Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), u samo mjesec dana prosječna plaća zaposlenih u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj izgubila je 2,2 posto svoje vrijednosti. Riječ je o mjesecu rujnu kada je nastavljen trend započet još u ožujku po kojemu plaće nominalno rastu, ali inflacija ''jede'' ili bolje reći - ''ždere'' njihovu realnu vrijednost.

Prosječna rujanska neto plaća u iznosu od 7.623 kune bila je nominalno veća za čak 7,2 posto u odnosu na rujan prošle godine. No, to je tek ublažilo pad kupovne moći hrvatskih građana, jer je i uz taj rast plaća realno bila niža za pet posto. Radnici kojima su plaće rasle manje od 7,2 posto izgubili su i više. Oni kojima plaće uopće nisu rasle, odnosno koji su zadržali iste plaće kao i lani, izgubili su do rujna više od jedne cijele mjesečne plaće, piše Novi list.

Skoro 700.000 radnika radi za manje od 6.500 kuna

Medijalna neto plaća za rujan 2022. iznosila je 6.500 kuna, što znači da je polovina zaposlenih u Hrvatskoj imala nižu plaću od toga, a inflacija je u listopadu dosegnula 13,2 posto.

Budući da se podaci DZS-a o plaćama odnose na zaposlene u pravnim osobama, kojih je ukupno 1.397.248, to znači da više od 698 tisuća zaposlenih radi za plaću ispod šest i pol tisuća kuna. Nominalno je neto medijalna plaća porasla u godinu dana za 393 kune, odnosno za 6,3 posto, ali se zapravo dogodio pad njezine vrijednosti u otprilike istom postotku.

Inflacija je, piše Novi list, udarila i jače od nominalnih 13,2 posto u listopadu, jer je hrana u protelh godinu dana poskupjela gotovo za 20 posto. Pritom su u prosjeku najviše poskupjele upravo one osnovne namirnice: kruh, ulje, masti (koje su skuplje za 25 posto) te mlijeko i mliječne prerađevine (skuplje za 27,2 posto).

Više od 160.000 radnika 'umire' s manje od 4.200 kuna

DZS je objavio i podatak da 10 posto zaposlenih u pravnim osobama, što je 139 tisuća radnika, ima plaću do 4.211 kuna, uključujući i one s minimalcem. Prema tim podacima čak 30 posto zaposlenih, što je 419 tisuća zaposlenih u pravnim osobama, za svoj rad mjesečno dobiva plaću do 5.210 kuna. S takvim primanjima bilo je teško pokrivati životne troškove i prije inflacije.

Kad bi se omjeri prosječnih plaća s pravnih osoba prenijeli na sve zaposlene u Hrvatskoj, što uključuje i obrte i javnu upravu i javne službe na nacionalnoj i lokalnoj razini, to bi značilo da čak 486 tisuća radnika dobiva plaću do 5.200 kuna, od ukupno 1.620.411 zaposlenih koliko ih je prema podacima DZS-a bilo u listopadu. Time se i broj onih koji zarađuju do 4.211 kuna u Hrvatskoj podiže na 162 tisuće.