao gradonačelnik Zagreba da me se uvlači u unutarstranačke obračune drugih stranaka. Neću dozvoliti da se točke iz grada koriste za unutarstranačke obračune. Ja očekujem da zastupnici sukladno svojoj savjesti glasaju o njima, ako smatraju da su točke u interesu za Grad Zagreb, a ako to ne smatraju, za sebe će preuzeti odgovornost zašto je tako", rekao je Tomašević.

"Nije moguće smijeniti predsjednika Gradske skupštine dok traje sjednica Gradske skupštine", rekao je.

Upitan hoće li biti žetončića iz SDP-a, Tomašević je rekao da je to termin koji je korišten za vrijeme Milana Bandića te da se on protiv Bandića borio pa ne može niti imati žetone. Na pitanje imaju li većinu, Tomašević je rekao da će se to vidjeti na svakoj točki o kojoj se bude glasalo.

'Ako su cijena novi izbori, ja sam na nove izbore spreman'

"Nikad se nisam miješao u odnose unutar drugih stranaka niti se mislim miješati. Neću biti ni oruđe tih unutarstranaških odnosa, ako su cijena novi izbori, ja sam na nove izbore spreman", rekao je Tomašević.

Govorio je i o spornom kreditu.

"Radi se o tome da se refinancira postojeće zaduženje, time bi Zagrebački holding mogao doći do zraka, oslobodio bi se novac koji se treba potrošiti na kratkoročne kredite. Ne govorimo samo o novom zaduženju, nego i o normalnom otplaćivanju ogromnog zaduženja koje smo zatekli kad smo došli na vlast", rekao je Tomašević.