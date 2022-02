U subotu u jutarnjim satima, uhićen je Darko Horvat, bivši ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. No, izgleda da Horvat nije jedini koji je uhvaćen s "prstima u pekmezu", jer su se uz Horvata spominjala još tri zvučna imena oko kojih bi se USKOK mogao pozabaviti. Među njima je i ime ministra Josipa Aladrovića. Iako je odmah u subotu demantirano da se Aladrović našao na meti istražitelja, sudeći po današnjim natpisima tjednika Nacional, Plenkovićev miljenik očigledno nije baš bez grijeha.

Josip Aladrović rođen je 10.ožujka 1985. godine u Požegi. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike preuzeo je 2019. godine od bivšeg ministra Marka Pavića nakon velike Plenkovićeve rekonstrukcije. Ovaj mladi HDZ-ovac na to je mjesto došao kao Plenkovićeva uzdanica, a nedavno se pisalo da ga Plenković vidi kao svog nasljednika na čelu stranke.

U stranci od tinejdžerskih dana

Aladrović se nakon završenog fakulteta zaposlio u Croatia osiguranju, gdje je od savjetnika za prodaju dogurao do regionalnog direktora za korporativne klijente. 2017. godine postao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a dvije godine nakon toga ministar.

U stranci je od svojih tinejdžerskih dana, što ne čudi, jer je njegov otac Marijan Aladrović, pripadnik "stare garde HDZ-a" i bivši požeško-slavonski župan.

U njegovoj imovinskoj kartici stoji da posjeduje stan u Zagrebu i njivu u Brodskim Drenovcima, dok supruga posjeduje automobil marke Passat iz 2016. godine. Aladrović je prijavio i da ima udio u jednom fondu te tri štednje, od kojih je jedna dječja štednja.

Odmah čim je preuzeo ministarsku fotelju, Aladrović je bio suočen s neugodnim prozivkama. Naime, pisalo se tada da je godinu dana prije njegovog preuzimanja ministarstva Aladrović kazneno prijavljen od pojedinih djelatnika HZMO-a te Živog zida zbog sumnje da je počinio kazneno djelo zloporabe u postupku javne nabave, zloporabe položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja, trgovanja utjecajem i zločinačkog udruživanja, pisao je tportal.

Zaposlio 68 ljudi?

Nakon što je preuzeo ministarstvo, iz HZMO-a su počele curiti informacije da je Aladrović tamo primio čak 68 novih radnika te da je "zapošljavao uglavnom prijatelje", a sudeći po informacijama doje doznaje Telegram, to bi mu sada moglo doći na naplatu.

Pod istragom bi se mogao naći jer se sumnja da je povezan s nezakonitim zapošljavanjem u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Navodno su istražitelji utvrdili da je sebi bliskim kandidatima osiguravao pitanja kako bi se pripremili za natječaj, odnosno kako bi na tim natječajima, s obzirom na to da su imali pripremljene odgovore, i dobili posao, pisao je prije nekoliko dana Telegram.

Nakon medijskih natpisa, o svemu se za Jutarnji list oglasio i sam Aladrović.

"Nitko me nije kontaktirao niti sam bilo što dobio od USKOK-a, tako da o navodnim optužbama znam samo iz medija. Ali, naravno, odazvat ću se svakom pozivu ako do toga dođe“, rekao je.

"Od tih događaja prošlo je četiri godine. U vrijeme dok sam upravljao sustavom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz njega je otišlo više od 350 ljudi. Što prirodnim odljevom, dakle u mirovinu, što odlaskom u neki drugi sustav. A govorimo o sustavu koji zapošljava više od 2700 ljudi, a sistematizacijom je predviđena potreba za još nekoliko stotina", dodao je Aladrović na konstataciju za što bi ga se moglo teretiti. Aladrović je kazao i da je njegov mandat uvijek na raspolaganju predsjedniku Vlade.

Iako ga je "trenirao" za svojeg nasljednika, ako se ispostavi da i Aladrović bude procesuiran od strane USKOK-a, to bi Plenkoviću moglo zadati jako bolni udarac, koji bi mogao pokrenuti unutarstranačke sukobe koji su se posljednjih dana intenzivirali. Tjednik Nacional u novom broju piše da je Josip Aladrović već pripremio svoju ostavku, a ako dođe do eskalacije događanja, to bi lako moglo dovesti i do pada Vlade.