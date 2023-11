S granice sa Srbijom vraćena je pošiljka neretvanskih mandarina. U plodovima su pronađeni ostaci pesticida klorpirifosa, koji je u Hrvatskoj zabranjen još od 2020. godine. Od 15 voćara koji su isporučivali mandarine za Srbiju, klorpirifos je pronađen kod samo jednog.

U neretvanskoj dolini ima oko 1500 uzgajivača mandarina. U udruzi Neretvanska mladež tvrde da nji 99 posto koristi isključivo dozvoljena sredstva za zaštitu bilja, piše HRT.

Državni inspektorat zbrinuo pošiljke

Pošiljka u kojoj su bile mandarine 15 proizvođača vraćena je jer je klorpirifos zabranjen i u Srbiji. Stručnjaci umiruju potrošače.

"Radi se o vrlo malim količinama, vrlo malo iznad granice određivanja, a još je dodatni problem u tome što za taj pesticid zato što je zabranjen nisu postavljene toksikološke referentne vrijednosti i stoga se zapravo ne može adekvatno procijeniti rizik za zdravlje potrošača", kaže Iva Pavlinić Prokurica iz Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Državni inspektorat pošiljke je primjereno zbrinuo, a još traje nadzor kojim bi se trebao utvrditi identitet dvaju nesavjesnih proizvođača. Inspektorat navodi da niti jedna sporna pošiljka nije stavljenja na hrvatsko tržište.

Proizvođači traže zabranu za prekršitelje

Ogorčeni proizvođači stoga traže da se kazne oni koji su prekršili zabranu.

"Razlučiti one koji rade dobro, koji rade uredno i od tih će kupovati, a od onih koji koriste susjedne države i raznorazne kanale da dobiju te jeftinije pesticide, njih treba kazniti. I to treba naći i ako treba ih tražiti analizama, to treba napraviti", rekao je uzgajivač mandarina Jure Kapović.

"Pojedinaca ima, uvijek će ih biti. To je neminovno. Koliko se to može spriječiti, ne znam", kaže proizvođač mandarina Robert Šuman.

Negativna reklama za sve

"Svjedoci smo da i cijena mandarine nije baš bajna i ljudi štede, nažalost, i krše propise. Mi smo sada u Europskoj uniji i moramo se držati propisa EU. Mi ćemo kroz udrugu educirati naše proizvođače i sigurni smo da svi oni kvalitetno rade mandarinu, jer već su 10-ak godina na tržištu bez ikakvih reklamacija, bilo u Sloveniji, bilo u Hrvatskoj", naglasio je Marko Šuman, predsjednik Udruge poljoprivrednika Modrič.

"Stvara se jedna negativna reklama za sve, znači za veliku većinu proizvođača u dolini Neretve, znači da velika većina proizvođača koristi sredstva koja su dopuštena, registrirana u Republici Hrvatskoj. Imamo određenu listu gdje su svi upoznati koja sredstva smiju koristiti i velika većina radi uredno", ustvrdio je Ivan Mataga, opuzenski gradonačelnik.

Pronalazak nedopuštenog pesticida iznenadio je sve proizvođače. Naime, poznato je da je mandarina voće kojem je potrebna minimalna zaštita.

