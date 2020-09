STIGLI SU SNIJEG, PIJAVICE I TUČA: Tek je počelo, izdana su nova upozorenja – evo gdje će biti najgore

Čini da neko smirivanje vremena ne možemo očekivati ni sutra – zbog kiše i vjetra za cijelo priobalje izdan je meteoalarm

Duboka ciklona s Đenovskog zaljeva donijela je Hrvatskoj zahladnjenje uz oblinu kišu, ponegdje i snijeg, a dijelovi zemlje danas su doživjeli temperature kakve se nisu vidjele još od travnja.

Dijelove Splita i Šibenika zabijelila je tuča, a snijeg, neočekivan u ovo doba godine, zabijelio je skijalište Platak sjeverno od Rijeke, a snijeg je pao i na Zavižanu.

Tuče nije bila pošteđena ni istra.

Tuča je pogodila i Biograd, a kod Primoštena se pojavilo i nekoliko pijavica,koje srećom nisu došle do kopna.

Olujni oblak izazvao je pijavicu i kod otoka Korčule.

Čini da neko smirivanje vremena ne možemo očekivati ni sutra.

Kako piše DHMZ, na Jadranu i predjelima uz njega promjenljivo, povremeno uz kišu, osobito poslijepodne i navečer kada će lokalno biti izraženijih pljuskova i obilne oborine. U sjevernim predjelima sunčanije i veći dio dana uglavnom suho, no rano ujutro će mjestimične kiše biti u istočnoj Hrvatskoj, a prema noći najprije u središnjoj. Slab i umjeren istočni i jugoistočni vjetar, prema kraju dana će okrenuti na sjeveroistočni i jačati. Na Jadranu umjereno i jako jugo, popodne i olujno, a na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, na Jadranu od 10 do 15. Najviša dnevna od 16 do 20 °C, u gorju malo niža.

Zbog obilne kiše izdan je žuti meteoalarm za cijelo hrvatsko priobalje, a u Dalmaciji prijeti i snačan vjetar, dok je za čitavo more , zbog mogućih udara vjetra i do 100 km/h izdan narančasti meteoalarm.