Epidemiološka situacija u Hrvatskoj već dugo nije dobra, a kulminirala je u četvrtak kada smo imali više od šest tisuća i petak kada je brojka novozaraženih dosegla gotovo sedam tisuća. Dva su to najgora dana od početka pandemija, pa je i Stožer reagirao. Mnogi su, poput znanstvenika Ivana Đikića, rekli presporo.

Dio mjera koje je donio Stožer na snagu je stupio već danas. Ministar Davor Božinović kazao je na jučerašnjoj presici da su ključna tri smjera djelovanja - postići što veću procijepljenost građana, ograničenja za okupljanja i postići što veću sigurnost prilikom obavljanja djelatnosti i poslova koji se neće ograničavati.

Tako su već od danas ograničena okupljanja na otvorenom i zatvorenom.

Od danas su abranjena sva javna okupljanja u zatvorenim prostorima iznad 50 osoba, osim onih na kojima sudjeluju osobe koji imaju Covid potvrdu, ali od sada će biti obvezno i nošenje maski te održavanje distance. Drugim riječima, bez covid potvrde ne možete na okupljanje iznad 50 ljudi.

Na javnim okupljanjima na otvorenom, mogu se organizirati događanja iznad 100 sudionika samo ukoliko svi sudionici imaju EU digitalnu Covid potvrdu. Iznimno, na otvorenom će se moći održavati događanja iznad 100 osoba samo uz odobrenje HZJZ-a koji će izraditi epidemiološki okvir.

Sva se okupljanja ograničavaju tako da moraju završiti do 24 sata, uz izuzetak kino projekcija koje su započele do 23 sata te svadbenih svečanosti na kojima svi imaju covid potvrdu. Svadbe tako moraju završiti najkasnije do 2 sata iza ponoći, a razmotrit ćemo i dodatna vremenska ograničenja, najavio je Božinović.

Kongresi i konferencije moći će se održavati uz uvjet da svi imaju Covid potvrdu, nose masku i održavaju distancu.Sportska natjecanja moći će se održavati uz prisustvo gledatelja u zatvorenom samo ako svi imaju Covid potvrdu te obvezno koriste maske za lice. Covid potvrde morat će imati i sudionici natjecanja na otvorenom, ali neće morati nositi maske, kazao je Božinović.

4. siječnja bi se mogle promijeniti i covid potvrde

Drugi set mjera na snagu stupa 15. studenog kada se covid potvrde uvode u državne i javne službe.

"Ovisno o razvoju epidemiološke situacije, EU digitalne potvrde će se uvoditi i za druge djelatnosti. Pratit ćemo situaciju, ukoliko se ona ne poboljša, od 4. siječnja bi se uvodile covid potvrde kojima bi se verificirao status samo osobama koje su se cijepile ili preboljele covid", rekao je Božinović. "Taj razmak je ostavljen zbog toga što pratimo epidemiološku situaciju i dovoljno je vremena za sve koji se nisu cijepili da se stignu procijepiti", kazao je jučer ministar Božinović