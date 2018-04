SUKOB KONTROLORA KARATA I PUTNIKA U ILICI: Oglasili se ZET i mladić, evo što kažu o incidentu koji je šokirao javnost

“Bez obzira na sve okolnosti, kao i na to je li putnik imao kartu ili nije, ZET apsolutno osuđuje bilo kakvu vrstu sukoba s putnicima te će u skladu s odgovornom poslovnom politikom i nultom tolerancijom prema bilo kakvoj vrsti nasilja, naše nadležne službe odmah pokrenuti postupak utvrđivanja okolnosti i poduzeti odgovarajuće mjere”, kazali su u ZET-u povodom jučerašnjeg incidenta u Ilici

Poduzeće Zagrebački električni tramvaj (ZET) najoštrije osuđuje neprofesionalno ponašanje svojih djelatnika i pokrenut će internu istragu o jučerašnjem incidentu u Ilici gdje su se sukobili ZET-ov kontrolor karata i jedan putnik.

Javnost je saznala za ovaj incident zahvaljujući snimci koju je saborski zastupnik Živog zida Ivan Pernar danas objavio na Facebooku. Sukob kotrolora i putnika koji očito nije imao valjanu voznu kartu dogodio se izvan tramvaja, na nogostupu, a na snimci se vidi kako kontrolor zamahuje rukom i unosi se u lice mladiću. Bilo je naguravanja, ali ne i udaraca. Na snimci se čulo kako mladić kaže kontroloru: “Odmakni se od mene!” te kontrolora koji mladiću kaže: “Ti ćeš mene tuć’!”. Naguravanje je trajalo neko vrijeme, a mladić je, vidi se na snimci, u ruci cijelo vrijeme držao voznu kartu.

SNIMKA SUKOBA ZET-ovca I PUTNIKA ŠOKIRALA JAVNOST: ‘Je li moguće da se kontrolori ovako agresivno ponašaju?’



Kontrolor tvrdi da je putnik nasrnuo na njega

Na naš upit, a povodom ovog incidenta, dobili smo i odgovor iz ZET-ovog Odjela za odnose s javnošću.

“Najoštrije osuđujemo bilo kakav oblik odstupanja naših djelatnika od profesionalnih normi. Odmah po primitku informacije o opisanom neželjenom događaju, pokrenuli smo interni postupak utvrđivanja svih relevantnih okolnosti. Događaju je, prema riječima kontrolora voznih karata, prethodilo verbalno vrijeđanje i fizički nasrtaj od strane putnika koji je u tramvaju linije 6, u srijedu, 11. travnja u 14.57 sati, zatečen bez valjane vozne karte. No, bez obzira na sve okolnosti, kao i na to je li putnik imao kartu ili nije, ZET apsolutno osuđuje bilo kakvu vrstu sukoba s putnicima te će u skladu s odgovornom poslovnom politikom i nultom tolerancijom prema bilo kakvoj vrsti nasilja, naše nadležne službe odmah pokrenuti postupak utvrđivanja okolnosti i poduzeti odgovarajuće mjere. Do okončanja postupka, ne možemo komentirati događaj, niti prejudicirati krivnju”, stoji u odgovoru dostavljenom iz ZET-a.

Putnik tvrdi da ga je kontrolor gurao i unosio se u lice

Ispod objavljene snimke na Facebooku profilu Ivana Pernara oglasio se i Marko Lopac, mladić koji je sudjelovao u ovom incidentu. Njegov komentar prenosimo u cijelosti.

“Ovo sam ja na snimci. Par činjenica, ušli smo oboje na Jelačiću (Trgu bana jelačića, nap.a.), imao sam kartu, no kako sam ušao na sredini morao sam pored dotičnog gospodina proći kako bi došao do štekera za papirnate karte. Gospodin se nije htio maknuti sa prolaza, kada sam mu rekao da je to ilegalno počeo mi se unositi u facu i gurati me. Na to sam naravno odgovorio istim guranjem (što svakako nije bilo pametno od mene) i onda je nastala priča od 20 minuta a ovo je pred kraj. Gospodin je odbio pokazati značku nakon što me gurnuo, a ova scena je nakon što me sačekao kod obližnjeg kioska. 2 kutije cigareta, novčanik i 150 kn u ruci skupa s jaknom, a njemu je kolega držao aparat i značku i zvao policiju da neko “napada kontrolora” Policija je informirana i gospodina ću prijaviti u nadležnoj PU”, napisao je mladić.