Nakon što je danas ponovo pukla cijev u Selskoj ulici u Zagrebu, na teren su izašli zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegov zamjenik Luka Korlaet.

"Na terenu su sve službe. Osiguranje će pokriti štetu. Radi se o istom magistralnom cjevovodu kao i prije dva dana. To je taj domino efekt", rekao je Tomašević za N1.

"Ovo je jedna od najprometnijih ulica u gradu pa dolazi do dodatnog opterećenja, a povećana je i izgradnja. Razvoj infrastrukture to nije pratio… Posljedica je to pretjerane gradnje koju nije pratio razvoj infrastrukture", dodao je, kazavši da se od šezdesetih u neke stvari nije ulagalo.

Šteta veća nego prije dva dana

"Šteta koja je nastala na ovom dijelu veća je nego ona prije dva dana. Sutra navečer vjerujem da će se onaj južni dio pustiti u promet, a ovaj sjeverni do kraja tjedna", kazao je.

"Razgovarao je i sa stanarima i s ravnateljem gimnazije koja je poplavljena. Ispričali smo se za ove neugodnosti, to je najmanje što u ovom trenutku možemo učiniti", rekao je.