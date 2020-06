TKO IMA BOLJU TAKTIKU? Krešimir Macan: ‘Mislim da SDP, ali postoji jedna mana kod Restarta…’

Politički analitičar Krešimir Macan komentirao je kandidate na parlamentarnim izborima

O parlamentarnim izborima i onome što Hrvatsku čeka nakon 5. srpnja najbolje može reći politički analitičar pa je zato RTL na tu temu razgovarao s Krešimirom Macanom. O tome što je rekao tko ima bolju taktiku te hoće li službena kampanja biti žešća prenosimo u cijelosti:

Tko je izabrao bolju taktiku?

MACAN: Mislim da SDP, u ovom trenutku. Jer im je cilj da osvoje što više mandata u Hrvatskoj. Računaju na osam manjina. Cilj im je doći do 67 plus osam, falio bi im jedan. Cilj im je prvi dobiti mandat za sastavljanje vlade.

Jedna od mana je da je Restart okupio što je mogao okupiti, a čini se da HDZ ima širi spektar postizborne koalicije?

MACAN: HDZ ima mogućnost koalicije s Domovinskim pokretom, ali bitno je da i oni osvoje što više mandata. Morali bi istisnuti MOST, tako da dobiju što više mandata, a MOST što manje. I onda se izjednače u Hrvatskoj, dođu blizu Restarta, ili ga zajedno preskoče. Bitno je doći do dva ili tri mandata u BiH. Mana kod Restarta je što kad se okupi tako široka koalicija, svi misle da će dobro proći i onda se dogodi “flop” na dan izbora.

MOST je okupio mnoga poznata imena – mogu li oni kao četvrta snaga u zemlji participirati u budućoj vlasti?

MACAN: Oni kažu da neće ni s kim pa bi se birači mogli odlučiti da zbog toga neće za njih jer oni neće ni s kim. Petrov može jedino sa SDP-om, ali mislim da njegovo biračko tijelo nije za to. Oni se bore za prag, dakle, moraju napraviti čudo da osvoje bar tri mandata.

Iz Domovinskog pokreta koji je jedan od glavnih potencijalnih koalicijskih partnera HDZ-a, poručuju da neće pristati na Plenkovića kao premijera, je li takav scenarij moguć?

MACAN: Izgledniji su novi izbori ako se neće moći sastaviti vlada. Nikad vam najveća stranka, koja ima najviše mandata, neće dati mjesto premijera manjem premijeru. Vidjeli smo što se dogodilo Tihomiru Oreškoviću, kad imate premijera koji nema političku moć i kad nema s čime upravljati, tad nema vlade, nema snage. Ono što bi moglo biti iznenađenje su manji faktori, Možemo u Zagrebu te možda Pametno i Fokus. Sinčić i Pernar su zakopali ratne sjekire i tu bi moglo biti nekakve štete, prije svega Restartu. Koji je okupio sve i stvorio nezadovoljnike koji ne žele s njima jer su ih natjerali u koaliciju.

Za koji dan počinje službena kampanja, hoće li biti žešća?

MACAN: Ako me pitate profesionalno, razočaran sam da kampanja nije prava jer se oslanjaju na medije, da prenosite njihove svađe. Nisam vidio da su se digitalne kampanje pokrenule. Očekujem da će se intenzivirati marketinški dio, koji donosi birače. Ovim svađama nikog neće dobiti.

Što je s manjincima, vidjeli smo slučaj u Kustošiji, Milorad Pupovac je rekao da će sad razmisliti što i kako. Može li on promijeniti karte nakon izbora?

MACAN: Može, jer ne treba nužno očekivati da će nužno svih osam manjinaca s jednom ili drugom koalicijom. Ovisi o uvjetima. Moguće da ostane pet manjinaca uz Domovinski pokret i HDZ, a Pupovac kaže da neće s njima. Zato jednima i drugima pojedinačno treba što više mandata, a onda će lako slagati ostalo.