Ljeto na kopnu u prvoj polovini tjedna donosi još jedan dan s temperaturom daleko iznad prosjeka. Uz obilje sunca, ipak potkraj utorka i u noći na srijedu na zapadu može biti pljuskova, ponegdje i izraženijih. Malo manje vruće očekuje se u drugoj polovini tjedna, ali bi lokalni pljuskovi, osobito za vikend, mogli biti češći, prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing., DHMZ, meteo.hr.

Vrućina će od srijede malo popustiti i na Jadranu, a mjestimična kiša i pljuskovi izgledni su uglavnom na sjevernom dijelu u petak. A nakon umjerenog i jakog juga, potkraj utorka i u noći na srijedu izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su u Istri i na dijelu Kvarnera.

Za sutra je upaljen žuti meteo alarm za cijelu Hrvatsku. što znači potencijalno vrlo opasno vrijeme.

Približava se frontalni poremećaj

Nakon vedrine na Jadranu, a oblačnijeg prijepodneva u dijelu unutrašnjosti, poslijepodne je posvuda prevladavalo sunčano, a slično se očekuje i sutra. Našim se krajevima sa zapada približava frontalni poremećaj, ispred kojeg će pritjecati vrlo topao zrak s juga, a glavnina poremećaja još će se veći dio dana zadržavati zapadnije.

Stoga će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati sunčano i vruće ili vrlo vruće uz najvišu temperaturu uglavnom između 35 i 38°C, pa ako ste u mogućnosti, prilagodite tomu aktivnosti na otvorenom. U središnjoj Hrvatskoj sutra slijedi još jedan pravi, ljetni dan uz pretežno sunčano vrijeme. Uz povremeno umjeren jugozapadni i južni vjetar temperatura će nerijetko biti oko 35°C.

Navečer i u noći u zapadnim krajevima porast naoblake, a na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru kasno navečer i u noći mjestimice kiša te pljuskovi i grmljavina koji lokalno mogu biti i izraženiji. Do tada, danju, pretežno sunčano uz postupan porast naoblake te vruće. Zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, a na Jadranu će umjereno jugo u drugom dijelu dana jačati.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije također će prevladavati sunčano te vruće i vrlo vruće uz temperaturu u Zagori i do 37°C. Puhat će umjereno do jako jugo pa će i more biti umjereno valovito i valovito. Bez obzira na valove, osvježenje se u njemu može potražiti jer je temperatura između 24 i 26°C. Slično toplo more bit će i na južnom Jadranu uz najvišu dnevnu temperaturu između 31 i 35°C. Prevladavat će sunčano uz umjereno i jako jugo.

Idućih dana na kopnu i moru

U unutrašnjosti sljedećih dana povremeno više oblaka, a u srijedu i petak mjestimice može biti i kiše te pljuskova i grmljavine. Jutro u srijedu još uglavnom toplo, dok će danju, osobito u četvrtak i petak biti ipak manje vruće.

Na Jadranu pretežno sunčano i vruće, ali uz više oblaka na sjevernom dijelu povremeno može biti lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom, ponajprije u srijedu i petak. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Dakle, sutra će jugo na moru jačati, ali problema u pomorskom prometu ne bi trebalo biti.

Iako je ljeto, tu je upozorenje na visoku temperaturu koja može utjecati na zdravlje osjetljivijih ljudi, pa ako je moguće, svakako valja izbjegavati napore u najtoplijem dijelu dana i uzimati mnogo tekućine.