STIŽE NAM PROMJENA VREMENA: Tmurni oblaci prekinut će iznadprosječnu toplinu, uz olujnu buru i kišu

Stiže nam promjena vremena, ali ne izražena. Tek će tmurni oblaci prekinuti iznadprosječnu toplinu na kopnu, a uz pojačan vjetar može tu i tamo pasti malo kiše, javlja RTL. Prijepodne i nakon jutarnje guste magle, danas gotovo posvuda na kopnu, ostaje oblačno i tmurno. Do sredine dana će već na krajnjem sjeveru početi slaba kiša uz sve jači sjeverac. Sunčana razdoblja samo uz obalu gdje će na sjevernom dijelu početi puhati slaba bura.

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima tmurno, vlažno i mokro. Povremeno će padati slaba kiša a puhati neugodan sjeverac i sjeveroistočnjak. Najviša temperatura tako osjetno niža, ali ustvari onakva kakva se i očekuje početkom studenog, oko 13-14 °C. Na istoku malo manje vjetrovito, ali i ovdje oblačno uz povremeno malo kiše, glavninom kasnije poslijepodne i navečer. Osjetno svježije uz temperaturu do najviše 16 °C.

Djelomice sunčano u Dalmaciji

U Dalmaciji nešto više oblaka nego jučer, no i dalje barem djelomice sunčano. Još će veći dio dana puhati slab do ponegdje prema otvorenome umjeren sjeverozapadnjak pa će biti i ugodno toplo.

Na sjevernom Jadranu jačanje bure na umjerenu i jaku, a pod Velebitom do večeri valja očekivati olujne udare. Promjenjive naoblaka, ali ne kao u Gorskome kotaru i Lici gdje mjestimice može biti i slabe kiše. Koja kap kiše može zalutati i u podvelebitsko primorje. Bura će raspuhati nisku naoblaku pa će temperature uz more ovdje malo porasti, lokalno do 20 °C. Osjetno će osvježiti u gorju, kao uostalom i u ostatku unutrašnjosti.

Oborine uglavnom na kontinentu

Meteorologinja N1 televizije Tea Blažević u svojoj vremenskoj prognozi kaže da se našim krajevima približio frontalni poremećaj te da zbog toga idućih sati treba računati na kišu u unutrašnjosti. Oborine će biti uglavnom samo na kontinentu, tek rijetko gdje moguće duž obale.

Što se mora tiče, zasad puše slab do umjeren sjeverozapadnjak, ali će idućih sati, najprije pod Velebitom, zapuhati bura. Bura će se do kraja proširiti i na srednji Jadran, sutra i južnije. Treba računati na olujne udare vjetra, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, preko 100 km na sat.

U skladu s vjetrovitim prilikama izgledni su i problemi u prometu. Sjevernom strujom do naših krajeva stići će hladniji zrak, stoga će temperature danas, još više sutra, osjetno pasti. Sjeverac i sjeveroistočnjak, prolazni i pojačani, rashladit će dijelove unutrašnjosti, moguće i za desetak stupnjeva.

I sutra će još biti kiše, osobito u gorju, i na istoku, ali kraj tjedna ponovno će biti stabilniji, sunčaniji. Ipak, treba se pripremiti na hladna jutra u unutrašnjosti, gdje može biti i mraza pri tlu, stoga zaštitite biljke na otvorenom, ili ih unesite u zatvorene prostorije, ukoliko je moguće.

Idućih dana na kopnu i moru

Još malo kiše se u nastavku tjedna očekuje samo u četvrtak na istoku zemlje, javlja RTL. Zatim od petka opet stabilno pod utjecajem snažne anticiklone, no ovoga puta neće biti odviše toplo. Dapače, ujutro hladno, nerijetko uz slab mraz, a od subote opet i sve češću i dugotrajniju maglu.

Na moru u početku još vjetrovito, no bura će oslabjeti do vikenda. Pritom će biti dosta sunčanog vremena, ostaje suho, a temperature se neće odviše mijenjati, možda tek u blagom padu. Kako bilo, ostaje ugodno.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost

Magla mjestimice smanjuje vidljivost, a na područjima pod maglom kolnici su vlažni i skliski, izvijestio je u srijedu ujutro Hrvatski autoklub (HAK). Na Krčkom mostu most (DC102) vozi se naizmjence, uz ograničenje brzine od 30 km na sat zbog radova.

S obzirom na mnogobrojne upite vezane uz putovanje u susjedne države, vozačima i putnicima HAK savjetuje da se prije putovanja dobro informiraju na službenoj stranici Vlade za pravodobne i točne informacije o koronavirusu (https://koronavirus.hr) i stranici Hrvatskog autokluba (www.hak.hr), gdje će biti objavljene sve trenutne informacije vezane uz epidemiju koronavirusa kao i informacije vezane uz odvijanje prometa.

Na graničnim prijelazima nema dužih čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća.