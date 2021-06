Predsjednik HDZ-a i šef Vlade Andrej Plenković u utorak se u dva navrata obrušio na medije. Premijer je medije optužio da su izravno odgovorni za poraz Davora Filipovića, HDZ-ova gradonačelničkog kandidata za Zagreb. Rekao je da su mediji više puta u javnom prostoru ime njihova kandidata izgovarali krivo.

"Nisu rekli da se zove Darko. Nisu rekli da se zove Dubravko. Nisu rekli da se zove Dalibor, Petar, Andrija ili Marko. Znate kako su ga samo nazivali? Kako su baš svi svaki put napisali to isto ime? Damir. Mislite li da je to svaki put bilo slučajno? Da je baš svaki put lapsus Damir, e to mi baš ne djeluje slučajno", rekao je Plenković nervozno.

No, "otkriveno" je tko je Davora Filipovića prvi nazvao Damirom, a odgovor je: HDZ.

HDZ Trešnjevka prvi preimenovao Filipovića

Informaciju da je sama Plenkovićeva stranka svog kandidata nazvala krivim imenom objavio je Novi list. Novinari su guglali pojam "Damir Filipović HDZ", a jedna od vijesti koja se pretraživanjem otvara je objava iz 10. veljače kada je HDZ-ov ogranak Trešnjevka na svojoj internetskoj stranici napisao da je HDZ-ov kandidat za metropolu Damir Filipović.

Vijest je trešnjevački HDZ objavio točno na dan kada se gradski odbor stranke odlučio na Filipovića. Kako piše Novi list, pogrešku su ispravili nakon nekog vremena tako što su u naslov stavili ispravno ime i prezime svog kandidata, međutim, vijest je na Googleu i dalje indeksirana sa starim nazivom. Kako bi potkrijepili svoje navode, novinari su priložili screenshot.

Inače, HDZ-ov veteran Branko Bačić je tijekom gostovanja na N1 tijekom minule predizborne kampanje Davora Filipovića nazvao Tomislavom Tomaševićem. U nekoliko navrata je izgovorio taj "lapsus" te ga je novinarka svaki put ispravljala, zamijetio je Novi list.