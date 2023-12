Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić u svojoj božićnoj pastirskoj poruci koju je odaslao s tradicionalnog predbožićnog susreta s novinarima pozvao je na obraćenje, javlja Radio Đakovo.

"On je tu po sakramentima i po zajedništvu u zajednici vjernika; on je tu u liku najranjivijih i siromašnih među kojim se rodio; on je pred nama kao onaj koji je morao 'riskirati' vlastiti izlazak iz svoje domovine – kao izbjeglica. Kristov ponovno dolazak u božićnom slavlju poziv je svima nama pokloniti mu se u licu potrebitoga”, ističe u svojoj poruci nadbiskup Hranić.

"Onaj koji shvati da je, ako previdi čovjeka u njegovim potrebama zatvorio vrata Bogu koji dolazi među nas", naglasio je nadbiskup Hranić te posebno istaknuo problem korupcije.

Dnevno-političke teme

Na pitanje zašto je Crkva šutjela za vrijeme afričke svinjske kuge nadbiskup je odgovorio: "Mislim da nismo mi u Crkvi nekakve dežurne babaroge koje trebaju stalno gledati što se događa i stalno nešto komentirati"

Odgovorio je i na pitanje o adventu u gradu, odnosno o informacijama da Crkva nije dopustila program ispred katedrale.

"Nisam oduševljen time da klizalište bude pred katedralom, to je bilo jedino, čini mi se, sporno. Prigovarali su svećenici koji žive tu preko puta kojima bi agregat bio pod prozorom u sobi u kojoj spavaju. Izašli su i bunili su se, kad je došao kamion s opremom jedan naš svećenik je stao i rekao je da taj kamion može prijeći dalje samo preko njega i nije dopustio da kamion prođe. Onda je tu reagirao gradonačelnik i odlučili su klizalište staviti malo sa strane. Kaže on da je tu malo uzak prostor i klizalište ne može biti veliko, ali se ja se pitam je li klizalištu mjesto na središnjem trgu ispred katedrale. Drago mi je da djeca imaju klizalište, ali trebaju li ga imati baš tu? Na dva koraka dalje imamo dva igrališta, pa zar se ne bi to moglo tamo smjestiti? Nisam ja taj koji o tome treba odlučivati niti voditi brigu", rekao je nadbiskup Hranić.