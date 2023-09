Počinje još jedna školska godina. U školske klupe sutra se vraća 445.800 učenika, prvašića je nikad manje, prema prvim procjenama 35 tisuća. Prva školska košarica u eurima skuplja je od lanjske u kunama, slažu se mnogi roditelji, a prenosi RTL Danas. "Računamo tu oko 100, 150 eura da bi bilo sve što bi trebali uzeti", rekla je Mirna iz Rijeke.

Sličnu svotu izdvojit će i Jasna iz Zagreba. "Imam troje djece koja idu u prvi, četvrti i četvrti srednje. Sad trenutno ću potrošit 80-ak, ali 100 eura sigurno po djetetu", dodala je.

Cijene variraju od trgovine do trgovine. Ovisno o broju i debljini listova, kvaliteti i izgledu korica cijena bilježnica je od 1 do gotovo 3 eura. Cijena pernice varira od 11 do 42 eura, ovisno o veličini i količini pribora koji sadrži.

U odnosu na prošlu godinu cijene bilježnica prosječno su narasle za 22 posto, školskog pribora za 18 posto baš kao i cijene pernica i torbi.

Za mnoge roditelje srednjoškolaca tu je i trošak udžbenika. Besplatni udžbenici osigurani su za sve učenike osnovnih kao i za učenike srednjih škola iz obitelji nižih primanja. Jedan besplatan obrok i dalje će imati osnovnoškolci, a u školama koje će provoditi program cjelodnevne škole uz udžbenike besplatni će biti i drugi materijali.

Za program cjelodnevne škole prijavile su se 64 škole, a od ponedjeljka provoditi će ga 62. Nastava, ručak, pa učenje i pisanje zadaća, nakon obveznog dijela cjelodnevne škole slijede izvannastavne aktivnosti za one koji to žele.

"Njihov dan će počinjati u 8 ujutro i trajat će za učenike razredne nastave do 14, a do 15, 15 i 30 za učenike viših razreda. Opreme smo naručili zaista mnogo, od suvremenih digitalnih tehnologija, interaktivni zaslona u svim učionicama, laptopa i tablete za učenike, cjelokupan školski namještaj", ispričao nam je ravnatelj Osnovne škole Augusta Šenoe u Osijeku, Vedran Čerina.

Novi predmeti

Stižu i novi predmeti prirodoslovlje, društvo i zajednica, praktične vještine te svijet i ja kao alternativa vjeronauku. Informatika preimenovana u informacijske i digitalne kompetnecije postaje obvezna za sve. Povećava se satnica hrvatskog i matematike, a tjelesni više neće predavati učitelji razredne nastave.

Prije početka nove školske godine spominju se prosvjedi, a sindikati su nezadovoljni Zakonom o plaćama. "Imamo naslijeđene, a i neke nove probleme. Cijena rada zaposlenih u školama se drastično smanjuje. Unatoč povećanima inflacija to sve pojede što znači da naš rad vrijedi sve manje i manje", poručuje predsjednik Sindikata Preporod, Željko Stipić.

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs komentirao je za RTL početak škole. Na pitanje, je li sve spremno, kaže da pritužbi nema, te da misli da su svi udžbenici stigli, da će u ponedjeljak dočekati učenike na klupama u ponedjeljak.

"Nadam se da će i epidemiološka situacija biti dobra te da neće biti problema kao ranije."

Na pitanje kako riješiti problem teških školskih torbi odgovara: "Rješenje je pristup koji će primijeniti ova škola ili sve škole je ulaze u cjelodnevni školski program. Naravno da nemaju svi školske ormariće, ali kad sve škole budu u jednoj smjeni i kad budu imale ormariće za pohranu knjiga, i problem teških školskih torba nestat će sam po sebi".

Za besplatne obroke kaže da je to novi program i da se u početku očekivalo da neće sve 100 posto biti u redu. "Problem kuhara i kuharica rješavamo u hodu. Zaposleno je više od njih 400 kuhara, samo zadnjih njih još 32", rekao je ministar te dodao da misli da će sve škole imati kuhani obrok, uključujući u onima koje imaju sklopljene aranžmane dostave hrane.

Iako je u program cjelodnevne nastave trebalo ući 64 škola, s eksperimentalnim programom počet će njih 62. Pojasnio je da je jedna škola sama odustala jer nije imala riješenu svu potrebnu dokumentaciju te da je odustala i jedna manjinska škola.

POGLEDAJTE VIDEO: Počinje škola, Fuchs o toplim obrocima: 'Problem kuhara rješavamo u hodu, zaposlili smo ih 400-tinjak'

U dvije škole roditelji su podigli i ustavne tužbe. "Mislim da je mali broj roditelja nezadovoljan, bilo je u početku puno diskontnih tonova. Slušali smo da će djeca u školi biti do 17-18 sati, što nije bilo istina. Roditelji su shvatili da je to dobro za djecu, od toga da nema domaćih zadaća, da će u školi raditi što nisu usvojila, a da će svatko moći kući 14 do 14:30 sati, a po potrebi i želji roditelja moći će ostajati i kasnije", rekao je.

"Krenuli smo u ogroman projekt da sve škole u Hrvatskoj prijeđu u jednu smjenu, osigurali smo ogroman novac i nikad u povijesti Hrvatske nije bilo toliko raspoloživih sredstava za izgradnju škole. Godinama se pričalo da djeca nemaju jednake uvjete i sve škole će do 2027. imati jedan standard, i imat će školske dvorane", kazao je ministar Radovan Fuchs.