Javnim prostorom prije nekoliko dana odjeknula je vijest o novoj političkoj inicijativi koja se priprema za izlazak na parlamentarne izbore, a za koje se sve glasnije šuška da bi se mogli održati već ove godine. Kako stvari za sada stoje, na biračka mjesta možda ćemo izaći već ove jeseni.

Novu političku snagu koja se najavila kandidirati na tim izborima oko sebe okuplja šibensko-kninski župan Marko Jelić. Iako je Jelić široj javnosti možda čak i nepoznat, HDZ-ovcima je on itekako poznat. Taj je čovjek, naime, dva je puta s trona skinuo njihove jake snage. Prvi puta u Kninu kada je u utrci za gradonačelnika pobijedio Josipu Rimac, a drugi puta na razini županije gdje je pobijedio njihovog dugogodišnjeg župana Gorana Pauka.

Dva izlaska na izbore – dvije pobjede. Treći će puta Jelić ići protiv HDZ-ove najjače karike, aktualnog premijera Andreja Plenkovića. Može li i treći puta rušiti HDZ, i to na nacionalnoj razini?

Afirmativna kampanja

Za razliku od aktualnih političara, od kojih su se brojni već "ispuhali", Jelić je relativno novo lice u hrvatskoj politici. Njegov politički uspon imao je neki prirodni tijek – od lokalne razine preko regionalne, a sada i do nacionalne.

Marko Jelić rođen je 15. ožujka 1976. godine, oženjen je i otac četvero djece. Molekularnu biologiju doktorirao je u Njemačkoj; 2000. godine otišao na sveučilište Christian Albrecht, u Kiel kod profesora Jurgena Solla, da bi se 2002. zajedno s cijelom grupom prebacio u Muenchen na jedno od najboljih sveučilišta u svijetu, Ludwig Maximillian, gdje je na biološkom fakultetu obranio doktorat. Jelić je svojevremeno obnašao i dužnost dekana veleučilišta u Kninu. Strastveni je vinogradar, vinar, lovac, a uz sve to, kao i posao župana koji obnaša, i dalje drži nastavu svojim studentima.

Ako malo bolje pogledate javne nastupe ovog političara, odmah ćete iščitati da on ideologiju i svjetonazore stavlja u drugi plan. Ono što Jelić ističe kao ključ svega je rad za dobrobit građana, a oko sebe želi okupiti ljude koji žele nešto promijeniti. Kako ističe, to nisu samo ljudi nezavisni ljudi koji su trenutno aktivni u politici, već i oni koji nisu u politici, ili su se nekada bavili politikom. Jeliću je važno da oni žele raditi i da žele mijenjati stvari na bolje.

Po kuloarima se glasno šuška da bi Jelić mogao udružiti snage s bivšim ravnateljem Fonda za obnovu te uspješnim menadžerom Damirom Vanđelićem, a razgovaralo se i s Fokusom koji jako dobro kotira na području Zagrebačke županije, Nezavisnom listom mladih koja je jaka u Splitsko-dalmatinskoj županiji te s gradonačelnikom Pule Filipom Zoričićem. Od jačih imena koja bi trebala biti u Jelićevom timu spominje se zadarski liječnik Ivo Žuvela, nezavisni političar koji je na proteklim izborima za samo 1500 glasova izgubio u borbi za župana Zadarske županije te gradonačelnik Donjeg Miholjca Goran Aladić, koji je uz Jelića jedan od supredsjednika Udruge nezavisnih gradonačelnika i općinskih načelnika.

Dobro upućeni izvori s kojima smo razgovarali o novoj političkoj opciji koja se kuha kažu nam da prostora za ovakvu priču ima. Nezavisni političari proteklih nekoliko godina sve više pobjeđuju u lokalnim i regionalnim sredinama.

Cilj je uhvatiti glasove oni 18 posto neodlučnih, kao i glasove nezadovoljnih birača koji su se razočarali u svoje političke opcije koje su do sada zaokruživali na izborima. Kako to misle postići? Tako što će u fokusu njihovog političkog djelovanja biti uključivost, ali i afirmativna kampanja, kakve je Jelić i do sada vodio u izbornim utrkama.

"U Hrvatskoj fali opcija koja je uključiva, a Jelić to može postići okupljanjem ljudi oko sebe", kazao nam je jedan naš izvor.

Također, u Jeliću vide i osobu koja bi mogla prvuči brojne mlade. On je političar nove generacije čije bi politike i političko djelovanje mogle biti prihvatljive mladima koji često ističu kako u trenutnim okvirima nema političke opcije koja bi im bila prihvatljiva.

Političar bez krimena

Kao najveću Jelićevu prednost pred ostalim političarima, dobro upućeni u hrvatske političke prilike vide to što je riječ o čovjeku koji nema nikakav krimen. Politički je čist, bez afera i repova kakvi se često vuku za našim političarima, a iza njega stoje sjajni rezultati, što se možda najviše vidi u Kninu gdje je bio gradonačelnik.

Jeliću u prilog ide još jedna dosta važna stvar. Naime, riječ je o političaru koji je dva puta do sada rušio HDZ-ovu vlast. Prvi puta s trona je skinuo "kninsku kraljicu", a danas posrnulu političarku Josipu Rimac, a drugi je puta pobijedio na izborima za županiju u srazu s HDZ-ovim Goranom Paukom. Jelić je od Pauka bio bolji i u prvom krugu izbora, nakon kojeg je dobio golemu podršku ostalih stranaka te je u konačnici završio i kao izborni pobjednik. Zapravo, Jelić je u svojoj županiji uspio povezati sve protiv HDZ-a, a mnogi u tome vide liderske sposobnosti povezivanja svih, pa i onih koji se svjetonazorski i ideološki razlikuju.

Ono što se tvrdilo da je nemoguće, Jelić je uspio napraviti. Stoga ne čudi da je njegova najava da izlazi na parlamentarne izbore vjetar u leđa upravo toj velikoj, nezavisnoj strukturi koja traži korijenske promjene sustava, a kojima bi lider i predvodnik trebao biti šibensko-kninski župan.

Izvjesno je da Plenkoviću na put staje opasni igrač koji bi ozbiljno mogao ugroziti njegovu poziciju, ali i poziciju njegove stranke, a kako će se premijer postaviti prema izazivačima, vidjet ćemo onog trenutka kada se raspišu izbori, koji će zanimljiviji nego što smo mislili.

Karizmatičan, radišan, čovjek iz naroda, a opet visoko obrazovan, Marko Jelić je persona koja, tvrde nam naši sugovornici, može okupiti jake ličnosti oko sebe koji su se već rezultatima dokazali u svojim sredinama te ih predvoditi na idućim parlamentarnim izborima. Može li i treći puta srušiti HDZ?

Okupljeni oko njega uvjereni su da može, a u prilog mu ide i to što se, kako kažu, oporba nije baš iskazala i pokazala u svojem djelovanju u ovom mandatu. Također, aktualnoj se oporbi često predbacuje da nemaju lidera koji bi se mogao suprotstaviti vladajućim strukturama,pa se na tragu toga Jelićevo ime spominje kao karika koja je nedostajala na hrvatskoj političkoj sceni, a koja bi na koncu trebala ujediniti naizgled nepomirljive razlike te donijeti promjene koje brojni građani zazivaju - baš onako kao što je to na zadnjim izborima napravio u svojoj Šibensko-kninskoj županiji...