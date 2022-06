"Tako lijepa, tako naša", glasio je slogan Hrvatske turističke zajednice kojim su vabili turiste na našu obalu 2009. godine. Lijepa je ostala, no sve je manje naša. Stranci više nisu samo gosti, već i vlasnici sve većeg dijela nekretnina na Jadranu. Upravo te su godine dobili pravo kupnje nekretnina pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani. Samo lani su kupili više od 9500 nekretnina, odnosno 50 posto više nego u 2020., piše RTL.

"Mi imamo kao familija osam apartmana, što ih iznajmljujemo i naravno da Mađari s kojima sam radio imaju dosta apartmana koje isto iznajmljuju. Oko 100-130 apartmana godišnje", govori Mađar Attila Vegvari i dodaje da mu se investicija na obali prilično isplatila.

"Kad smo počeli bilo je to 500 eura po kvadratu. Sad je u Viru 1500 do 2000 eura. Naravno, skupa je i gradnja, to je sad sve poskupilo, to svi znamo. Velika je inflacija i svi ljudi vole štedjeti svoju lovu i naravno da investiraju u terene ili u kuće", dodaje.

Punim gasom po nekretninu na Jadranu

Načelnik općine Vir, Marino Radović tvrdi da su gotovo polovica vlasnika nekretnina na Viru stranci. Dodaje da se svake godine izda više od 200 građevinskih dozvola. Svoj novi dom je na Viru našao i Nijemac Andrei Liebl koji je također izgradio apartmane, ali tvrdi da na Jadran nije došao zbog novca već zbog životnog stila. Isto tvrdi i Čeh, Martin Jelička.

"Ja sam odlučio da neću više raditi na puni gas u Češkoj, da trebam promijeniti život i zato smo krenuli tražiti kuću", opisao je Jedlička.

Mnogi njegovi sunarodnjaci odlučili su isto. Lani su u odnosu na 2020. godinu zabilježili porast kupnje nekretnina od čak 166 posto. Slovaci i Poljaci su kupili 100 posto više nekretnina nego 2020., Austrijanci 75, a Nijemci 71 posto. Ukupno 9517 stranih državljana lani je kupilo nekretninu u Hrvatskoj. Najviše je Nijemaca koji su kupili 2461 nekretninu, Slovenaca s 2301 kupljenom nekretninom te Austrijanaca s 1109 nekretnina, mahom u Istri i na Kvarneru.

U usporedbi s 2020. to je porast od 52 posto. Najviše se traže kuće i apartmani, odnosno gotovi objekti koji vraćaju uloženi novac već u prvoj turističkoj sezoni.

Kupuje i dijaspora

Na tome profitiraju agencije za nekretnine, koje također bilježe udvostručavanje potražnje, ali i realiziranih poslova, čiji se iznosi broje u stotinama tisuća eura. No, među strancima, nisu svi stranci, ima tu i naše dijaspore.

"Kupuju, oni kažu, za mirovinu. Međutim, do te mirovine ima još godina i u tom vremenu se odluče na rentu da odmah imaju povrat investicije, povrat uloženog", navodi agentica za nekretnine Lorena Kogej.

Građevinska zemljišta nešto su manje tražena, jer je povrat uloženog moguć tek nakon treće sezone. Strancima je prednost i jeftinija radna snaga, ali to ne znači da oni nemaju problema pri realizaciji svojih investicija. "Imamo dosta problema s izvođačima, s radovima, s rokovima, s cijenama koje vam nitko ne može garantirati tako da, sve nam je to neki dvosjekli mač", istaknula je Kogej.