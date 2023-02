Filip Zoričić, pulski gradonačelnik, zabranio je koncert koji je trebao biti održan 25. ožujka u pulskom Domu sportova jer nije zadovoljan glazbom koja se tamo trebala svirati. Na koncertu su trebali nastupiti narodnjački turbofolk izvođači, Dragan Kojić, Duško Kuliš, Ana Bekuta i Zoran Mićanović.

"Istina je da sam posve nedvosmisleno i jasno rekao da se u javnom prostoru grada Pule i u objektima kojima upravlja Grad koncerti ovakve vrste neće održavati i da mislim da ovaj glazbeni izričaj ne pripada našem podneblju, duhu i mentalitetu grada", tvrdi Zoričić.

Gradonačelnik je otkazao koncert iako je koncert organizirala promocija Hiljadarka koja je s Pula sportom dogovorila zakup dvorane 25. ožujka. Iako je organizacija bila razočarana ovom odlukom, ipak je pronađeno rješenje, pa će se koncert tako održati u Osijeku.

'Urlao je na mene'

"Nakon što sam dobio direktan broj telefona, kontaktirao sam osobno gradonačelnika na mobitel. Javio mi se potpuno pijan i kad je čuo s kime razgovora, sasuo je svu salvu uvreda na moj račun. Pokušao sam mirno razgovarati s gospodinom Zoričićem, no on je urlao na mene na telefon, vikao i meni 'da ne želi srpska smeća u svom gradu'. Pokušao sam mu objasniti da je gospodin Duško Kuliš kultni hrvatski pjevač, Dalmatinac, Splićanin, no kad mi je u jednom trenutku počeo 'jebati srpsku mater' prekinuo sam ja telefonski razgovor ne želeći uopće na taj način komunicirati jer takav prostački način razgovora doista je ispod svakog nivoa", napisali su iz organizacije Hiljadarka, prenosi 24sata.

A cijeli slučaj izazvao je velik interes i u Srbiji gdje tamošnji mediji prenose detalje.

"Gradonačelnk ne želi srpsko smeće. Oglasio se organizator koncerta u Puli: Zoričić psovao srpsku majku! Šok detalji razgovora", naslov je članka u Kuriru, a slično navodi i Blic uz navod kako je gradonačelnik Pule navodno vrijeđao organizatore folk koncerta.

Informer pak piše: "Skandal! pala zabrana za srpske pjevače".

"Srpski narodnjaci zabranjeni u Hrvatskoj: Gradonačelnik me zvao pijan i j**** mi srpsku mater", izvijestio je B92.