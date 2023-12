Kad teroristi imaju taoca najelitnija postrojba vojne policije odmah je na terenu. Sa samo jednim ciljem - riješiti rizičnu situaciju bez da itko strada, piše Danas.hr.

Nakon bacanja dimne bombe, u prostor se uvijek ulazi oprezno kako bi se svladalo počinitelje kaznenih djela. "Takvih situacija hvala Bogu nemamo, ali moramo preventivno biti uvježbani za takve i slične situacije. Biti spremni za sve", kaže zapovjednik antiterorističke vojne policije.

Antiteroristička vojna policija sam je vrh Oružanih snaga. Postrojba u koje ulaze samo najbolji. Zato njihove zadaće i jesu najsloženije u zemlji - od visokorizičnih uhićenja do rješavanja talačkih kriza.

"Prvo se provodi dvotjedna selekcija gdje potencijalne pripadnike u dva tjedna selektiramo, ne gledamo kvalitativnost njihovih vojnih vještina, nego ih bacamo iz komforne zone oduzimanjem sna, spavanja, vode, da vidimo pod stresnim situacijama, na koji nači donose odluke", objašnjava.

Uz najsuvremenije oružje, u akcijama im često pomažu psi.

Svi njihovi pripadnici moraju biti obučeni za sve - od padobranstva, snajperizma i ronjenja do alpinzima.

"Trenutno kolege imaju oko 15 do 20 kila opreme na sebi zaštitne, plus naoružanje, a da bi se dostigla ta razina sposobnosti obično je potrebno do godine dana", objašnjava nam zapovjednik voda u satniji Antiterorističke Vojne policije.

Jer popeti se na toranj poput vatrogasnog pa se spustiti na konopcu a da prvenstveno paze na sigurnost sebe i ostalih - nije jednostavno. Pogotovo ako se u nekom od katova odigrava rizična i opasna situacija.

"Svaki pripadnik mora biti obučen iz alpinizma gdje se na svakodnevnoj bazi uvježbavaju određene tehnike i procedure", ističe zapovjednik voda u satniji Antiterorističke Vojne policije.

Ključna uloga vojne policije bila je nedavno i na Jakuševcu kad su u odronu otpada ozlijeđene dvije osobe od kojih je jedan ostao bez ruke. Vedran i Branimir pomogli su mu da ne iskrvari.

"Kolega je skinuo svoj remen, dao mi remen, ja sam podvezao ruku, kolega je otvorio prtljažnik, tu smo posjeli gospodina do dolaska hitne", priča vojni policajac Vedran Tomić.

"U tom času nismo previše razmišljali, više nas je povukao adrenalin, instinkt da pomognemo jer bilo je tu i krvi" nastavlja nejgov kolega Branimir Njegovan.

Vrhunska fizička sprema, jaka psiha i malo sna - tako izgleda život najelitnije postrojbe vojne policije koja u svakom trenutku mora biti spremna za sve ekstremne situacije.