Patrik Šegota samo je jedno od zanimljivih imena na poreznoj listi srama. Na njoj se našlo i zagrebačko sveučilište, sin Zdravka Mamića, sin Franje Tuđmana, unuk Josipa Manolića, direktorica turističke zajednice grada Zagreba pa i direktorica udruge poslodavaca, koja se odmah ispričala i dug vratila.

Državi je 35.912 građana dužno 8,5 milijardi kuna. Od samostalnih djelatnika i tvrtki, od vlasnika kafića do Kineza iz Kaštela. Tko su nova lica na listi srama, tko duguje najviše i kakve veze ima zagrebačka žičara sa zloglasnim Škaljarskim klanom, otkriva Danas.hr.

Za Amerikance, kako je davno napisao Benjamin Franklin, izvjesni su samo smrt i porez. U Hrvatskoj sigurna samo smrt. A ako ste vješti – izbjeći možete i porez.

"Jednostavno uđu, obave neke poslove, fakturiraju, naplate i nestanu", kaže Vlado Brkanić, prodekan RRIF-a.

Stara imena koja se vuku godinama

Hrvatska lista dužnika stara je deset godina, prvi je put javno objavljena u vrijeme ministra financija Slavka Linića. U međuvremenu se ukupni dug smanjio, a porezna se uprava time pohvalila.

"Činjenica da svake godine nestane nekoliko dužnika ne znači da je porezna uspješna nego da neki ljudi uključujući pojedine mafijaše odrađuju svoj posao onako kako su naumili", kaže novinar Saša Paparella.

Uz stara imena koja se vuku godinama, novi je dužnik iz javnog sektora. Pada na popisu svjetskih prestižnih sveučilišta, ali zagrebačko je visoko na popisu dužnika s 10 i pol milijuna kuna duga.

"I što se sad očekuje da to mi porezni obveznici koji smo već jedanput dali novac za to sveučilište i financiranje školstva inače da mi to ponovno podmirimo", govori prodekan Brkanić.

Na popisu i pripadnik škaljarskog klana

Na vrhu vodi Damex gradnja sa 187 milijuna, pa Ante gradnja s 85 milijuna duga. Popela se visoko na četvrto mjesto i tvrtka koja je povezana vlasnicima tvrtki koje su gradile skupu sljemensku žičaru. Ranko Predović bio je, između ostalog, i vlasnik tvrtke Gradko. Prije dvije godine prelazi u vlasništvo Vladana Mijuškovića iz Crne Gore, pripadnika zloglasnog škaljarskog mafijaškog klana.

"Koji je već osuđen zbog iznude i prije nekoliko tjedana kojeg je uhitila hrvatska policija u Podstrani kraj Splita", govori novinar Paparella.

Mijuškovićev dug je 64 milijuna. "Jako teško da će se taj dug ikada naplatiti", dodaje Paparella.

Vjerojatno po istom scenariju kao i još jedna bivša tvrtka uspješnog zagrebačkog građevinara koja je također mijenjala ime i vlasnike. "Nekadašnji Munis je otišao u stečaj i izbrisan iz sudskog registra", dodaje Paparella.

'Ne sekiraju se puno što su na listi'

U kategoriji građana apsolutni je rekorder 71-godišnji Zvonimir Staničić iz Zaprešića dužan 82 i pol milijuna. Slijedi nekadašnji tajkun Željko Žužić s 41 milijun. Poznat je po priznanju da je Marini Lovrić Merzel dao 100.000 eura mita. Tu je i suvlasnik Kvaternik plaze Miro Vrlja, poznat iz crne kronike koji državi duguje oko 32 milijuna.

"Porezni dužnici se puno ne sekiraju što su na listi", govori Brkanić.

Neki su s liste nestali u godinu dana, iako nije jasno kako - poput nekadašnjeg šefa HGK Nadana Vidoševića. "Koji je dosezao 14 milijuna, dakle on je u zatvoru njegova imovna je blokirana", govori Paparella.

Na listi je i bivši šef zagrebačkih groblja Patrik Šegota.

Gdje su oni koji su se 'počastili' novcem iz Ine?

"Imamo puno odvjetnika, imamo nekoliko novinara, imamo dosta nogometaša… Zapravo je ta lista neki popis hrvatskih celebrityja", govori Paparella.

Porezna uprava bi trebala biti skromnija u samohvali, smatraju sugovornici, jer primjerice nisu ove godine otkrili slučaj izvlačenja milijarde iz INE. "Kako to da Porezna uprava nije vidjela golemi skok od 100-njak milijuna tvrtka koja postoji godinu i pol", pita se prodekan Brkanić.

U međuvremenu nam je ostalo malo zabave za javnost i 8,5 milijardi kuna duga od kojih će dug vjerojatno platiti mali, a oni veliki nestati.