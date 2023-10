Požar koji je prije nekoliko tjedana pogodio pogon Drava International i dalje se nalazi u fokusu javnosti, a sudeći po neslužbenim informacijama iz istrage, a koje doznaju 24sata, istragom je utvrđeno niz nepravilnosti u tvrtki.

Detalji bi uskoro trebali biti poznati javnosti, no prema njihovim izvorima, sasvim je sigurno da će biti kaznenih prijava i optužnih prijedloga.

Stručnjak za sigurnost Pavle Kalinić u razgovoru za Net.hr ističe da je to nebriga državne, lokalne i županijske vlasti.

"Prema informacijama koje ja imam, značajan dio tog otpada koji inače tamo nije mogao biti u tolikim količinama, bio je ukopan u zemlju. I to je razlog zbog čega je i ozlijeđen vatrogasac, jer je upao u želatinu gdje je bila rastopljena plastika", kaže.

"To se ne može raditi na takav način, to nije po zakonu, a svi gledaju kroz prste“, rekao je Kalinić, dodajući da je najtragičnije to što jadni radnici na kraju daju podršku poslodavcu, da ne ostanu bez posla.

Upropašten velik dio poljoprivredne proizvodnje

"Praktički, nama je upropašten značajan dio poljoprivredne proizvodnje koja se nalazi oko Osijeka. Ne samo ova žetva ili ovo što se trebalo brati sada, nego to će biti i idućih X godina jer je to ušlo u zemlju“, upozorava, dodajući da to nema gdje otići te da je u zemlji, koju bi sada trebalo soliti.

"Isto kako se Zagreb nikako ne obnavlja od potresa, tako ni taj problem neće biti riješen u Osijeku, zato što se u Hrvatskoj i na lokalnoj i županijskoj i državnoj razini nalaze isključivo nesposobni ljudi koji se nisu u stanju suočiti s rješavanjem bilo kojeg problema koji je na dnevnom redu“, zaključio je Pavle Kalinić u razgovoru za Net.hr.