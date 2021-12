Na sjednici Vlade su se premijer Andrej Plenković, ministar zdravstva Vili Beroš i ministar unutarnjih poslova te načelnik Stožera Davor Božinović osvrnuli na trenutnu epidemiološku situaciju u zemlji.

''Vidimo da se nastavlja pad novih potvrđenih slučajeva, no brojevi su i dalje visoki. Već mjesecima pozivamo na cijepljenje, pogotovo sugrađane starije dobi. Također, zbog pojave omikrona pozivamo i na treću dozu cjepiva tri do šest mjeseci nakon druge doze. Ponavljam da smo cijelo vrijeme imali mjere koje su bile među najblažima, spriječili smo otkaze i stečajeve, nismo imali ni policijski sat i s obzirom na rasprave koje imamo - parlament u krizama Vladi uvijek daje da radi mikromenadžement. Želimo što manje zadirati u domenu ljudskih prava, a preduvjet je da budu živi i zdravi'', poručio je premijer Plenković.

Osudio je prijetnje liječnicima i medicinskom osoblju te poručio: ''Covid potvrde nisu nikakva velika drama i ograničenja, to je instrument koji se koristi diljem Europe. Želim snažno osuditi napade i vrijeđanja zdravstvenih djelatnika. To je neprimjereno, neprihvatljivo. Umjesto da im se iskazuje zahvala za sve što rade, mi imamo napade na njih, vrijeđanja… To zaslužuje svaku osudu. Vjerujem da će svi koji huškaju shvatiti kakve krive poteze rade. Sve se razotkriva pa se vidi tko što radi''.

Raste broj ljudi na intenzivnoj

Ministar Beroš je, pak, govorio o epidemiološkoj statistici te o velikoj popunjenosti bolnica.

''U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježen 4671 slučaj, podsjećam da smo ih prije tjedan dana imali samo 80 više. U bolnicama su 2253 osobe. Bilježimo porast broja ljudi na intenzivnoj i na respiratorima.

Cijepljeno je 65,51 posto odraslog stanovništva. Stiglo je i cjepivo za djecu. Posebno se preporučuje cijepiti djecu s kroničnim bolestima. Cijepljenje je potpuno dobrovoljno", naglasio je Beroš.

Stižu i novi lijekovi

Istaknuo je i da Hrvatska nabavlja dva lijeka protiv covida-19. ''Namijenjeni su liječenju lakšeg oblika te onima koji imaju velike šanse da bolest postane teža, kao i za one s kroničnim bolestima. Dolazak jednog lijeka planiran je 20. prosinca. No, daleko kvalitetnija opcija jest cijepljenje", objasnio je ministar.

"Počeli smo istraživanje među cijepljenim i necijepljenim radnicima u zdravstvu, objavit ćemo rezultate. Pomno pratimo razvoj oko omikrona. On predstavlja veliki rizik i izaziva zabrinutost zdravstvene zajednice. Ne zna se u kojoj mjeri je sposoban izbjeći imunitet, a nema dvojbe da je zarazniji od prethodnih varijanti", naglasio je Beroš.

Otkako je krenula kontrola covid potvrda u institucijama, otkriveno je 9555 covid pozitivnih osoba. Pridružio se osudi prijetnji liječnicima rekavši da ''predstavljaju poraz zdrave pameti bez premca''.

Premijer je u utorak najavio da će epidemiološke mjere biti produljene, a sve je pojasnio načelnik Stožera Božinović.

Produljenje pet i dvije nove odluke Stožera

''Unatoč smanjenju brojeva, naši brojevi zadnjih dana stagniraju. Omikron se širi puno brže od delta varijante. To dovodi do pooštravanja mjera u nizu zemalja, a omikron bi mogao brzo postati dominantna varijanta. Ne razmišljamo o popuštanjima ograničenja", rekao je Božinović i najavio produljenje pet i donošenje nove dvije odluke.

"Produžuju se mjere o maskama, radnom vremenu trgovina i javnim okupljanjima te javnom prijevozu… Jedna je promjena u javnim okupljanjima, naime, sada dozvolu za javna okupljanja na otvorenom daju županijski stožeri. Mjere se produžuju do 31. prosinca. Druga promjena odnosi se na mjere na granici vezano uz posebne mjere zbog omikrona. Zabrana ulaska u državu se više ne odnosi na osobe koje dolaze iz Hong Konga. Nova odluka se odnosi na uvođenje mjera u socijalnoj skrbi, naime, obaveza covid potvrda se uvodi i za korisnike centara i sve osobe koje dolaze u centre'', istaknuo je Božinović.