Protuvladin prosvjed, održan prošle subote u Zagrebu pred središnjicom HDZ-a na Trgu žrtava fašizma pod nazivom "Dajemo vam otkaz" bio je jedan u nizu sličnih pompozno najavljivanih skupova koji su na koncu rasplinuli se u mnoštvu govornika, kakofoniji izrečenih poruka te - s motrišta organizatora - slabom odazivu pozvanih.

Prosvjed bi vjerojatno već do ponedjeljka pao u zaborav da nije bilo uhićenja jednog maloljetnika kod kojeg su, prema priopćenju policije, pronađena dva Molotovljeva koktela, bengalka, sklopivi nož i neka sklepana naprava s čavlima koja je mogla poslužiti kao hladno oružje.

Da nije uhićen maloljetnik, prosvjed bi već pao u zaborav

Nedugo potom objavljeno je da je uhićeni 17-godišnjak, u međuvremenu osumnjičen za počinjenje kaznenih djela pripremanja kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (čitaj: terorizam) te prisile prema službenoj osobi, sljedbenik Marka Franciškovića, koji je od početka prosinca prošle godine u pritvoru, optužen za poticanje na terorizam. Povrh svega, u utorak je neslužbeno, zasad samo u medijima objavljeno da je policija u pretresu maloljetnikovog doma pronašla dvadesetak oproštajnih pisama u kojima je članovima obitelji i prijateljima napisao kako ne želi da ga se sažaljeva niti da ga se pamti kao terorista. No, policija je baš u tim pismima i porukama koje je objavljivao putem Telegrama, kanala za razmjenu poruka.

Uhićenje 17-godišnjaka i saznanje da je povezan s Franciškovićem, bacilo je novo svjetlo na subotnji prosvjed i osnažilo postprosvjedni narativ prema kojemu je skup na koncu više pomogao nego naštetio HDZ-u upravo zbog mogućeg terorističkog čina.

'Ljudi koji se naoružavaju i na silu pokušavaju promijeniti vlast'

"Rašireni tsunami mržnje nije uspio. Trebamo shvatiti da u našem društvu postoje ljudi koji su spremni koristiti silu kako bi srušili demokratsku izabranu vlast. U Hrvatskoj postoje ljudi koji se organiziraju, naoružavaju i na silu pokušavaju promijeniti vlast. Hrvatska je demokratska zemlja i građani su svjesni da je to zemlja u kojoj demokracija funkcionira i da imamo veliki gospodarski rast, zahvaljujući našim mjerama. Ovaj problem je puno širi, o njemu se moraju očitovati i policija i agencije da javnost vidi što se događa. Ovo je jedna mržnja u kojoj sudjeluju i mediji", rekao je u ponedjeljak na konferenciji za novinare predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković.

Iako ih nije imenovao, Plenković je pod "ljudima koji se organiziraju, naoružavaju i na silu pokušavaju promijeniti vlast" vjerojatno mislio na Franciškovića, koji je u pritvoru te Gordana Šebalja, predsjednika udruge "Hrvatski ratnik", koji je u subotu bio na prosvjedu od glave do pete bio u maskirnom vojničkom outfitu. Prema pisanju medija, skupina Franciškovićevih i Šebaljevih sljedbenika broji između 60 i stotinu osoba. Aktivni su na društvenim mrežama (uhićeni maloljetnik navodno je jedan od moderatora objava na njima) gdje iznose ideje o svrgavanju vlasti.

Džihadi Marko: 'O pohodu na Zagreb govorio sam vizualno'

Marko Francišković uhićen je nedugo nakon prosvjeda protiv covid-mjera, u prosincu prošle godine na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Tada se okupljenima obratio nenajavljeno, mimo volje organizatora skupa. "Ja sam već prije 20 godina, dok sam bio u zatvoru, napisao knjigu i iznio teokratski model kako treba organizirati Hrvatsku, kako rušiti sustav koji je bezbožan i zao. Prestanite biti ovce i postanite lavovi. Božji lavovi su tu, dignite se i vičite!", poručio je tada okupljenima.

Nakon završetka skupa poveo je dio prosvjednika pred zgradu Hrvatske radiotelevizije gdje je želio ući i uživo u programu obratiti se hrvatskoj javnosti. Potom je pritvoren zbog poticanja na terorizam, a još je u pritvoru u Remetincu. Pred istražiteljima se branio tvrdeći da je "samo iznosio propagandne ideje s vizualnim efektima".

"Ideju pohoda na Zagreb o kojoj sam pričao treba gledati u vizualnom smislu, a radi se o iznošenju mojih vjerskih i političkih stavova i zamisli. Kada sam spominjao riječ rat, mislio sam na propagandni i ekonomski rat. Cilj mi je bio da se kroz vizualnu prezentaciju zainteresiraju mediji. Ja sam pozivao na medijski vizualni i idejni rat što je potpuno legitimno. Kada sam govorio da branitelji obuku svoje vojničke odore, rekao sam to jer smatram da je to vizualno upečatljivo i to je dio mojega marketinga. Kada sam spominjao oružje, o tome sam govorio jer sam u pričuvnom sastavu i naravno da bih branio državu kada bi bila napadnuta", objašnjavao je braneći se.

Francišković je 2013. godine devet mjeseci bio prisilno hospitaliziran na odjelu psihijatrije nakon što je u jednoj prepisci na internetu tadašnjem ministru unutarnjih poslova Ranku Ostojiću zaprijetio da će ga objesiti na banderu. U međuvremenu je prešao na islam i objavio knjigu "Hrvatski džihad" u kojoj zagovara širenje islama i uvođenje šerijatskog prava u Hrvatskoj. Među sljedbenicima je tada stekao nadimak "Džihadi Marko".

Šebalj: 'Ne osnivam paravojnu formaciju, nego produhovljenu vojsku'

Dok je Francišković u pritvoru, u prvi plan došao je Gordan Šebalj, predsjednik udruge Hrvatski ratnik koji je proljetos najavio osnivanje Nacionalne civilne garde, čiji bi pripadnici trebali prolaziti vojničku obuku. Udruga Hrvatski Ratnik osnovana je u ožujku ove godine, a proizašla je iz građanske inicijative "Sad bi bilo dosta". Na web-stranici udruge stoji da "okuplja građane, obitelji, vjernike i druge zajednice – sve one koji promiču općeljudske vrijednosti – rodoljublje, vjeru i obitelj". Među ciljevima udruge navode se "unapređivanje kvalitete i standarda življenja hrvatskih ljudi", ali i "poticanje i angažman oko razvoja vojne edukacije i obuke mladeži u vojnim vještinama i umijeću ratovanja".

Predstavljen kao politički aktivist i hrvatski branitelj, Šebalj je u travnju ove godine u Podcastu Velebit na YouTubeu pokušao objasniti što bi bila Nacionalna civilna garda.

"Mora biti nekakva forma zapisana, da to ne izlazi iz okvira zakona i da ne bi ispalo da radim nekakvu paravojnu formaciju, nego u biti radim produhovljenu vojsku iz naroda Hrvatske. Mi smo pozvali sve koji smatraju da pripadaju hrvatskom narodu i hrvatskoj domovini, a to su i muški i ženski, i stariji i mlađi, sva populacija hrvatske domovine koja želi izaći iz ove situacije u kojoj se hrvatski narod nalazi. A ta situacija govori da hrvatski narod ide polako prema izumiranju i spašavanju hrvatskog identiteta, kako naroda tako i domovine", kazao je tada Šebalj.

'Bill Gates putem GMO hrane truje našu djecu'

S Fanciškovićem su zimus bili privedeni, ali ubrzo i pušteni, Natko Kovačević i Denis Bašnec. Natko Kovačević svojedobno je bio predsjednik udruge Pravednik (dok je Francišković bio dopredsjednik), a u javnim nastupima - jednom i na HRT-u - govorio je o GMO hrani i Billu Gatesu kojeg je nazvao "zločincem".

"Gates je za mene i moje prijatelje jedan veliki zločinac i ovo što namjerava raditi putem GMO hrane u Hrvatskoj je jako opasno za našu djecu, a pogotovo za nerođenu djecu, male bebe i sve koji ju konzumiraju. Ona je genetski modificirana, u nju se stavljaju mnoge stvari koje su opasne koji remete fiziološke funkcije i dolazi do teških, ozbiljnih poremećaja kao što je karcinom", govorio je Kovačević gostujući skupa s Franciškovićem na HRT-u 2016. godine.