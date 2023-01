U ponedjeljak će, prema vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) biti promjenljivo do pretežno oblačno mjestimice s obilnom kišom, na Jadranu grmljavinom, a u Gorskome kotaru i snijegom uz stvaranje snježnog pokrivača.

Susnježice i snijega lokalno će u prvom dijelu dana biti i u nizinama središnje Hrvatske. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a popodne će okrenuti na jugozapadni. Na moru će puhati jak, uglavnom južni i jugozapadni vjetar, a u Dalmaciji prolazno i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka između 1 i 4, a na moru 8 i 11 °C. Najviša dnevna većinom od 3 do 8, a na Jadranu od 11 do 15 °C. Za sutra je u većem dijelu Hrvatske upaljen žuti meteolarm, a za gospićku i splitsku regiju i narančasti. Jedino će istok zemlje biti pošteđen potencijalno opasnog vremena.

U gorju susnježica i snijeg

Idućih dana novoga tjedna, prema prognozi DHMZ-a, bit će umjereno do pretežno oblačno. U unutrašnjosti mjestimice kiša, ponegdje i izraženija, dok će u gorskim predjelima biti susnježice i snijega. Tijekom četvrtka snijega će ponegdje biti i nizinama središnje Hrvatske. U utorak prijepodne puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, koji će popodne okrenuti na sjeveroistočnjak. U srijedu ponovno mjestimice i vrlo jak jugozapadni vjetar, a u četvrtak će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura bez veće promjene.

Danju u utorak i srijedu još razmjerno toplo, a u četvrtak osjetno hladnije. Na Jadranu kiša, pljuskovi i grmljavina. Ponegdje i obilnija oborina. Puhat će jako, povremeno i mjestimice na udare i olujno jugo, te južni i jugozapadni vjetar. U četvrtak će okretati na umjerenu do jaku buru, najprije na sjevernom dijelu. Temperatura zraka u utorak i srijedu bez promjene, a u četvrtak svježije.

Slijede promjenjivi dani

Da slijede promjenjivi dani s povremenim oborinama kazao je i meteorolog Tomislav Kozarić u vremenskoj prognozi HRT-a.

U prvoj polovici idućeg tjedna, kaže, u unutrašnjosti će biti izmjena kišnih razdoblja i onih bez oborine, kada će biti i malo sunčanih sati ili vedrine. Promjena vremena nastupit će naglo odmah početkom ponedjeljka, oborina ponegdje i obilnija, pri čemu osim kiše uz pad temperature i susnježica i snijeg na sjeverozapadu i u gorju, gdje će padati i u utorak i srijedu. Puhat će većinom umjeren jugozapadni i južni vjetar, u ponedjeljak na sjeverozapadu prolazno sjeveroistočni. Istočni krajevi bit će zamjetno topliji od zapadnih.

Vrijeme na Jadranu još dinamičnije nego na kopnu - izmjenjivat će se kiša, povremeno i obilnija uz grmljavinu, s barem kraćim sunčanim razdobljima. Osim za kišu, upozorenje postoji i za jak i olujan jugozapadni i južni vjetar te jugo, zbog kojih će vjerojatno biti poplavljene i neke rive. U Dalmaciji i dalje relativno toplo, a na sjevernom Jadranu niža temperatura te povremeno moguća i bura.", prognozirao je za HRT dipl. ing. Tomislav Kozarić iz DHMZ.