ANALITIČARI UVJERENI DA PERUŠKU GORI POD PETAMA: ‘U neprilici je i zato izvodi ovaj performans. A to za posljedicu može imati na stotine tužbi’

Objava izvanrednog povjerenika u Agrokoru da će privremeno vjerovničko vijeće zaključiti vjerovničku nagodbu izazvala je nezadovoljstvo nekih dobavljača koji su najavili tužbe i miniranje dogovora.

Miroslav Jeličić Purko, u ime Udruge manjinskih dioničara Agrokora, rekao je kako je to bio još jedan dokaz da Fabris Peruško brani interese Sberbanka.

‘Ruski Sberbank sudjeluje u novom roll-upu u kojem će steći dodatnu prednost. To govori da je jedan vjerovnik o kojem ovisi nagodba sada u prednosti, a sve na poziv naših političara da nagodba mora biti postignuta. I sad su došli u situaciju da nagodba koja će biti sklopljena mora ovisiti o Sberbanku, kaže Jeličić Purko, te dodaje da ćemo kao posljedicu imati situaciju u kojoj će Amerikancima pripasti novac koji su zaradili u roll-upu, Rusima će pripasti prekovećinsko vlasništvo, konzultanti će dobiti nagrade i naknade oko 500 milijuna do milijardu kuna, a hrvatskim tvrtkama mrvice, kao u ovom slučaju Franku 2-3 posto od 100 milijuna eura, a mladim dioničarim nula, kaže. Sa sigurnošću se može tvrditi da oni koji podržavaju takvu nagodbu rade protiv hrvatskih interesa, a jedan od najrječitijih koji radi protiv hrvatskih intersa je Ivan Vrdoljak koji se zdušno brani njegovom istinom da treba sačuvati radna mjesta’, rekao je Jeličić Purko u emisiji Studio 4 HRT-a.

Vlada pritišće da se postigne nagodba

Maneula Tašler, zamjenica glavnog urednika Lidera, rekla je kako je očito da gori pod petama. ‘Vlada pritišće sa svoje strane da se postigne nagodba, da se ne ulazi u novi scenarij promjene lex Agrokora koji bi produljio period postizanja nagodbe ili da zbog toga što ne dođe do nagodbe, da Agrokor ode u stečaj i da se razvija po stečajnim pravilima’, rekla je.

Financijski analitičar Hrvoje Japunčić rekao je da postojeći koncept nagodbe nije na odgovarajući način kvalitativan, kako je rekao, ‘ne samo što se tiče postojećih vjerovnika, već i poslovanja Agrokor grupacije u budućnosti, a u konačnici i same Hrvatske’.

Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić također je komentirao ovu odluku Peruška.

‘Mene su ove riječi Fabrisa Peruška podsjetile na nešto što smo prije šest mjeseci slušali od Ante Ramljaka i njegovo obračunavanje sa Sberbankom. Svakoga tko osporava ono što roll-up kreditori žele tretira se na ovaj način, kao nekoga tko je neprijatelj nagodbe, ruši volju svih 5700 vjerovnika. Služe se okretanjem pile naopako’, rekao je Fižulić za N1.

Franck, rekao je, želi biti tretiran jednako kao i svi ostali vjerovnici, no to ne mogu postići kroz pregovore koji se vode iza zatvorenih vrata ili se uopće ne vode s njima, rekao je. ‘Služe se svim dopuštenim sredstvima da bi zaštitili svoje interese, poput komunikacije s medijima i slanja priopćenja. Peruško uopće nije u pravu iz najmanje triju razloga – prvo, ne poštuje odluku Trgovačkog suda od 26. travnja i nije do sada dostavio nijedan spis, nijedan zahtijevani predmet u spis Trgovačkog suda, čak ni zapisnike sa sjednica privremenog vjerovničkog vijeća nakon 26. siječnja ove godine. Trgovački sud je naredio da dostavi svu dokumentarciju vezanu uz roll-up kredit, zapisnike sa sjednica privremenog vjerovničkog vijeća, da dostavi tražbine koje su plaćene, da se može ustanoviti kolike su za glasovanje. Ništa od toga Peruško nije napravio. On je, kad je dobio zahtjev suda, rekao da će to napraviti u roku od nekoliko dana’, kazao je.

Fižulić: Peruško izvodi performans

Visoki trgovački sud je svojom odlukom osporio grupe koje je predložio Ante Ramljak, podsjetio je Fižulić te dodao: ‘Kad je ta odluka objavljena, Peruško je lakonski rekao da im ta odluka odgovara i da će dati odobrenje. Nije problem što on tvrdi da se kroz privremeno vjerovničko vijeće može dati prijedlog nagodbe, problem je što on nije napravio prijedlog skupine da predloži odabir stalnog vjerovničkog vijeća. Peruško je vjerojatno od svojih nalogodavaca s kojima se svaki dan sastaje dobio nalog da im ne odgovara ništa i našao se u neprilici i sad izvodi ovakav performans kakav je jučer napravio i optužuje jednog od dobavljača da je on kriv. Ne, kriva je izvanredna uprava koja nikada nije ni htjela napraviti stalno vjerovničko vijeće. Njega zakon obvezuje da predloži stalno vijeće, a hoće li vjerovnici uspjeti u ovom vremenu odabrati članove, to je druga stvar. Na sve moguće načine se otpočetka pokušala izigrati priča da će se formirati stalno vjerovničko vijeće’, kazao je bivši ministar gospodarstva.

Peruško se pozvao na članak 31. zakona koji navodi kako su prava i ovlasti privremenog vjerovničkog vijeća jednaki onima stalnog. Fižulić kaže kako se radi o ‘nategnutoj funkciji koja će za posljedicu imati na stotine tužbi’.

Vladin povjerenik ima problem

‘Ono je legalno, ali sigurno nije legitimno i reprezentativno. Zakonovadac, kad je pisao zakon, sigurno nije imao na umu da bi privremeno vijeće trajalo 15 mjeseci i imati ulogu o nagodbi i da je sastavljeno od bivšeg izvanrednog povjerenika, da se ne znaju sve tražbine i da je dio članova vijeća zapravo u potpunosti isplaćen i samim time nema što raditi u vijeću. Na VTS-u još nisu riješene žalbe Adrisa i Agrama. Adris vodi spor kojim osporava cijelu skupinu vlasnika obveznica, VTS tu odluku nije donio. Agram osporava sva jamstva. Znači, ni ta odluka nije donesena, a bez rješavanja tog pitanja, nema ovakve nagodbe. Peruško ima i problem s direktorima poduzeća koja koriste državne koncesije. Novi problem nastaje kod toga što ta nova zrcalna društva, ako se formiraju, npr. u Jamnici, moraju dobiti koncesiju za vodu. Vlada može ili ne mora donijeti odluku da se koncesija za vodu prebaci sa stare Jamnice na novu. Ako je donese, postavlja se pitanje što je s dugovima koje Jamnica ima prema državi i lokalnoj zajednici. Ista stvar je i s Beljem. Ti problemi, VTS, jamstva, koncesije nisu riješeni, ostalo je 50 dana i politička atmosfera nije sklona tome da se ovako na silu provede nagodba koja će imati za posljedicu tisuće tužbi vjerovnika i manjih dioničara’, zaključio je Fižulić.