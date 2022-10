Upitana zašto se bivšem premijeru Ivi Sanaderu sudi već više od deset godina, sutkinja zagrebačkog županijskog suda Maja Štampar Stipić odgovorila je da tu nema grešaka suda.

"Kada vi sada kažete da to traje više od deset godina, to zvuči jako dugo. Ali kada se uzmu u obzir sve okolnosti zašto to traje tako dugo, onda se vidi da tu nema nikakve greške suda i da to toga nije došlo zato što suci nisu radili.

Presude INA-MOL, Hypo i Fimi Media donijete su u prvom stupnju i ukinute. Što se tiče Fimi Medie, nju je ukinuo Vrhovni sud, a Hypo i INA-MOL Ustavni sud i predmet je vraćen na početak. Obzirom na složenost tog predmeta, normalno je da su novi suci trebali sve to proučiti i krenuti u nova suđenja", kazala je Štampar Stipić za RTL Danas.

Na pitanje koliko je teško sucima kada su u pitanju eksponirani slučajevi, Štampar Stipić kazala je da suci bez obzira moraju donositi odluke na temelju Zakona i dokaza.

"Kada su kamere u sudnici ne možete to ignorirati, vidite da se to prati i na neki način je to možda pritisak, ali nije i u smislu odluke koju će sudac donijeti", odgovorila je Štampar Stipić.

Kazala je i da objave u medijima nisu utjecale na njezinu odluku po pitanju Sanadera. Prisjetila se i kako je izgledao slučaj i otkrila je li bila pod pritiskom.

"Tu je bilo više otegotnih okolnosti. Drugooptuženi Hernadi, kada sam dobila predmet u rad, zastara je prijetila. Tu je trebalo ekspresno riješiti postupak. Na početku je to izgledalo gotovo nemoguće. Nije me bilo strah donositi odluke. To je nešto što je Zakonom o kaznenom postupku dopušteno i što kao sudac moram koristiti da bi onemogućila zlouporabu prava obrane.

U ovom postupku je obrana od samog početka pokušala sve da bi odugovlačila postupak i da se predmet ne uspije završiti do zastare što smo kao Vijeće koje je sudilo to njima onemogućili procesnim rješenjima koje smo zajedno primjenjivali.

To je bilo i kažnjavanje odvjetnika, odluke da se rasprave snimaju što je bila jako dobra odluka jer smo time skratili trajanje rasprave, mogli smo slušati umjesto jednog svjedoka dva.

Rasprave su bile zakazivane po četiri puta tjedno i trajale su po cijeli dan. Iduća otegotna okolnost je bila da svi svjedoci nisu bili samo iz Hrvatske nego i iz Švicarske i Mađarske, pa smo morali koordinirati s tim državama, njihovim pravosudnim tijelima.

Uspjeli smo u roku sve presuditi, presuda je postala pravomoćna, odbijena je Ustavna tužba protiv prvooptuženog Ive Sanadera", kazala je.

Štampar Stipić je oslobodila Ivicu Todorića, sudila Josipu Klemmu, ali i bivšem policijskom načelniku Željku Dolačkom.

Komentirajući uvjete za rad po pitanju sudaca, Štampar Stipić je kazala da suci u zadnje dvije godine rade u otežanim uvjetima zbog potresa.

"Prisutni su prostorni problemi, tehnički problemi da se mogu snimati rasprave što je predviđeno izmjenama Zakona o kaznenom postupku. Te uvjete nemamo, Ministarstvo pravosuđa mora donijeti odgovarajuće odluke u vezi toga i riješiti taj problem.

Smatram da su sudski službenici i namještenici važna karika u cijelom lancu tog našeg posla jer bez njih se ne može i da se poboljšaju njihovi ekonomski uvjeti.

Na taj način i uz primjenu svih zakonom dopuštenih mehanizama da se onemogući odugovlačenje rasprave, postiglo bi se još brže i efikasnije vođenje kaznenih postupaka", kazala je Štampar Stipić.