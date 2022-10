Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegova gradska administracija ovih dana imaju pune ruke posla oko novog sustava odvoza otpada. Od 1. listopada miješani komunalni otpad odlaže se u takozvane ZG vrećice, koje građani moraju posebno kupovati. Iako se svi skupa još uhodavamo u priču s otpadom, veliki problem koji doduše postoji još i od prije listopada vezan je uz Čistoću, kojoj nedostaje adekvatnih kamiona za prikupljanje otpada, ali i radnika.

Na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Grad Zagreb je 1. kolovoza objavio obavijest o otvorenom postupku javne nabave Povremenog najma vozila za prikupljanje otpada. U postupku javne nabave tražile su se tri grupe vozila za prikupljanje komunalnog otpada - osam vozila volumena do 10 m3 (Grupa 1), 10 vozila volumena od 10,1 do 18 m3 (Grupa 2) te 2 vozila volumena od 18,1 m3 do 24 m3 (Grupa 3).

Procijenjena vrijednost javne nabave iznosila je 12 milijuna kuna. Nakon što je sproveden javni natječaj, 16. rujna donesene su dvije odluke o poništenju natječaja - za vozila grupe 1 i grupe 3 - a razlog poništenja je što na natječaj nije pristigla niti jedna ponuda.

Nekoliko dana kasnije, točnije 21. rujna, objavljena je odluka o odabiru za vozila iz grupe 2, a na natječaju je prošla ponuda tvrtke Gradatin iz Sesveta, koja je jedina poslala ponudu za tu grupu vozila. U Odluci o odabiru navodi se da je ponuda "u potpunosti sukladna uvjetima i zahtjevima propisanim dokumentacijom o nabavi te je kao takva valjana i temeljem kriterija ekonomski najpovoljnije ponude ocijenjena brojem bodova 90,00 od 100,00". Ponuđena cijena najma iznosi 6.359.979,00 kuna bez PDV-a, a odluku o odabiru Gradatina potpisao je gradonačelnik Tomašević osobno.

Ugovor je, prema podacima koji se navode na stranicama TED-a (Tenders electronic daily) gdje su objavljene sve informacije o natječajima koji idu preko EU, sklopljen 3. listopada 2022. godine.

Stari znanci iz Bandićevog doba

Posebno je zanimljiva povijest odnosa ove tvrtke s Gradom Zagrebom, bivšim, ali i aktualnim gradonačelnikom. Riječ je o tvrtki koja je još u vrijeme pokojnog Milana Bandića bila upletena u veliku aferu zbog namještanja poslova s kamionima u Čistoći.

Naime, 2014. godine zagrebačka Čistoća trebala je tridesetak različitih kamiona za otpad, no i prije javnog natječaja znalo se da taj posao mora dobiti tvrtka Gradatin vlasnika Tomislava Jukića, pisalo je u optužnici koju je Uskok podigao protiv bivšeg direktora zagrebačke Čistoće Miljenka Benka, direktora tvrtke Gradatin Tomislava Jukića te nekadašnjeg šefa Službe za nabavu Zagrebačkog holdinga Ivana Markusa.

Ova je afera proizašla iz proširenja istrage afere Agram. Optužnica je podignuta 2015. godine, a na Zagrebačkom županijskom sudu potvrđena je 2019. nakon dorade. Sudski predmet trenutno je u fazi rasprave pred raspravnim vijećem. Zadnja rasprava održana je krajem rujna, na kojoj je sud rješenjem odbio prijedloge branitelja sve trojice optuženika za izdvajanjem iz spisa predmeta nezakonitih dokaza. Iz Zagrebačkog županijskog suda doznajemo da će iduća rasprava biti određena pismenim putem nakon pravomoćnosti rješenja suda.

Što se same optužnice tiče, tužiteljstvo je tvrdilo da je Benko 2014. nakon što je Čistoća dobila ovlasti da za Grad Zagreb provede projekt nabave specijalnih vozila za komunalni otpad, a prije objave javnog poziva za nadmetanja, Jukiću dostavljao informacije o količini, vrsti i tehničkoj specifikaciji vozila.

Nakon objave poziva za nadmetanje za nabavu 37 specijalnih komunalnih vozila putem financijskog leasinga, Benko je, tvrdili su istražitelji, od Centralne nabave Zagrebačkog holdinga navodno zatražio usklađivanje dokumentacije i tehničkih karakteristika vozila kako bi bili prihvaćeni zahtjevi i prijedlozi Jukićeve tvrtke. U Uskoku su tvrdili da je Benko pritom znao da izmjene nisu u potpunosti odgovarale stvarnim potrebama Čistoće, no Jukiću je svejedno omogućio sklapanje ugovora od 70 milijuna kuna i zauzvrat preuzeo "razne poklone".

Tomašević zbog Gradatina izbačen sa sjednice Skupštine

Aktualni gradonačelnik protiv ove je tvrtke, dok je još bio u oporbi, žesotko prosvjedao. Zabilježeno je da je tako 22. ožujka 2018. godine, kao zastupnik u Gradskoj skupštini, Tomašević izbačen sa sjednice Gradske skupštine nakon što je poslije opomene i oduzimanja riječi odbio napustiti govornicu.

Tomašević je tada pokojnom Bandiću postavio pitanje upravo o tvrtki Gradatin, odnosno tražio je od Bandića da mu objasni zašto je naknadno, u drugom krugu natječaja za javnu nabavku kanti i kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada ubačena tvrtka Gradatin. "Pogotovo kad znamo da su njezin direktor i bivši direktor Čistoće optužnicom USKOK-a optuženi za namještanje javne nabave za opremu za otpad", rekao je tada novinarima Tomašević.

"To je bilo moje pitanje na koje je gradonačelnik izgubio živce, a nakon toga se išlo primjenjivati Poslovnik tvrdeći se da sam digao krivi karton za javljanje, iako imam pravo na repliku i još jedan odgovor gradonačelnika", rekao je Tomašević.

Na stranicama Skupštine može se pronaći zapisnik s te Sjednice, gdje između ostalog postoji transkript Tomaševićevog pitanja.

"Moje je pitanje za gradonačelnika Bandića. Naime, prošli tjedan je objavljena jedna informacija prema kojoj su tvrtke Straža plastika i Vodoskok podnijele pet žalbi na javnu nabavu Zagrebačkog holdinga vezano za nabavu onih kanti i spremnika koje građani trebaju dobiti zbog nove odluke. Znači, pet žalbi. Zbog toga će u najmanju ruku, zbog tih žalbi u najmanju ruku se te kante i ti spremnici neće podijeliti do ljeta kao što je obećavano, a u gorem slučaju da se žalba prihvati, da Državna komisija prihvati žalbu neće niti ove godine. Međutim, ono što mene zanima, gradonačelniče Bandić dajte mi molim vas objasnite. Znači, prema navodima žalitelja u drugi krug postupka javne nabave je naknadno ubačena tvrtka Gradatin. Da vas podsjetim, tvrtka Gradatin, tvrtka Gradatin, direktor te tvrtke Gradatin, te iste tvrtke i bivši direktor Zagrebačke čistoće, kojeg ste vi postavili indirektno, su optuženi od USKOK-a radi namještanja javne nabave upravo za opremu za otpad. Dobro vam je poznata afera Agram budući da i sami imate po novom sedam od deset točaka optužnice potvrđenih tako da znate o čemu pričam. Pa dajte mi molim vas objasnite kako je to moguće i kada će to stati već jednom?", rešetao je tada Tomašević pitanjima Bandića.

Jukić ga je tužio za klevetu

Godinu dana kasnije Tomašević se sa svojim imenjakom Jukićem našao na sudu, jer ga je vlasnik Gradatina tužio zbog klevete što ga je prozvao kao osobu čijoj se tvrtki pogodovalo u namještanju više milijuna kuna vrijedne javne nabave opreme za gospodarenje otpadom.

"Nije dosta da se on samo ispriča, neka plati. Nije to zbog toga što meni treba novac, neka ga uplati u humanitarne svrhe", rekao je Jukić na sudu na prvom ročištu na kojem se prema zakonu predlaže i pokušaj mirenja, a do toga dolazi ako obje stranke pristanu na uvjete koje si međusobno postave.

Jukić je od Tomaševića tražio javnu ispriku, no Tomašević na to nije pristao pa je nakon toga krenuo kazneni postupak.

Gradonačelnik Tomašević te je 2019. godine na sudu izjavio da se ne osjeća krivim te da to smatra pritiskom na njegov rad kao zastupnika. "Moja je dužnost kao gradskog zastupnika da pazim da ne nastane šteta za Grad Zagreb pa sam u medijskim istupima želio skrenuti pozornost na taj postupak javne nabave, posebice imajući u vidu da je protiv Tomislava Jukića postojala USKOK-ova optužnica za namještanje natječaja koja je i potvrđena prije nekoliko dana", rekao je aktualni gradonačelnik nakon održanoga sudskog ročišta.

Kritizirao ih i ranije

Na istu se tvrtku Tomašević 'okomio' i u intervjuu koji je dao Nacionalu u ožujku 2017., kad je osnovana platforma Zagreb je NAŠ. "Glavna poruka koju ističe platforma Zagreb je NAŠ prvenstveno se odnosi na to da grad nije na prodaju. Naime, iako toga građani možda nisu svjesni, u gradu se već dogodila privatizacija koja se nije smjela dogoditi, a odnosi se na pročišćavanje otpadnih voda, koje je u rukama privatnika. Radi se o tajnom ugovoru za koji je Državna revizija 2012. godine ustanovila da je štetan za Zagreb jer omogućuje godišnju dobit od čak 46 posto konzorciju nekoliko privatnih poduzeća. Taj ugovor je Bandić potpisao 2001. godine, zbog čega su cijene vode za kućanstva porasle gotovo tri puta do danas. Mi ukazujemo na ono što se privatizacijom komunalnih usluga dogodilo i u Parizu i Londonu, Berlinu i Sofiji, da privatizacijom dolazi do privatnog monopola, poskupljenja usluge, podinvestiranja u infrastrukturu i znatnog snižavanja kvalitete usluga.

U Zagrebu je sljedeći na redu za privatizaciju odvoz otpada, što se već djelomično i događa. Kamioni Čistoće uzeti su na leasing od privatne tvrtke Gradatin, čiji je vlasnik uhićen u aferi Agram. S druge strane je CIOS grupa Petra Pripuza, koji je već skupljao otpad za Grad Zagreb kada je Ministarstvo zaštite okoliša na čelu s SDP-ovim ministrom Zmajlovićem privremeno zabranilo daljnje odlaganje na Jakuševcu. Što se tiče odvajanja otpada, prema izvješću Europske komisije Zagreb je najgora europska metropola, sa svega jedan posto prikupljenog odvojenog otpada. Ljubljana je na prvom mjestu sa 60 posto. Čini nam se da to dugotrajno nerješavanje pitanja odlagališta Jakuševec, ide kao argument za privatizaciju", rekao je tada gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Isti je tjednik 2020. godine pisao da su Tomaševiću prijetili zbog upozoravanja na kriminal u Zagrebu. Gradonačelnik tada nije želio govoriti o konkretnim osobama, no kazao je tada da da se "prisjetimo tvrtke Gradatin čiji je vlasnik završio na sudu zbog afere Čistoća".

Iako je gradonačelnik davnih dana kritizirao tu tvrtku i njihovo poslovanje s Gradom, izbora u ovom slučaju nije imao. Gradatin je jedina tvrtka koja se javila na natječaj, a pošto su papiri prijave bili u redu, kao i sama ponuda, Grad Zagreb je morao prihvatiti tu ponudu te na kraju i sklopiti ugovor s njima. Tomašević je tako bio prisiljen potpisati posao od 6,4 milijuna kuna bez PDV-a s tvrtkom čiji ga je bivši šef tužio te protiv koje se žestoko borio tijekom svoje političke karijere.