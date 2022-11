Snažno nevrijeme praćeno jakom kišom i vjetrom zahvatilo je dijelove Istre i Pulu noćas i tijekom jutra, sve dežurne službe pulskih komunalnih poduzeća Pragrande i Herculanea su na terenu, a obišao ih je i gradonačelnik Filip Zoričić, izvijestili su iz Gradske uprave Pule.

"Obišli smo potencijalne kritične točke, sve raspoložive snage naših komunalnih tvrtki su na terenu i promptno su reagirale. Pratimo situaciju s vremenom kako bi sve prometnice ostale prohodne i sigurne za naše sugrađanke i sugrađane", poručio je gradonačelnik Zoričić.

Kako javlja Glas Istre, poplavila je riva, a velikoj količini kiše ne pogoduje ni plima te se more prelilo na obalu. Kako navode, problemi su i na cestama diljem grada, a palo je i stablo.

Visina mora je do 60 centimetara viša nego je to uobičajeno

Državni hidrometeorološki zavod najavio je za danas za područje sjevernog Jadrana crveni alarm, uz jaku kišu i olujno jugo, a u Puli je palo otprilike 11 milimetara kiše po četvornom metru. Pod utjecajem jakog olujnog juga i izrazito visoke plime visina mora je do 60 centimetara viša nego je to uobičajeno.

"Djelatnici Pragrandea spremno su izašli na teren te su i sada u redovitom obilasku niskih zona područja grada. Interveniralo se u dijelovima Splitske Ulice kod Veslačkog kluba gdje je more s rive prelijevalo na prometnicu, kao i u dijelu Flaciusove Ulice kod Stare tržnice, odnosno kod parkirališta", naglasio je direktor Pragrandea Kristijan Benčić.

Osim visoke plime teškoće s odvodnjom stvara i vjetar koji velike količine lišća nanosi na slivnike te djelatnici Pragrandea čiste slivnike od nanosa u Polikarpovoj ulici, u ulicama 43. istarske divizije, Partizanskom putu, Trgu Republike te užem centru grada.

"S obzirom na jako jugo koje će, prema prognozi, do sredine dana biti u jačanju, interventne ekipe Pula Herculanee su na terenu gdje rade na uklanjanju polomljenih grana i stabala s prometnica i nogostupa. Do sada se interveniralo na srušenom stablu ligustruma kod stare robne kuće koje je palo jutros nešto prije 8 sati i zapriječilo jedan prometni trak", istaknuo je direktor Herculanee Robi Fuart.

Jak vjetar i kiša zahvatili gotovo cijelu Istru

Nastavit će s intervencijama prema potrebi, a manje polomljene grane uklanjaju u organiziranoj ophodnji grada. Djelatnici Herculanee također "osiguravaju" i kontejnere kako ne bi završili na prometnicama, a odvoz miješanog, selektivnog i krupnog otpada ide po programu. Pulski vatrogasci zasad nisu imali većih intervencija.

Jak vjetar i kiša zahvatila je gotovo cijelu Istru pa tako olujni vjetar poziva na povećani oprez i u prometu, a visoka razina mora poplavila je i središte Rovinja dok je zbog vode na kolniku prekinut promet na državnoj cesti DC75 Novigrad-Poreč kod Antenala.

Kiša i jaka plima u Rijeci su doveli do podizanja razine mora, pa je došlo do poplavljivanja ulica na području oko gradske tržnice. U luci se more diglo čak i preko ruba rive.

Kako javlja Dalmacija Danas, već u 8 sati službena meteorološka postaja u Splitu, ona na Marjanu, izmjerila je udare juga do 103 km/h. Najjači udar do 8 sati izmjeren je na Sv. Juri na Biokovu, i to čak 127 km/h. Na Dinari i Kamešnici pada jaka susnježica.

DHMZ je izdao crveni i narančasti alarm za većinu obale i to zbog jakog vjetra, oborina i opasnosti od grmljavinskog nevremena.

Prekinute trajektne linije

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta prekinute su trajektne i katamaranske linije

U Splitskom okružju: katamaranske linije Vis - Split; Jelsa - Bol - Split; Ubli - V. Luka - Hvar - Split. Trajektne linije Ubli - Vela Luka - Split; Split - Vela Luka - Ubli s polaskom iz Splita u 5 sati; is-Split; Drvenik Veli-Drvenik Mali-Trogir (Soline). Brzobrodske linije iz Milne za Split preko Rogača; iz Splita za Rogač te polazak iz Rogača za Split u 15,30 sati; iz Splita za Rogač i Milnu te brodska linija Komiža-Biševo.



U Šibenskom okružju brodska linija 505 Vodice - Šepurine - Prvić Luka - Zlarin - Šibenik

U Zadarskom okružju brodska linija Zadar - Preko. Kamaranske linije Brbinj - Božava - Zverinac - Sestrunj - Rivanj; Ist - Zapuntel - Brgulje - Molat - Zadar, Tajektna linija Biograd - Tkon, Brodskoj liniji Vrgada - Pakoštane Biograd.

U Riječkom okružju: katamaranske linije Mali Lošinj - Cres - Rijeka; Novalja - Rab - Rijeka. Trajektne linije Lopar - Valbiska; Porozina - Brestova; Prizna - Žigljen; Stinica-Mišnjak. Brodske linije Mali Lošinj - Unije - Susak i lovik-Mrtvaska.

U Dubrovačkom okružju trajektna linija Prapratno-Sobra.