Ministar zdravstva Vili Beroš u četvrtak je upozorio da sve mlađi necijepljeni ljudi završavaju u bolnici i na respiratoru u četvrtom valu epidemije covida-19, te iznio podatak da oni zdravstveni sustav dnevno koštaju više od tri milijarde kuna.

"U odnosu na treći val prosječna dob hospitaliziranih niža je za šest godina, dok je prosjek godina bolesnika na respiratoru pao sa 69 na 64 godine", istaknuo je Beroš na sjednici Vlade.

94 posto pacijenata na respiratoru nije cijepljeno

Iznio je i podatak s početka rujna kada je na tjednoj bazi bilo zabilježeno 5360 novodijagnosticiranih covid-pozitivnih osoba, od kojih 81,2 posto nije bilo cijepljeno. Upozorio je i na činjenicu da i dalje 94 posto pacijenata na respiratoru nije cijepljeno. U kontekstu četvrtog vala istaknuo je i dramatične podatke koje bilježi KBC Split u kojemu se od početka srpnja do danas udio necijepljenih pacijenata na bolničkom liječenju popeo na 93 posto.

U tjednom razdoblju od 30. kolovoza do 5. rujna, 16,6 posto zabilježenih slučajeva odnosio se na djecu, među kojom je najviše oboljelih bilo u dobi od 15 do 18 godina. U dvotjednom razdoblju, od 23 kolovoza do 5 rujna, sve županije bilježe nove slučajeve ove bolesti, a najviše novooboljelih ima Splitsko-dalmatinska županija, slijedi Grad Zagreb, Zagrebačka i Osječko-baranjska županija.

'U ovom valu je teža klinička slika'

Usporedio je i kliničke slike trećeg i četvrtog vala istaknuvši da se u ovom valu teža klinička slika i zatajenje disanja razvijaju nešto brže no ranije, te je posljedično bolesnicima ranije potrebna respiratorna potpora. Izvijestio je i da je u proteklom tjednu Ministarstvo zdravstva započelo s dodatnim angažmanom patronažnih sestara u procesu cijepljenja te da ta mjera već pokazuje prve pozitivne učinke.

"Na području Doma zdravlja Zagreb Zapad, 65 posto kontaktiranih starijih osoba odlučilo se na taj način cijepiti", rekao je Beroš.

Upozorio je i da financijsko opterećenje zdravstvenog sustava uslijed prevencije i liječenja covida dnevno i dalje raste.

Troškovi liječenja covida - 3 milijarde kuna dnevno

"Na dan 3. rujna ti su troškovi iznosili više od tri milijarde kuna. U ovih godinu i pol dana za liječenje covid bolesnika i njihovo bolovanje do sada je izdvojena financijska protuvrijednost nove bolnice KBC-a Rijeka na Sušaku, tj. gotovo milijardu i 170 milijuna kuna", istaknuo je Beroš.

Zaključno s jučerašnjim danom u Hrvatskoj je 51,79 odraslog stanovništva cijepljeno prvom dozom, a drugom 48,59 posto, a delta soj učinkovito ubire bodove koje naivno gubimo među necijepljenima i ignoriranjem potrebnih epidemioloških mjera, upozorio je.

"Još uvijek možemo preokrenuti ovaj negativan trend cijepljenjem i pridržavanjem propisanih mjera", poručio je Beroš.

Stožer će najvjerojatnije produžiti postojeće mjere

Potpredsjednik Vlade Davor Božinović rekao je kako će, kako sada stvari stoje, idući tjedan Nacionalni stožer uglavnom ići s produženjem postojećih mjera, uz naglasak da je najbolje oružje cjepivo koje dokazano i učinkovito štiti od težih oblika bolesti.

"Kako se približava jesen, ljudi će očekivano više boraviti u zatvorenim prostorima i zato je važno da se slijede osnovne protuepidemijske mjere i preporuke HZJZ-a", rekao je Božinović.

Iznio je i podatke od nadzoru provođenja mjera u proteklih tjedan dana, tijekom kojih su inspektori ukupno proveli 15.597 nadzora. Zbog kršenja mjera izdali su dva pisana upozorenja, osam obavijesti o počinjenju prekršaja, devet usmenih rješenja, podneseno je osam optužnih prijedloga i naplaćene su tri novčane kazne.