Ivica Todorić održao je press konferenciju u Novinarskom domu povodom pada DORH-ove optužnice u slučaju Agrokor.

"Grupa Borg napravila je plan s kojim su radili pritisak na mene i Agrokor. Oni su krenuli u dva smjera sa zavjerom, prvo da sam kriminalac koji sam ukrao, a drugo je bilo da su rekli da je Agrokor u problemima. Šest godina nakon toga kažem - veliki sam trud uložio da bih dokazao istinu. Nakon što su neprijateljski preuzeli privatnu imovinu, da bi uspjeli u namjeri, morali su ostvariti insolventnost 40 kompanija unutar Agrokora. Izabrali su 40 kompanija i one su morale biti insolventne", rekao je uvodno Todorić pa nastavio:

"Nijedna grupacija unutar Agrokora nije bila insolventna. Ako nema insolventnosti, nema stečaja. Ako nema stečaja, ne može se provesti zakon. Oni su imali jedan monstruozni plan. Odlučili su da se sudužničke garancije knjiže u rashode i dug Agrokora. Radi se o tome da se Agrokor zaduživao, bio je dužan i dug je knjižio. Ali su garantni, sudužnici bili nekoliko Agrokorovih kompanija."

'Ljudi i danas govore da sam išao u vladu po novce. Glupost'

Todorić je rekao da su oni garantirali za dug od 14 milijardi kuna i da su smislili da se sudužničke garancije knjiže u dug.

"To je bilo 14 kompanija, oni su dobili dug da je Agrokor dužan 224 milijardi kuna. Na početku sam rekao da je trebalo obuhvatiti 40 kompanija, nisu imali rješenje za drugih 24 kompanija. Išli su se zadužiti s roll up-om. Gledali su koliko bi trebali da bi u insolventnost mogli gurnuti cijelu grupu, pa su roll-up ugovor gurnuli za 8 milijardi.

Moj dug od 14 i njihov od 8 milijardi je 22 milijardi, a oni su napravili dug od 544 milijardi duga Agrokora da bi ga mogli staviti u insolventnost. I to je prava istina, Agrokor nije bio insolventan, nije imao problema. Izmislili su pakleni plan da uzmu jednu od najprogresivnijih kompanija u ovom dijelu Europe i na maksimalno kriminalan način došli su do insolventnosti Agrokora. To je istina, nema druge. Ljudi i dan danas govore da sam ja išao u vladu po neke novce. Ma čista glupost."

'Mi smo mogli državi pomoći, a ne oni nama'

Napomenuo je kako je u proteklom periodu mnoge stvari odradio i kako je zadovoljan jer je sve napravio po planu.

"Ali nisam dvije stvari napravio. Ovu sam stvar dao u Ameriku prije tri godine i prije dvije godine u Britaniju, ljudi ne mogu vjerovati da je to prošlo sudske organe, vani se čude. A sve je to došlo zato što su oni prihvatili garancije, kad je stečaj otvoren, nisu smjeli priznati dug na koji su se dale garancije jer je to bio junk dug i bio je po 10 posto, a na tržištu je bio po jedan posto. Vani na Zapadu, ako ideš u stečaj, junk se otpisuje, uopće se ne prizna. Uprava Agrokora nije odbila te garancije, a zato što im je to bila jedina mogućnost da naprave stečaj Agrokora."

"Mi smo mogli državi pomoći, a ne oni nama. Da smo došli na londonsku burzu digli bi vrijednost… I to je prava istina stanja Agrokora i to ćete vidjeti u narednom vremenu kad prođe sudske odluke. Kad su uzeli kompaniju, bilo je 6,5 milijardi prihoda od nas u 2016. dok sam ja upravljao Agrokor i to je iznos za 40 kompanija. Imali su plan i rekli su da će prihodi pasti malo u 2017., a da će 2021. biti na novou prihoda 2016. Danas su na nivou 4 milijarde. Da se uzme samo ono koliko smo rasli svake godine, Agrokor bi došao na devet milijardi, ne računajući da bi išli na londonsku burzu i prikupili neka nova sredstva."

'Neka dođe Plenković i neka objasni'

Todorić je kazao da svi govore kako Fortanova ide perfektno i kako su rezultati divni.

"Ljudi, to je šokantno, nevjerojatno, oni imaju bilancu, možemo gledati koju god hoćete brojku. Svi govore da je Agrokor bio prezadužen. Uvjeravam da taj dug nije predstavljao gotovo nikakva teret, to je bio teret za daljnji razvoj, to je takva izmišljotina i on je bio 35 milijardi - sud u Hrvatskoj to je ustvrdio, a oni govore o 50 i 500 milijardi… Kada smo izašli iz Agrokora znali smo da smo 5 milijardi dužni, a promet je bio oko 50 milijardi. Imali smo tvrtku koja ide na londonsku burzu, koja cvate. Danas imaju promet 30 milijardi kuna, koja vene, nestaje, koja je bankrot. Oni danas imaju dug 33,5 milijardi. Isti dug kao i mi. Moj dug za svaku se kunu ili eura zna, uložio sam u 40 najmodernijih tvornica."

"Bili smo najveća tvrtka u Sloveniji, BiH… 35 milijardi je toliko dobro uloženo. Kud su oni uložili? Nisu održavali kompaniju u šest godina. S nule su došli na 33 milijarde. Kako? Neka dođe Plenković i neka objasni. Od 33 milijarde, barem je dvije milijarde ukradeno, to je lako dokazati. Idemo vidjeti kolike su kamate, koliko su savjetnici…"

'Agrokor je imao odlične rezultate'

"Država iza njih stoji i refinancirat će sve to, ali to ne ide dalje. Mene prozivaju za moj dvorac. To je jedino što ja imam, četiri obitelji smo unutra. Moja je četvrtina. Nemam ni vikendice, nigdje ništa."

"Kad je Ivica Todorić uzeo kunu, uzeo da napravim nešto s čime se ponosim, napravio sam si nešto u Hrvatskoj što je bilo razrušeno, obnovio sam to, to je bilo u interesu i kompanije i grada. Sitne male pare sam dao u odnosu na ono što oni rade. Ali neće nitko pisati, nit hoće pisati. Mjesto Vujnovca može biti netko drugi. Tu su uzeli milijardu, ide njima u džep. Rekao sam da su dvije milijarde uzeli iz Agrokora, kako su mogli ako je tvrtka bila u bankrotu? To je slika i prilika kako današnja naša državna vlast se bavi ekonomijom i što od nje radi. Ovakvo nećemo daleko. Sve ću dokazati u nulu."

"Vidjet ćete kad vani sudovi donesu odluke, da ono što sam danas prezentirao, da je to točno. A o grupi Borg nisam sve rekao, otvorit će se procesi, pa ćete vidjeti kad gospoda budu tamo. Agrokor nije imao insolventnost, izmislili su je. Imao je odlične rezultate."

'Napravio sam najbolje i najlukavije'

"Cijeli svijet se srušio na mene… Ja kada sam se povukao, vidite da se kompaniji nije ništa dogodilo. Dva mjeseca su me uništavali. Napravio sam najbolje, najlukavije. U tom su trenutku iza njih stajale i ruske i njemačke službe, kao i službe EU, na kraju i Amerike. A onda je protiv mene stala i hrvatska Vlada. Napravili su veliki problem državi, objektivno ih čekaju veliki troškovi. Nisam uzimao novce jer sam stvorio veliki Agrokor. Ja se nemam od čega braniti. Ja sam ponosan na to što sam radio. Ivica Todorić ima pet milijuna eura vrijednosti. Pogledajte što drugi rade. Sve sam uložio u hrvatsku industriju. Nisam nikoga oštetio, nisam ništa napravio. Trebalo je sačuvati glavu."

Tko je prijetio, pitali su novinari. Todorić je rekao: "Martina Dalić došla je u moj ured, drito mi rekla: Prepiši! Zar mislite da nije prijetnja kad u novinama piše da se organizirala ekipa od Rusije do Bruxellesa, drugi dan piše da ću biti uhapšen. poruke sam dobivao, jednostavno je bilo nemoguće tada suprotstaviti. To je istina."