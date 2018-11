TODORIĆEV ODVJETNIK: ‘Više me nijedna odluka hrvatskih sudova ne može iznenaditi’

Odvjetnik Ivice Todorića, Fran Olujić, komentirao je odluku zagfrebačkog suda prema kojoj će njegov klijent ostati u pritvoru remetinečkog zatvora

“Više me niti jedna odluka hrvatskih sudova ne može iznenaditi. Mi moramo poštovati svaku sudsku odluku, makar se s njom ne slagali. Ta odluka je nepravomoćna. Vidjet ćemo što će izvanraspravno vijeće odlučiti o žalbi”, rekao je Olujić za RTL-ove Vijesti.

No, mijenja li, po njegovu mišljenju, dolazak Ivice Todorića u Hrvatsku tijek istrage o Agrokoru?

“Ovaj kazneni postupak se vodi od listopada 2017., istraga traje, ispitano je preko 60 svjedoka, naloženo je provođenje financijsko knjigovodstvenog vještačenja. Njima rok istječe sredinom ovog mjeseca, ali on se može premašiti. Ukoliko i dođe do premašivanja to ne znači da se postupak obustavlja”, kaže Olujić.

ODLUKA JE PALA, TODORIĆ OSTAJE IZA REŠETAKA! Sud misli da postoji opasnost od njegova bijega

Što se tiče prisustvovanja odvjetnika ispitivanju svjedoka, kaže kako to uvelike olakšava posao obrani jer se može utjecati na izgled zapisnika o ispitivanju svjedoka, te se već u fazi istrage mogu razjasniti određene bitne činjenice koje će biti bitne u smislu toga hoće li doći do podizanja optužnice.

I na koncu, hoće li u studenom biti podignuta optužnica?

“Njima 12-mjesečni rok za provođenje istrage istječe u studenom, međutim, ukoliko do tada ne bude gotovo ovo vještanje, a vjerojatno neće, oni od glavnog državnog odvjetnika mogu tražiti da se taj rok produlji za još šest mjesec”, rekao je Olujić dodavši da će vjerojatno i zatražiti to produženje roka.