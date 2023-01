Mnogo se ovih dana govori o tome tko je krivac za podizanje cijena. Jesu li to trgovci, dobavljači, proizvođači? Trgovci su tijekom zadnjih nekoliko dana odgovornost za poskupljenja svaljivali na distributere hrane. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mladen Jakopović rekao je za HRT da se u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori ne osjećaju prozvanima.

"Ovo je jedan dobar put da se pokaže koliko je malo hrvatskih proizvoda na tržištu zaista prisutno. I kad vidimo ovo uspoređivanje cijena sa susjednim zemljama uglavnom vidimo da su to veliki strani trgovački lanci, a ne naši mali lokalni", rekao je Jakopović.

Preskupi kruh

Kaže da je uvijek najbolja lokalna trgovina, lokalni mesar itd. ali da smo kao društvo naučeni na komociju pa idemo u te velike trgovine gdje sve možemo pronaći na istom mjestu.

"Jučer mi se dogodilo da sam u velikom lancu naišao na štrucu kruha od 600 grama 2 eura i 60 centi. To se kod našeg lokalnog pekara ne može dogoditi. To je previše. Posebno ako znamo da je trenutna cijena oko 2,30 kune, a u štruci ima oko 450 grama brašna. Tako da ni uz sve marže cijena od 2,60 eura ne može biti realna", rekao je.

Cijene u svijetu padaju

U međuvremenu, cijene namirnica na svjetskom tržištu padaju. "Uzrok zadnjeg pada cijena je pad uljarica i žitarica na svjetskim tržištima, ali mi to ne osjećamo jer smo u prethodnom razdoblju, prije ukrajinske krize, namirnice u nas bile puno niže nego u zemljama u okruženju. Sada se to malo poravnalo, ako ne i otišlo u krivom smjeru. Mislim da će se nakon dva tjedna te cijene posložiti. U Hrvatskoj su cijene usluga bile puno niže nego u zemljama u okruženju i to sad utječe malo na cijene gotovih proizvoda i roba."

Hrvatskim proizvođačima u narednom periodu puno će pomoći i ulazak u šengenski prostor. "Puno je lakše dopremati manje količine robe zemljama u okruženju, jer naši proizvođači su prije svega manji. Mada ni do sada nisu bile neke prevelike barijere, ali u svakom slučaju puno lakši izvoz, promet. Bojim se da će svi kvalitetni hrvatski proizvodi i dalje izlaziti iz Republike Hrvatske jer je naša kupovna moć puno niža nego u državama u okruženju zbog čega naši kvalitetni proizvodi izlaze van Hrvatske, a uvozimo puno slabiju kvalitetu", zaključio je Jakopović za HRT.