STRUČNJACI O MJERAMA PROTIV KORONAVIRUSA I KAŽNJAVANJU: ‘Strože mjere su se trebale donijeti ranije’

Zamjenik Stožera civilne zaštite, Damir Trut, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak i predsjednik sociološkog društva Branko Ančić gostovali su u mreži prvog na HRT-u, gdje su govorili o uvođenju novčanih kazni za kršenje mjera, mogu li one zaustaviti neodgovorno ponašanje pojedinaca, kako će izgledati kontrole inspektora te jesu li nove mjere dovoljno jasne i obrazložene?

Trut je kazao kako je mjera kažnjavanja potrebna zbog manjeg broja ljudi koje se mora prisiliti i uputiti da se moraju pridržavati mjera. Smatra i kako je javni prijevoz najteže kontrolirati pogotovo u špicama na posao i s posla. “Pravni subjekti moraju napraviti organizaciju da ljudi rade u različito vrijeme, u smjenama, od kuće”, kazao je Trut.

“Civilna zaštita ima dvjestotinjak pripadnika, imamo 100 pričuvnika Civilne zaštite koji rade kao covid redari, državni inspektorat ima 200-tinjak ljudi, policija ima veliki broj ljudi, ona je najjača snaga. Imamo dovoljno ljudi za nadzor za manji broj ljudi koji će kršiti mjere”, rekao je Trut.

Pitanje kažnjavanja

Napominje da nije cilje kažnjavanje ljudi nego dovesti društvo i građane u način funkcioniranja rada i života da se virus ne prenosi s jedne osobe na drugu. “Bitna je dezinfekcija, smanjeni broj kontakata, ne imati druženja, nositi maske. Moramo razumjeti da bez toga ne može. To mora biti dio našeg života i nadam se da to neće dugo trajati i da će nam se normalan život vratiti kroz koji mjesec”, objasnio je Trut.

Medak smatra da se trebalo od početka kažnjavati i educirati.

“Oko 35.000 objekata je u ljetu u punom pogonu. Zimi je to oko 25.000, a oko 10.000 ih je na neki način kršilo mjere, a 1000 ih je potpuno kršilo mjere. Trebalo je zaposliti veći broj ljudi u civilnu zaštitu, 500-600 ljudi nije dovoljno. Svjesni smo da su pojedinci proširili zaštitu, možda je trebalo u startu to strože pristupiti problemu da se objekte educira i kažnjava ako se ne pridržavaju mjera.

Dok 2 milijuna građani smatra da je koronavirus virozica i da se njih to ne dira to je problem. Mi smo između dvije neprijateljske vatra, kao centar socijalne interakcije. Išli smo s prijedlogom još u svibnju da se napravi kategorizacija objekata A, B i C kako bi se obilježili da imaju oznaku higijenskog nivoa na način kako se pridržavaju prema riziku zaraze”, rekao je Medak.

‘Mjere su se trebale donijeti ranije’

Ančić je rekao da je kažnjavanje kao represivna mjera u različitim situacijama dvojbena. Na neke može imati efekta i ostvariti učinak, a na neke ne. Kad bi kažnjavanje bilo uvijek efikasno onda kriminala ne bi bilo, smatra.

“Mjere su se trebale donijeti ranije, a kada je stvar bila uspješnija, onda je politika govorila da je za to zasluga te iste politike. Kada stvar ne funkcionira, krivi su građani. Tu treba pronaći balans, primarno u komunikaciji. Građani se u najvećoj mjeri pridržavaju mjera, pogotovu onih koje su jasno komunicirane. Većina građana je svjesna opasnosti covid-19 epidemije”, zaključio je.