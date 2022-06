Prometni stručnjak Željko Marušić gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao Vladinu mjeru fiksiranja cijena goriva. Na pitanje je li odluka ispravna, Marušić odgovara da je takva kakva je i da je većini građana prihvatljiva.

"To je jedna populistička mjera, dobrodošla je jer bi se bez nje građani našli u lošoj situaciji. Ali pravi problem je što ta mjera može imati nuspojave. Može izazvati nestašice osnovnog goriva. Vlada kaže da to ne dolazi u pitanje, međutim, ako imate male distributere koji posluju u gubicima, oni će možda prestati raditi. Možda će doći i do pada kvalitete goriva”, upozorio je Marušić.

"Diferencirane cijene načelno nisu problem jer se u zapadnoj Europi koriste desteljećima, ali Vlada je odredila cijenu dizela na autocestama veću za 11,4 posto, a benzina samo 4,1 posto. Paradoks je da su na tu mjeru navikli u zapadnoj Europi oni koji više koriste benzinske motore, a naši najvjerniji gosti, koji nisu navikli na tu mjeru, voze dizelske motore", kazao je Marušić.

Pad kvalitete goriva

Vezano uz Vladinu odluku o fiksaciji cijena goriva, istaknuo je da se time povećava rizik od stvaranja gužvi na državnim cestama. "Naši najvažniji gosti voze na dizel. Kada netko ide iz Poljske, taman mu je Zagreb i Karlovac mjera gdje može razmisliti hoće li izaći pa onda ići na D1. Ovo je primjer kako nije dobro nešto iz jednog sustava prenijeti u drugi. D1 je jedan poseban primjer, 50 kilometara je kraće, a uz to je benzin jeftiniji. Ja mislim da to nije isplativo, pogotovo jer ima više policijskih kontrola, ali ne možemo sada procijeniti kako će reagirati Poljaci, Česi i Slovaci, koliko njih će silaziti s autoceste u Karlovcu i stvarati gužve”, kazao je Marušić.

Iako je službeno kvaliteta goriva svugdje ista, smatra da je kod nas ipak za nijansu slabija kvaliteta nego u Njemačkoj, a država bi u ovoj situaciji trebala češće provoditi kontrole kvalitete.

"Propisani su minimalni standardi i ako radite pritisak na cijene, proizvođači idu na minimalne standarde. U ovoj situaciji dugoročno možemo očekivati da može doći do pada kvalitete", kazao je Marušić.