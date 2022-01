Nakon najgoreg dana zaraze u cijeloj bi se Hrvatskoj mogle uvesti strože epidemiološke mjere. Podsjetimo, danas je u Hrvatskoj zabilježeno 9058 novih slučajeva koronavirusa, a preminule su 33 osobe.

Sve se pogoršalo od kada je stigao novi soj omikron. Imunolog Stipan Jonjić kazao je za HRT kako je taj broj možda i dvostruko veći.

"Prvi razlog golemom porastu zaraze je činjenica da imamo relativno liberalne mjere, a tijekom blagdana te su se mjere još dodatno kršile ili slabo poštivale", kazao je.

Dva moguća pristupa

"Omikron nosi mnoge mutacije, što mu daje prednost i jako se brzo širi. Šteta je što mi nismo zapravo pratili to širenje i stalno smo se nosili s uzorcima iz europskog centra za kontrolu bolesti. Zapravo, mi možemo sami raditi takve stvari. Bilo kako bilo, moje je mišljenje da je vjerojatno ipak temeljni čimbenik ovog porasta ipak omikron", rekao je.

Objasnio je i dva pristupa koja su moguća.

"Prvi je pristup otprilike - zaštitimo najugroženije, a onda neka se virus širi kako se širi. U zemljama gdje je procijepljenost velika, poput Velike Britanije, takva logika možda drži vodu. Oni će u nekom periodu s tim pristupom postići tu jaču kolektivnu imunost. Virus će se naprosto proširiti i kod onih koji su cijepljeni i kod onih koji su imunost stekli prethodnim infekcijama i oni će postići cilj, samo pod uvjetom da štite najugroženije", objasnio je prof. Jonjić.

"Drugi je pristup onaj kojim se ide u zatvaranje radi spašavanja zdravstvenog sustava i kojim se virusu ne dopušta da se razmaše do kraja", rekao je i objasnio kojem će se Hrvatska pristupu najvjerojatnije prikloniti:

'Ne smijemo si dopustiti to što druge zemlje rade'

"Mislim da ćemo se mi morati prikloniti ovom drugom pristupu, nekoj razini zaključavanja, postroživanja mjera. Ne znam, nisam epidemiolog, ali mi si u svakom slučaju ne možemo dozvoliti to da pustimo to što neke zemlje rade", rekao je prof. Jonjić.

"Što će se dogoditi nakon omikrona, kada prohuja ne znamo. Mi predmnijevamo da je on manje virulentan, manje opasan, jer takve informacije dolaze. Međutim još uvijek ne znamo zašto je manje opasan, ni koliko je manje opasan za ljude koji nemaju nikakav stečeni imunitet jer nisu procijepljeni i nisu preboljeli", kazao je pa ponovno istaknuo dva scenarija:

"Imamo opet dva scenarija - neki zagovaraju onaj bolji - u kojem će omikron uzrokovati kolektivnu imunost. Treba voditi računa da je kod koronavirusa vrlo teško postići kolektivnu imunost iz više razloga. Međutim, zamislite scenarij u kojem imamo širenje omikrona, ali da je on još opasniji od delta varijante, bila bi to tragedija. Mi ne znamo 'kuha' li se ovog časa neki novi virus, ili za deset dana ili za godinu dana koji će dovesti do možda gore situacije", upozorio je imunolog prof. Jonjić.