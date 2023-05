Maruška Vizek s ekonomskog instituta gostovala je u RTL Direktu gdje je komentirala poreznu reformu Vlade i opći porez na nekretnine, za koji je premijer Andrej Plenković u nekoliko navrata potvrdio ga ga Vlada u ovom mandatu neće uvoditi.

Vizek smatra da se izmjena poreza na dohodak ne može smatrati reformom nego jednom u nizu izmjena tog poreznog oblika u svrhu povećanja plaća.

"Druga bitna izmjena se tiče promjena mirovinskog doprinosa, odnosno taj dio bih nazvala mini reformom mirovinskog sustava, najvećom od 1999. kada je uvedena tekuća forma mirovinskog sustava i opet ova mirovinska, mini mirovinska reforma, predstavlja jedan oblik demontaže mirovinskog sustava koji nije zdrav za Hrvatsku", smatra Vizek.

Najsiromašniji će sami sebi financirati povećanje plaća

Kaže da država neće nadoknaditi tu razliku već će to učiniti porezni obveznici kroz plaćanje poreza kada kupuju dobra i usluge.

"Hrvatska se dominantno financira od poreza na potrošnju, od PDV-a i trošarina. Ta dva porezna oblika su regresivni porezni oblici, što znači da natproporcionalno puno opterećuju upravo najsiromašnije građane na koje se ova mini mirovinska reforma i odnosila. Što znači da će upravo ti najsiromašniji građani, koji će sada doživjeti određeno povećanje zbog mini mirovinske reforme, će sami financirati svoje vlastito povećanje plaća kroz svoju vlastitu potrošnju, odnosno kroz poreze koje plaćaju kad kupuju dobra i usluge", pojašnjava Vizek.

Smatra da ukidanje prireza ima smisla samo u slučaju da Vlada uspije motivirati jedinice lokalne samouprave koje se bave turizmom da povećaju paušalni porez na dohodak od turističkog najma.

"Ako se odluče za povećanje stope poreza na dohodak, onda će ovo biti u skladu s narodnom - pojeo vuk magare", smatra Vizek dodajući da je porezna reforma ekonomski potez ako Vlada natjera jedinice lokalne samouprave da odterete rad, a terete dohodak od turističkog najma.

Premijer htio, a ovaj moj nije dao

"Politikantstvo percepcijski je da ova Vlada ispada kao ta koja smanjuje poreze, a načelno gradovi i općine u kojima gradonačelnici, načelnici nisu iz HDZ-a će možda morati biti prisiljeni iste poreze povećavati", smatra Vizek odgovarajući potvrdno na komentar kako bi to značilo da će građani imati percepciju kako je 'premijer htio, a ovaj moj mi nije dao'.

Ako se jedinice lokalnih samouprava, gradovi i općine ne odluče nadoknaditi manjak od nedostatka prireza tako da povećaju porez na dohodak ili drugi porezni oblik, može se očekivati povećanje cijena javnih usluga, pojasnila je Vizek.

Porezno opterećenje s rada na bogatstvo

Na pitanje, treba li nam opći porez na nekretnine, Vizek je podsjetila da su to i porez na dohodak od kratkoročnog turističkog najma sugerirali i Europska komisija i Međunarodni monetarni fond.

"Ja sam apsolutno za uvođenje poreza za nekretnine, ali ne bilo kakvog nego poreza na višak nekretninskog bogatstva i to progresivnog. Što više nekretninske imovine imate, to veći porez plaćate za onu nekretninu u kojoj živite, plaćate porez tekuće komunalne naknade koju već plaćate pa vam se tu ništa ne mijenja. Na takav način mijenjamo porezno opterećenje s rada na bogatstvo i kapital kako bi to i trebalo izgledati", pojasnila je Vizek dodajući da bi to bila apsolutna porezna reforma za koju se zalažu sve institucije, ali koja je nažalost politički vrlo opasna.

Podsjetila je da je SDP, odnosno Zoran Milanović izgubio izbore upravo zato jer se zalagao za porez na nekretnine.