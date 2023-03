Sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić za RTL Danas je rekao da je s Draganom Kovačevićem u životu izmijenio 20 ili 30 SMS-ova i da bi se vidjeli jednom ili dva puta godišnje i to uvijek u širem društvu.

'Bio sam tamo i kupovao'

Na pitanje je li mu Kovačević kupovao odijela, Turudić je kratko i jasno odgovorio "ne".

"Nije mi nikad kupovao odijela. U toj trgovini nisam kupovao odijela ni ja sam. Bio sam tamo i kupovao sam, ali su najviše bile košulje u pitanju. Išao sam tamo, najčešće sa svojim sinom. Trgovina se zove Norma.

I kad bi došao, izabrao bi robu i platio bih odmah. Tamo je bio i voditelj trgovine, koji se tamo spominje po medijima. I uvijek su bile jedna ili dvije prodavačice", rekao je, javlja Danas.hr.

Naime, Turudić tvrdi da ga Uskok nije zvao na razgovor te ističe da mu je zbog toga žao: "To me jako iznenadilo. Iz podataka u medijima vidljivo je da je Uskok radio izvide u tom predmetu i da je ispitao voditelja te trgovine gospodina Željka Vidakovića. Mene nisu zvali, a mislim da bi to bilo neko elementarno fer postupanje.

Da me pozovu da im ja kažem. Ja nikada od Dragana Kovačevića nisam dobio nikakvo odijelo, nikakav poklon. To uopće nije bila opcija. Dragan Kovačević ne znam kakve veze ima s trgovinom Norma, a pogotovo taj izvjesni Petek. Tog u životu nisam vidio."

Turudić je bio uporan u tvrdnji da on nije prijatelj s Kovačevićem.

"Mi smo dobro poznanici. Ja sam u životu s njim izmijenio 20, 30 SMS poruka. Uvijek je motiv druženja bilo okupljanje Slavonaca i zbivanja oko benda 'Najbolji hrvatski tamburaši'. I tako je bilo baš svakom prilikom. Dragan Kovačević je u društvu vrlo ugodna osoba, obrazovan, nemam ništa loše o njemu reći. Vidjeli bi se jednom ili dva puta godišnje uvijek u širem društvu", dodao je.

'To bi bio prvi civilizirani korak'

"Poslao mi je poruku i rekao da on nema ništa s tim i da sam ja uvijek kad sam bio tamo naručio robu i platio", Turudić je citirao vlasnika trgovine nakon ispitivanja Uskoka.

Na pitanje bi li pomilovao blisku osobu, Turudić je odgovorio: "To je jedno pitanje, retoričko naravno. A možda bi trebao razmisliti, on je ipak pravnik i predsjednik države, netko bi mu trebao reći ako ne zna sam, da je on ovlašten za podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti tog zakona, eventualnog i budućeg koji još nije donesen. To bi bio prvi civilizirani korak. Lako najavljivati pomilovanja nečeg što se nije dogodilo."