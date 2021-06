Aktivnih slučajeva je 1482, 578 pacijenata je na bolničkom liječenju, a oporavilo se 252 ljudi

KB Dubrava se otvara za pacijente koji nisu oboljeli od covida-19 nakon 217 dana

Zapadne sile kreću u doniranje cjepiva slabije razvijenim krajevima svijeta

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Epidemiolog Bernad Kaić za RTL je komentirao epidemiju koronavirusom, ali i predstojeće eventualno popuštanje mjera.

Na pitanje kad ćemo moći skinuti maske, jasno odgovara „kad Stožer tako odluči“, ali dodaje:

„Kada biste mene pitali, to bi se dovoljno načekali da se dobro popravi epidemiološka situacija. Da padne barem na 10 ili manje novooboljelih dnevno“, kaže. Povlačeći paralelu s prvim valom kaže: „Mi smo sada u epidemiološkoj situaciji, po broju oboljelih i hospitaliziranih i umrlih, lošije nego kad smo bili u onom strogom lockdownu prošle godine. Kada se popuštalo strogi lockdown prošle godine, imali smo manje od 10 novooboljelih dnevno.“

Upozarava kako ni cijepljeni nisu sigurni sto posto, a maske su nužne kako bi se spriječilo širenje na one koji uopće nisu zaštićeni.

Pojasnio je i ulogu tzv- covid putovnica

„One nužno ne trebaju ni zašto. To je jedan administrativni papir koji olakšava prelazak granice zato što to nije medicinski dokument. medicinski dokument je da doktor napiše potvrdu o preboljenju ili potvrdu o cijepljenju ili kad vam laboratorij izda negativan PCR test ili brzi test za prelazak granice. To usporava prelazak granice da vide tko je to izdao, je li valjano i slično. Služi samo tome da se brže prelazi granica. Velika većina ljudi će ispunit uvjete za dobivanje te digitalne potvrde, ali onaj manji dio ljudi koji iz raznih razloga neće moći dobiti, još uvijek mogu i moći će sa medicinskom dokumentacijom.“, zaključuje.

Lažni testovi na koronavirus? 140 putnika zaustavljeno u praškoj zračnoj luci

17:50 - Češki dužnosnici istražuju postupanje graničnih policajaca nakon što su na nekoliko sati zadržali 140 putnika u praškoj zračnoj luci zbog sumnje u krivotvorene testove na koronavirus.

Turisti, zadržani u zračnoj luci Vaclav Havel u subotu, bili su osumnjičeni da su krivotvorili testove na koronavirus. Svi su bili primorani ponovno se testirati prije ulaska u Češku.

Češki ministar vanjskih poslova Jakub Kulhanek najavio je u nedjelju da će se istražiti jesu li policajci ispravno postupili.

Putnici, gotovo svi Česi i većinom obitelji s djecom, vraćali su se s odmora iz Tunisa u dva aviona.

Prema navodima turoperatora, putnike je u Tunisu testirao češki liječnik prema češkim standardima prije nego što su se ukrcali na let kući.

U graničnoj policiji kažu da su mjere opreza bile nužne jer su putnici više puta dolazili s krivotvorenim nalazima testiranja.

No ovo je prvi put da su se svi putnici s leta, a ne samo pojedinci, morali ponovno testirati.

Izaslanik WHO-a: Globalno iskorjenjivanje koronavirusa nije razuman cilj

15:25 - Globalno iskorjenjivanje koronavirusa trenutno nije razuman cilj, rekao je u nedjelju posebni izaslanik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za covid-19.

"Čovječanstvo će se morati naučiti na suživot s ovim virusom, sprječavajući ga da naglo izbije i uzrokuje žarišta bolesti", izjavio je liječnik David Nabarro za britanski kanal Sky News. "Iskorjenjivanje trenutačno nije razuman cilj za svijet", istaknuo je.

Dodao je da se proučavaju izvještaji o nepalskoj varijanti koronavirusa. "Svaki put kada naglo izbije, potakne u nečijem umu pomisao da bi se mogla pojaviti nova varijanta. To ne bi bilo iznenađujuće."

Nabarro je rekao da će to biti "obrazac u budućnosti" i dodao da "virus neće uskoro nestati, nego će se pojavljivati varijante". Mnogi promatrači upozoravaju na nejednak pristup cjepivu u bogatim i u siromašnim zemljama, što pogoršava i produljuje pandemiju koronavirusa koja je dosad pokosila više od 3,5 milijuna ljudi u svijetu.

Čelnici WHO-a, Svjetske trgovinske organizacije, Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke nedavno su pozvali svjetske čelnike da preuzmu "novu obvezu" i zauzmu se za pravedniju raspodjelu cjepiva za covid-19 na planetu kako bi se uspjelo suzbiti pandemiju.

KB Dubrava od sutra otvara vrata i za pacijente koji nisu oboljeli od covida

15:24 - Klinička bolnica Dubrava u Zagrebu, najveća hrvatska covid-bolnica, od ponedjeljka, 7. lipnja, nakon 217 dana otvara vrata za pacijente koji nisu zaraženi koronavirusom, najavio je u nedjelju pročelnik Poliklinike KB Dubrava dr. Jurica Maraković.

U izjavi za HRT dr. Maraković je rekao da će raditi sve ambulante - oftamološka, otorinolaringološka, sve internističke i kirurške ambulante, dnevne bolnice, dijagnostičke, radiološke pretrage. Dodao je kako je već naručeno oko 300 pacijenata, a taj će broj svakim danom rasti. Svi pacijenti pri ulasku morat će proći trijažu.

U KB-u Dubrava, najvećoj covid bolnici u Hrvatskoj, trenutno su aktivne tri jedinice intenzivnog liječenja. U bolnici je 110 covid pozitivnih bolesnika, od kojih je 23 na respiratoru. Odluka o otvaranju KB Dubrava nakon 217 dana ponukana je smanjivanjem broja novozaraženih, što podrazumijeva i smanjivanje pritiska na bolnički sustav.

S obzirom na bolju epidemiološku situaciju, očekuje se i skoro otvaranje bolnice u potpunosti, kazao je dr. Maraković. U petak poslijepodne radile su ambulante i dijagnostike u perifernim ustanovama i domovima zdravlja.

Splitsko-dalmatinska: 25 novozaraženih

12:56 - U Splitsko-dalmatinskoj županiji je obrađeno 679 testova, od čega je 25 bilo pozitivno. Među njima je sedam osoba iz Splita, pet iz Kaštela, dvije iz Omiša, četiri iz Trogira, dvije iz Baške vode, jedna iz Klisa, Okruga i Podbablja te dvije iz Podstrane.

Na bolničkom liječenju nalazi se 30 COVID pozitivnih osoba u KBC-u Split dok se 4 osobe nalaze na respiratoru. Prema izvješću KBC-a Split u protekla 24 sata nema preminulih osoba.

Ličko-senjska: Bez novozaraženih

12:55 - S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata nema novooboljelihosoba od COVID-19, 4 osobe su izliječene.

Od COVID-19 s područja Ličko-senjske županije ukupno je oboljelo 4593 osobe od čega je 31 aktivan slučaj, 154 osobe su preminule te je ukupno izliječeno 4408 osoba.

Na liječenju na Covid odjelu OB Gospić trenutno se nalazi 8 osoba. U posljednja 24h provedeno testiranje nad 51 osobom. Na području PU ličko-senjske aktivno je 147 mjera samoizolacije.

Krapinsko-zagorska: 6 novozaraženih

12:38 - Na području Krapinsko - zagorske županije evidentirano je 6 novih osoba pozitivnih na koronavirus. Radi se o osobama sa područja sljedećih jedinica lokalne samouprave: Zlatar (2), Hrašćina, Donja Stubica, Sv. Križ Začretje (2)

Oporavile su se 4 osobe a trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze osoba s područja Krapinsko - zagorske županije iznosi 51. U samoizolaciji se nalazi 111 osoba. U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana nalazi se 18 pacijenata pozitivnih na SARS CoV-2, među kojima nema osoba na respiratoru. U posljednja 24 sata nema preminulih osoba sa SARS CoV-2 infekcijom.

Brodsko-posavska: 10 novozaraženih

11:44 - Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije u protekla 24 sata na području Brodsko-posavske županije zabilježeno je10 novooboljelih osoba od COVID-19 (4 s područja Slavonskog Broda, 3 s područja Nove Gradiške, 2 s područja Općine Cernik i 1 s područja Općine Staro Petrovo Selo). Ukupan broj zaraženih osoba na području Brodsko-posavske županije od početka epidemije tako iznosi 11.920.

U zadnja 24 satanije bilo preminulih osobaod posljedica bolesti COVID- 19. Ukupan broj preminulih osoba od COVID-19 na području Brodsko-posavske županije od početka epidemije tako i dalje iznosi 237.

U slavonskobrodskoj Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" hospitalizirano je ukupno 26 osoba od čega je 6 na respiratoru. U novogradiškoj Bolnici hospitalizirane su 4 osobe od čega je jedna osoba na respiratoru. Prema podacima policijske uprave Brodsko-posavske županije trenutno se pod mjerom samoizolacije u Brodsko-posavskoj županiji nalazi 268 osoba.

Imamo 157 novozaraženih i 6 preminulih

11:39 - U posljednja 24 sata zabilježeno je 157 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1482. Među njima su 579 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 55 pacijenata. Preminulo je 6 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 357 565 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 8086 preminulo, ukupno se oporavilo 347 997 osoba od toga 252 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 8 021 osoba. Do danas je ukupno testirano 2 045 229 osoba, od toga 4 973 u posljednja 24 sata.

Zaključno s 5. lipnja utrošene su 1 902 092 doze cjepiva. Dosad je 1 337 469 osoba cijepljeno s najmanje jednom dozom, među kojima je njih 564 623 primilo obje doze. Na dan 5. lipnja utrošeno je 16 320 doza cjepiva.

Zagreb: 28 novozaraženih

11:14 - Ukupan broj novooboljelih osoba u Zagrebu, prema podacima HZJZ-a je 28, a broj potencijalno ozdravljenih/oporavljenih je 68.067, što su 54 osobe više, nego jučer!

U protekla 24 sata u Službi za kliničku mikrobiologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ obrađeno je 497 uzoraka, od kojih su 23 nalaza bila pozitivna. Djelatnici Službe za epidemiologiju uspješno su kontaktirali 47 novooboljelih osoba, a mjera samoizolacije izrečena je za 68 osoba.

Od 47 obrađenih pozitivnih osoba, 14 je za sada negativne epidemiološke anamneze, 24 osobe su kontakti COVID + osoba, a obrada za šest osoba je u tijeku. Kod dvije je osobe moguća izloženost na radnom mjestu, a jedna je osoba doputovala iz Njemačke.

U domovima za starije i nemoćne osobe i drugim ustanovama socijalne skrbi na području grada Zagreba u protekla 24 sata nema novooboljelih djelatnika niti korisnika.

Tijekom proteklog dana, zbog pozitivnog nalaza testa na SARS CoV-2 kod tri učenika i dva nastavnika osnovnih te dva učenika srednjih škola, mjera samoizolacije izrečena je za 88 učenika osnovnih i 21 učenika srednjih škola.

U Karanteni Grada Zagreba ne nalazi se niti jedna osoba. Tijekom jučerašnjeg dana na cijepnim punktovima u Gradu Zagrebu cijepljena je 1.271 osoba. Zaključno, trenutno su u gradu Zagrebu 384 aktivna slučaja.

Karlovačka: 2 novozaraženih

11:08 - U Karlovačkoj županiji potvrđena su dva nova slučaja covida-19 na 289 testiranih unatrag 24 sata, priopćio je u nedjelju županijski Stožer Civilne zaštite. Oboljele su osobe iz Plaškog i Slunja.

Na bolničkom liječenju su 22 osobe od kojih su na respiratoru četiri. U samoizolaciji je 129 ljudi. Otkako je u Karlovačkoj županiji počela epidemija covid-19 je potvrđen kod 14230 osoba, a umrlo ih je 508.

Zadarska: 4 novozaraženih

10:51 - U Zadarskoj županiji su zabilježene četiri nova slučaja zaraze. Novooboljele osobe izolaciju provode na području Benkovca, Kolana, Stankovaca i Vira.

U Općoj bolnici Zadar na svim COVID odjelima hospitalizirano je 17 bolesnika od kojih je 5 na respiratoru, a u biogradskoj bolnici na liječenju su 2 pacijenta oboljela od koronavirusa.

Tijekom jučerašnjeg dana testiran je 481 uzorak, pod aktivnim nadzorom su 492 stanovnika, a od bolesti se oporavilo 37 osoba. U protekla 24 sata policijski službenici Policijske uprave zadarske nisu evidentirali kršenje mjere samoizolacije.

Varaždinska: 18 novozaraženih, 1 preminula osoba

10:50 - U Varaždinskoj županiji je tijekom jučerašnjeg dana na koronavirus testirano 295 osoba, a evidentirano je 18 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Jedna osoba pozitivna na COVID-19 je preminula.

U Općoj bolnici Varaždin na liječenju je 66 osoba s težom kliničkom slikom, od kojih je šest osoba u jedinici intenzivnog liječenja na respiratoru. Tijekom jučerašnjeg dana ozdravile su 32 osobe.

Dubrovačko-neretvanska: 1 novozaražena osoba

10:48 - U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježen je jedan novi slučaj zaraze koronavirusom. Riječ je o ženskoj osobi koja nema prebivalište na području naše županije.

Izliječeno je pet osoba: tri iz Dubrovnika, jedna iz Trpnja te jedna osoba koja nema prebivalište na području naše županije. U posljednja 24 sata obrađen je 381 uzorak, a od početka pandemije analiziran je ukupno 76 661 uzorak.

U OB Dubrovnik hospitalizirano je pet osoba pozitivnih na koronavirus. U samoizolaciji su 142 osobe.

Vukovarsko-srijemska: 7 novozaraženih

10:47 - U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je7 novih pozitivnih osoba na COVID-19, od kojih je 7 pozitivnih na PCR testiranju, a 0 na brzom antigenom testu (po 2 osobe iz Vinkovaca i Vukovara, te po 1 iz Županje, Nijemaca i Nuštra).

Preminulih osoba nema. Od početka epidemije ukupan broj oboljelih osoba je 12320, od kojih je 11957 izliječenih, a ukupno je preminula 251 osoba.

Trenutno je u županiji 19 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirana je 321 osoba, te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 69538. U samoizolaciji na području županije je 281 osoba.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji su pozitivna 3 radnika iz sustava zdravstva (1 liječnik i 2 druga zdravstvena radnika). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 1 radnik (1 drugi zdravstveni radnik).

Primorsko-goranska: 7 novozaraženih

10:46 - Nastavlja se pad aktivnih slučajeva COVID-19 bolesti na području PGŽ. Naime, tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski je obrađeno 546 uzoraka briseva od kojih je7 ili 1.3% COVID pozitivno.48 osoba je ozdravilo pa se broj aktivnih slučajeva COVID-19 bolesti smanjio na 239.

Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a i broj hospitaliziranih pacijenata koji se liječe od COVID-19 bolesti je danas ponovno u padu za tri osobe i iznosi 19. Na respiratoru se nalazi jedan pacijent.

Tijekom jučerašnjeg dana u KBC-u nije bilo preminulih osoba od COVID-19 bolesti. Udio hospitaliziranih osoba od COVID-19 bolesti unutar ukupnog broja aktivnih slučajeva u PGŽ-u je i dalje stabilan te iznosi 7.9%.

Zagrebačka: 31 novozaražena osoba

10:45 - Na području Zagrebačke županije u 24 sata zabilježen je 31 novi slučaj zaraze koronavirusom, a ozdravila je 61 osoba, te je tako trenutno aktivnih slučajeva bolesti covid-19 u županiji ukupno 248.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije objavljenim u nedjelju, u odnosu na dan ranije u Zagrebačkoj županiji oboljela je 31 osoba, po tri u gradovima Samobor, Sveta Nedelja, Zaprešić i Velika Gorica, po dvije osobe u Ivanić-Gradu i Dugom Selu, te pet u Vrbovcu, i u općinama Brdovec (2), Bistra (4), Pušća (1), Klinča Sela (2) i Rugvica (1).

Ozdravila je 61 osoba. Mjera samoizolacije izrečena je učenicima dva razredna odjela.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području Zagrebačke županije od početka pandemije do nedjelje, 6. lipnja do 10 sati evidentirano je 30 219 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana koronavirusom.

Izliječeno je 29 896 osoba, a 75 osoba je umrlo. Trenutno je aktivno 248 slučaja.

Šibensko-kninska: 10 novozaraženih

10:28 - U protekla 24 sata, na području Šibensko-kninske županije 10 je osoba oboljelo od COVID-19 infekcije. Trenutno je 57 aktivnih slučajeva oboljenja od COVID-19 infekcije. U šibenskoj bolnici liječi se 25 pacijenata, od kojih su dva na respiratoru, dok se u kninskoj bolnici liječi jedan pacijent. U posljednja 24 sata uzorkovano je i testirano 84 uzoraka za testiranje na SARS-CoV-2 virus.

Osječko-baranjska: 8 novozaraženih

9:52 - U Osječko-baranjskoj županiji je u protekla 24 sata obrađeno 206 uzoraka, među kojima je otkriveno 8 pozitivnih osoba. Hospitalizirano je 20 pacijenata, od kojih je četvero na respiratorima. Nema preminulih, a 525 osoba je u samoizolaciji.

Koprivničko-križevačka: 1 novozaražena osoba

9:50 - Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je nakon pristiglih nalaza na području Koprivničko-križevačke županije potvrđen jedan novi slučaj bolesti COVID-19.

Na području županije trenutno je aktivan 41 slučaj bolesti COVID-19, ozdravilo je devet osoba, a na bolničkom se liječenju nalazi deset osoba. Od početka pojave SARS – CoV-2 virusa na području županije bolest COVID-19 je potvrđena kod 8137 osoba.

Međimurska: 18 novozaraženih

9:48 - Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata obrađeno je 203 uzoraka, od čega je evidentirano 18 pozitivnih nalaza na SARS-CoV-2 virus u Međimurskoj županiji, što je 8,86% pozitivnih od broja testiranih.

U protekla 24 sata oporavilo se 19 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 116. Do danas je u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzeto 60 086 uzoraka.

U Županijskoj bolnici Čakovec hospitalizirano je 29 pacijenata pozitivnih na SARS-CoV-2 virus. U protekla 24 sata nije bilo hospitaliziranih pacijenata, otpušten je 1 pacijent, a na invazivnoj respiraciji nema pacijenata. U protekla 24 sata nema preminulih osoba.

Tijekom subote u Međimurskoj županiji je na punktovima cijepljeno 1 948 osoba. U ovom tjednu su ukupno cijepljene 5 192 osobe, od čega 1 185 osoba prvom dozom i 4 007 osoba drugom dozom. Do danas je sa barem jednom dozom ukupno cijepljeno 39 646 osoba, odnosno 45,15% stanovništva starijeg od 18 godina.

Na svadbu u neke zemlje može se i s potvrdom o preboljenju

9:46 - Sve više građana rado bi digitalne europske potvrde ne bi li imali što manje problema kad im zatreba dokaz da su cijepljeni ili da su preboljeli covid-19, bilo za prelazak granica ili za mogućnost nazočnosti na većim okupljanjima.

Nakon postignutog konsenzusa unutar EU Hrvatska je među sedam zemalja koje mogu izdavati tu potvrdu, ali samo u skladu s dogovorenim uvjetima, a oni su restriktivni. Ostale zemlje moraju do kraja lipnja svojim građanima omogućiti dobivanje potvrde, ali naglašava se kako je moguće da će neke od njih imati i "liberalniji" pristup, odnosno da priznaju i neke manje striktne dokaze. Tako će se dijelom priznavati i medicinska dokumentacija onima koji ne ispunjavaju uvjete za digitalnu potvrdu.

Nakon što je dio građana dobio zelenu potvrdu, u Hrvatskoj se pokrenuo niz pitanja, poglavito kod onih koji su pri pokušaju da dođu do tog dokumenta naišli na prepreke, unatoč činjenici da su zadovoljili sve uvjete jer su cijepljeni dva puta.

Dio građana, pak, htio bi potvrdu, a ne ispunjavaju uvjet koji je postavila Europska komisija, poput obaveznog PCR testa za priznavanje preboljenja korone dok se oni brzi, antigenski, ne priznaju. Na mukama su i oni koji su preboljeli covid, a prema preporukama HZJZ-a cijepili su se samo jednom dozom cjepiva. Odgovore na veći dio tih pitanja trebali bi dati obiteljski liječnici, a oni, pak, mole građane "da ne dolaze u njihove ordinacije i ne zovu ih jer nemaju uputa i ne mogu im pomoći".

"Istina je da neki građani ne mogu dobiti digitalnu EU potvrdu za koju je EK jasno propisala kriterije. No, to ne znači da medicinski dokumenti koje imaju ne služe kao dokaz o preboljenju ili cijepljenju u RH, ali i u drugim zemljama EU. Drugim riječima, onima koji su u posljednjih 180 dana preboljeli koronu, a nisu bili testirani PCR testom, nego brzim antigenskim pa ne mogu dobiti covid-potvrdu, taj antigenski nalaz ipak služi kao dokaz o preboljenju", objašnjava dr. Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a, donosi Jutarnji list.

Virovitičko-podravska: 3 novozaraženih

9:28 - U posljednja 24 sata, područje Virovitičko-podravske županije, od 47 testiranih, bilježi troje koronavirusom novozaraženih. Dvoje ih je iz Virovitice, dok kod jedne osobe nije navedeno od kuda dolazi, izvijestio je Stožer civilne zaštite VPŽ.

Na bolničkom liječenju je ukupno 15 pacijenta, od čega je njih 13 u Općoj bolnici Virovitica, te dvije osobe u KBC-u Rebro. Od početka epidemije korona virusa, s područja VPŽ, virusom SARS-CoV-2, zarazile su se 4.083 osobe. Nažalost, 138 ljudi je preminulo od posljedica infekcije COVIDOM-19.

Istarska: 7 novozaraženih

9:15 - Tijekom protekla 24 sata u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 224 uzoraka briseva na COVID-19, potvrđene su dvije novozaražene osobe, radi se o dolasku iz mjera samoizolacije.

Izliječene su dvije osobe.U mjerama samoizolacije nalaze se 504 osobe. U Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 16 osoba, a od toga se jedna osoba nalazi u respiracijskom centru.

Bjelovarsko-bilogorska: 7 novozaraženih

9:14 - Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata potvrđeno je 7 novih slučaja zaraze koronavirusom. 4 novozaražene osobe s područja su grada Bjelovara, a 3 novozaražene osobe s područja su općine Rovišće.

U Općoj bolnici Bjelovar trenutno su na liječenju 3 pacijenta zaražena koronavirusom od kojih je 1 na respiratoru, a na opservaciji je 8 pacijenta. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 285 osoba.

Požeško-slavonska: 1 novozaražena osoba

8:57 - U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 23 slučaja zaraze korona virusom (COVID-19), 19 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 4 osobe su hospitalizirane. U samoizolaciji se nalazi 112 osoba, a ukupno je testirano 46747 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 358 uzoraka, od kojih je 1 pozitivan. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Sisačko-moslavačka: 5 novozaraženih

8:49 - U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan, pet je novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Radi se o dvije osobe s područja grada Novske, jednoj osobi s područja grada Popovače, jednoj osobi s područja općine Lekenik i jednoj osobi s područja grada Siska.

SAD će Tajvanu donirati 750.000 doza cjepiva protiv koronavirusa

8:10 - Sjedinjene Države će donirati Tajvanu 750.000 doza cjepiva protiv koronavirusa kao dio plana raspodjele cjepiva u svijetu, kazala je to u nedjelju američka senatorica Tammy Duckworth.

Tajvan se suočava sa skokom u broju zaraženih, ali je pogođen i s nedostatkom cjepiva u svijetu. Tajvan je procijepio samo tri posto od 23,5 milijuna stanovnika, a većina je dobila samo prvu dozu cjepiva.

Duckworth je istaknula da će Tajvan dobiti 750.000 doza cjepiva u sklopu prve dostave američkih donacija. Duckworth je to kazala u zračnoj luci Songshan, u središtu Tajpeja, nakon dolaska u kratki posjet s kolegama senatorima Danom Sullivanom i Christopherom Coonsom.

"Za SAD je bilo od presudne važnosti da Tajvan bude uključen u prvu skupinu koja će dobiti cjepiva, jer prepoznajemo vašu hitnu potrebu te cijenimo naše partnerstvo", rekla je Duckworth na konferenciji za medije. Nije navela koja će cjepiva i kada dobiti Tajvan.

Senatori, koji su inače na Tajvan stigli brodom američkog ratnog zrakoplovstva, također će se sastati i s predsjednikom Tajvana Tsai Ing-wenom, kako bi raspravljali o sigurnosnim i drugim pitanjima.

Tajvan se žalio na Kinu, koja taj demokratski otok svojata kao svoj teritorij, da pokušava spriječiti Tajvan u nabavi cjepiva iz međunarodnih izvora, a što je Peking odbacio. Japan je u petak Tajvanu besplatno isporučio 1,24 milijuna doza cjepiva Astra Zenece, što je gotovo udvostručilo količinu cjepiva koja je Tajvan do sada dobio.

Johnson pozvao čelnike G7 da procijepe svijet do 2022. godine

8:10 - Britanski premijer Boris Johnson pozvao je u subotu čelnike skupine sedam bogatih zemalja (G7) da se obvežu cijepiti cijeli svijet protiv Covid-19 do kraja 2022. godine, te da to učine do sastanka u Velikoj Britaniji sljedeći tjedan.

Johnson će biti domaćin prvog summita "uživo" u gotovo dvije godine, a koji slijedi nakon sastanka ministara financija skupine koji je završio ranije danas, te je rekao da će tražiti zalog za postizanje globalnog cilja cijepljenja. "Cijepljenje svijeta do kraja sljedeće godine bio bi najveći podvig u povijesti medicine", rekao je Johnson.

Pozvao je kolege čelnike G7 da mu se pridruže u okončavanju pandemije te da se obvežu kako nikada više neće dozvoliti da se ponovi uništenje koje je prouzročio koronavirus.

Čelnici Njemačke, Francuske, Sjedinjenih Država, Italije, Japana, Europske unije i Kanade pridružit će se Johnsonu na trodnevnom summitu u Cornwallu, na jugozapadu Engleske, a koji počinje u petak. To će također biti prvo inozemno putovanje američkog predsjednika Joea Biddena otkako je preuzeo dužnost u siječnju.

Iako su najbogatije države cijepile veliki dio svog stanovništva, mnoge siromašne zemlje nisu imale jednak pristup cjepivima. Zdravstveni stručnjaci upozorili su da će se virus nastaviti širiti i mutirati ukoliko se ne donira više cjepiva.

Američka ministrica financija Janet Yellen kazala je u Londonu na sastanku ministara financija da je najbogatijim državama promicanje cijepljenja u siromašnijim zemljama, koje si ne mogu priuštiti kupnju, gorući problem.

Također je ponovila američko stajalište da treba ukloniti patentna prava na cjepiva, te je dodala da čine sve što je u njihovoj moći da riješe probleme u lancu opskrbe, a koji su spriječili povećanje doza cjepiva u drugim dijelovima svijeta. Velika Britanija naručila je više od 500 milijuna doza cjepiva protiv Covid-19 za svoje stanovništvo od 67 milijuna ljudi, ali su poručili da će donirati sve doze koje joj neće trebati.